В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

Военблогер Звинчук: Перебежчик Симонов служил в «Рубиконе» всего два месяца

Предполагаемый перебежчик из Вооруженных сил России на сторону Украины Мирослав Симонов, который якобы передал противнику ценные данные центра беспилотных систем «Рубикон», за время службы не смог чему-то научиться или узнать ценные данные. Его реальную биографию раскрыл военблогер Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь».

Как следует из поста, историю о «ценном перебежчике» распространяют СМИ Украины. Однако Звинчук подчеркнул, что уже через два месяца службы в «Рубиконе» Симонова перевели в 1-ю танковую армию, из которой он бежал и был признан самовольно оставившим часть (СОЧ). Боец скрывался в течение семи месяцев, однако был задержан и направлен в штурмовое подразделение. «Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи то и не шло», — заключил военблогер.

В свою очередь, Telegram-канал «Два майора» отмечает, что Симонов бежал на сторону Вооруженных сил Украины целенаправленно, проявив инициативу, чтобы выйти на противника. При этом отец бойца участвует в специальной военной операции в составе российских войск.

Ранее, в сентябре 2025 года, военнослужащие группы «Аида» спецназа «Ахмат» рассказали о бывшем российском офицере Льве Ступникове, который во время службы на СВО в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. Как выяснилось, военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек.