Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 11 сентября 2025Россия

«Погубил сотни человек и сбежал». В «Ахмате» обвинили российского бойца в работе на ВСУ. Спецназ начал охоту на него

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил (ВС) России Лев Ступников мог бежать из подразделения в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Там он в течение следующих семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. Своим предположением поделились военнослужащие группы Аида спецназа «Ахмат», ведущие Telegram-канал «Дневник мракоборцев».

Отмечается, что Ступников также мог передавать противнику информацию о расположении российских подразделений, из-за чего его сослуживцы неоднократно подвергались атакам реактивных систем залпового огня HIMARS.

По словам авторов канала, после побега военного командиры решили, что он не выжил в одной из битв, однако все оказалось иначе. «Семь месяцев наводил на своих же сослуживцев, погубил сотни человек и сбежал на сторону врага», — заявили подопечные Аида. В подразделении спецназа добавили, что после случившегося на перебежчика будет начата охота.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Himars

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Himars

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Ступников сам вышел на связь с украинской стороной

В одном из видео, выложенном группой Аида, показано интервью украинского журналиста Дмитрия Карпенко, который беседует с молодым военным, обращаясь к нему по имени Лев. Он рассказывает о том, как боец сам вышел с ним на связь, будучи в рядах ВС России. Предположительно, собеседником Карпенко, молча слушающим рассказ, и был Ступников.

Журналист сообщил, что первым делом российский солдат передал ему информацию о построении своего подразделения, а затем бежал со своей позиции. В качестве подтверждения в видео вставили фрагменты переписки и снимки собравшихся на построение солдат. «Он перешел на сторону Украины и вступил в одно из подразделений ГУР МО (Главное управление разведки Минобороны — прим. «Ленты.ру») Украины, где служит по сей день», — отмечается в ролике.

Бойцы ВСУ

Бойцы ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Telegram-канал «Тройка» выложил снимок, на котором, как утверждается, запечатлен Ступников во время учебы в питерском военном училище. Фотография сделана еще до службы бойца на СВО. Похожего человека можно найти в видео группы Аида. Согласно данным канала, Ступников сначала бежал на Украину, а затем «бежал за границу вместе с женой, мамой и сестрой».

Российский летчик перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8

Российский летчик Максим Кузьминов аналогичным образом оказался перебежчиком. Он перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 из Курска по приказу украинского министерства обороны. Затем он и сам бежал на Украину.

Материалы по теме:
«Предложили устранить экипаж». Летчик раскрыл требования украинских спецслужб при попытке угнать бомбардировщик Ту-22М3
«Предложили устранить экипаж». Летчик раскрыл требования украинских спецслужб при попытке угнать бомбардировщик Ту-22М3
15 июля 2024
ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?
ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?
11 ноября 2024
Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти
Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти
18 ноября 2024

В ГУР МО Украины подтвердили информацию. Глава ведомства Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что пилот покинул Россию с двумя сопровождающими на борту, от которых позже ему пришлось избавиться, поскольку они не были посвящены в его планы.

Спустя несколько месяцев тело Кузьминова нашли в испанском городе Вильяхойоса. Экс-бойца ВС России похоронили в безымянной могиле.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости