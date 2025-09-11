«Погубил сотни человек и сбежал». В «Ахмате» обвинили российского бойца в работе на ВСУ. Спецназ начал охоту на него

Боец Вооруженных сил (ВС) России Лев Ступников мог бежать из подразделения в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Там он в течение следующих семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. Своим предположением поделились военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат», ведущие Telegram-канал «Дневник мракоборцев».

Отмечается, что Ступников также мог передавать противнику информацию о расположении российских подразделений, из-за чего его сослуживцы неоднократно подвергались атакам реактивных систем залпового огня HIMARS.

По словам авторов канала, после побега военного командиры решили, что он не выжил в одной из битв, однако все оказалось иначе. «Семь месяцев наводил на своих же сослуживцев, погубил сотни человек и сбежал на сторону врага», — заявили подопечные Аида. В подразделении спецназа добавили, что после случившегося на перебежчика будет начата охота.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Himars Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Ступников сам вышел на связь с украинской стороной

В одном из видео, выложенном группой Аида, показано интервью украинского журналиста Дмитрия Карпенко, который беседует с молодым военным, обращаясь к нему по имени Лев. Он рассказывает о том, как боец сам вышел с ним на связь, будучи в рядах ВС России. Предположительно, собеседником Карпенко, молча слушающим рассказ, и был Ступников.

Журналист сообщил, что первым делом российский солдат передал ему информацию о построении своего подразделения, а затем бежал со своей позиции. В качестве подтверждения в видео вставили фрагменты переписки и снимки собравшихся на построение солдат. «Он перешел на сторону Украины и вступил в одно из подразделений ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны — прим. «Ленты.ру») Украины, где служит по сей день», — отмечается в ролике.

Бойцы ВСУ Фото: Gleb Garanich / Reuters

Telegram-канал «Тройка» выложил снимок, на котором, как утверждается, запечатлен Ступников во время учебы в питерском военном училище. Фотография сделана еще до службы бойца на СВО. Похожего человека можно найти в видео группы Аида. Согласно данным канала, Ступников сначала бежал на Украину, а затем «бежал за границу вместе с женой, мамой и сестрой».

Российский летчик перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8

Российский летчик Максим Кузьминов аналогичным образом оказался перебежчиком. Он перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 из Курска по приказу украинского министерства обороны. Затем он и сам бежал на Украину.

В ГУР МО Украины подтвердили информацию. Глава ведомства Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что пилот покинул Россию с двумя сопровождающими на борту, от которых позже ему пришлось избавиться, поскольку они не были посвящены в его планы.

Спустя несколько месяцев тело Кузьминова нашли в испанском городе Вильяхойоса. Экс-бойца ВС России похоронили в безымянной могиле.