Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

Politico: угнавший Ми-8 летчик-перебежчик Кузьминов был убит двумя нападавшими

Появились новые подробности убийства в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8 на Украину по заданию киевской разведки.

Утверждается, что Кузьминов был застрелен двумя нападавшими на парковке элитного многоквартирного жилого дома Cala Alta. Предполагается, что Кузьминов пытался бежать от убийц и добрался до пандуса, прежде чем потерял сознание. При побеге киллеры якобы сбили его на машине. Спустя несколько дней примерно в 20 километрах от города нашли сгоревшую машину, на которой могли передвигаться злоумышленники.

Сгоревший автомобиль, на котором могли передвигаться застрелившие Максима Кузьминова Фото: Alex Dominguez / Informacion.es / Reuters

Первым, кто заметил тело, был пожилой испанец, который принял его за пьяного, потерявшего сознание у въезда на парковку. Затем он увидел кровь и как мимо него на большой скорости пронеслась белая машина. По словам очевидца, у Кузьминова было не менее шести пулевых ранений.

При нем нашли поддельный украинский паспорт на имя 33-летнего Игоря Шевченко, поэтому потребовалось несколько дней, чтобы информация о его настоящей личности просочилась в прессу.

Летчик жил в доме около моря и был скрытным

Кузьминов после побега на вертолете и отъезда с Украины жил в Вильяхойосе, прибрежном городе с населением около 35 000 человек, расположенном примерно в часе езды от Аликанте на юго-восточном побережье Испании.

Как пишет Politico, этот регион позиционирует себя как «волшебную страну отдыха и развлечений для иностранцев», поэтому убийство там вызвало шок. При этом в Вильяхойосе проживает значительное число русских и украинцев, в городе есть православная церковь, а в самом центре — большой русский супермаркет.

Жилой комплекс Cala Alta находится примерно в 10 минутах от моря. У него закрытая территория, есть бассейн, растут пальмы. Смотритель дома, который оказался вторым человеком, прибывшим на место преступления, вспомнил, что разговаривал с Кузьминовым только один раз — бывший пилот спросил его, куда выкинуть мусор после ремонта в квартире. После этого он время от времени видел его — тот всегда был одет в темную одежду, толстовки с капюшоном и шапки, «как будто пытался остаться незамеченным».

Место убийства Максима Кузьминова Фото: Rafa Arjones / Informacion.es / Reuters

Несколько местных жителей сказали, что Кузьминов был завсегдатаем спортбара через дорогу от дома, но внутри него россиянина, похоже, никто не помнил. Шеф-повар ресторана недалеко от дома добавил, что видел Кузьминова много раз, но тот был не очень разговорчив. «Он совершил большую ошибку, приехав сюда жить», — высказался повар.

А некий русскоязычный мужчина в кафе напротив парковки высказался об убийстве: «Я думаю, он это заслужил».

Киев заявил, что Кузьминов во многом сам виноват в смерти

По мнению Politico, для Украины убийство Кузьминова превратило то, что должно было стать крупной пропагандистской победой, в поражение. «Если самый разрекламированный перебежчик Киева не дожил до годовщины своего дезертирства, насколько же охотно другие россияне перейдут на другую сторону. Вместо того чтобы продемонстрировать преимущества перехода на другую сторону, история Кузьминова в итоге сыграла на руку Кремлю, проиллюстрировав смертельную опасность, которую это влечет за собой», — высказались в издании, назвав неудивительным то, что Киев, похоже, предпочел бы забыть эту историю.

Кроме того, там привели мнение неназванного сотрудника украинской разведки, который предположил, что Кузьминов во многом сам виноват в своей смерти: программа, в рамках которой он бежал на Украину, давала право сохранять его личность втайне.

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

Еще в марте другой чиновник заявлял изданию, что «Кузьминов хотел денег, поэтому он их получил». «На Украине он был бы под защитой, но однажды он пришел и сказал, что хочет уехать за границу. Мы предупреждали его, что это опасно. Но он сказал, что хочет поехать [в Испанию] в любом случае», — указал он, пояснив, что за пределами Украины его не могли защитить.

Кузьминова похоронили в безымянной могиле

Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщил, что тело летчика-перебежчика похоронено в безымянной могиле на юге Испании.

«По странному стечению обстоятельств летом в социальных сетях появились фотографии, на которых был запечатлен человек, похожий на Кузьминова, на авиашоу. (...) Вероятно, это был украинский разведчик, носивший маскировку. (...) Тело настоящего летчика Кузьминова похоронено в безымянной могиле на юге Испании», — передает телеканал.

По мнению авторов материала, Киев проводил кампанию по дезинформации для того, чтобы «заставить весь мир думать, что якобы Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину».