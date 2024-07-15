Летчик заявил о требовании украинских спецслужб устранить экипаж Ту-22М3

Российский летчик раскрыл требования украинских спецслужб при попытке угнать стратегический бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3. По его словам, Киев требовал устранить экипаж, катапультировав его из воздушного судна.

Экипаж четыре человека. Мне предложили их катапультировать принудительно, так сказать, гуманным способом устранить летчик Ту-22М3

Он добавил, что в переговорах заявлял украинским спецслужбам, что к угону судна нужно готовиться, и выяснял координаты. Предложенные аэродромы не подходили для посадки российского самолета.

Осенью прошлого года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

ФСБ пресекла попытку угона Ту-22М3

8 июля стало известно, что ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По информации ведомства, операция планировалась украинской разведкой при поддержке стран НАТО. Киевские спецслужбы планировали завербовать российского военного летчика, пообещав ему денежное вознаграждение и гражданство Италии, и склонить его к перелету и посадке ракетоносца на территории Украины.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное ЦОС ФСБ России

Подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов пояснил, что иностранные спецслужбы собирают личные данные о российских военных и их семьях для вербовки. Он отметил, что для вербовки используют две схемы. Первая связана с тем, что военному обещают закрыть долги, помочь деньгами за угон, а вторая — с шантажом и угрозами семье и близким.

За угон самолета летчику предлагали три миллиона долларов

Летчик рассказал, что с ним связались с украинской стороны в октябре 2023 года через мессенджер Telegram и предложили ему выплатить вознаграждение за угон самолета в размере трех миллионов долларов.

«Мы тебя забираем, подержим на Украине, получишь деньги и поедешь». Изначально [предлагали] миллион, сославшись на закон Украины. Но [потом] решили поднять ставку и подняли до трех летчик Ту-22М3

Ранее летчик заявил, что украинская разведка намеревалась похитить его после угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, поэтому давала ему неправдоподобные обещания.

По его словам, ему обещали переправить семью на Украину во время вербовки. Представитель украинской разведки говорил, что семья пилота по их планам должна была выехать через Турцию, где их встретят, но затем появилась Молдавия, хотя предлагались страны Западной Европы, а конкретно гражданство Италии и три миллиона долларов.

Украинские спецслужбы заявили, что оформили его семье польские документы и счет в банке, добавил летчик. Вышедший с ним на связь сотрудник украинской разведки под именем Павел прислал «карту поляка», оформленную на жену летчика. Но позже выяснилось, что договор обслуживания оформлен на Украине.

