В «Ахмате» заявили о сбежавшем и семь месяцев наводившем ракеты ВСУ на своих солдате

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время участия в СВО мог сбежать из подразделения, перейти на сторону Украины и на протяжении семи месяцев наводить ракеты на своих сослуживцев. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», который ведут военнослужащие «группы Аида», входящей в спецназ «Ахмат». Спецназовцы заявили о начале охоты на перебежчика.

Как заявили подчиненные Аида, им стало известно, что Ступников семь месяцев передавал данные о расположении российских войск, из-за чего его сослуживцы подвергались обстрелам из реактивных систем залпового огня HIMARS. После этого боец, по их заявлению, бежал из подразделения, а командование сочло, что Ступников не выжил в одном из боев. «Бегали, искали его, рисковали», — говорится в опубликованной в канале переписке. Неназванный военный заявил, что поиски солдата могли привести к потерям.

Telegram-канал «Тройка» опубликовал фото, на котором, как утверждается, запечатлен Ступников во время учебы в одном из военных училищ Санкт-Петербурга до зачисления в участвующее в СВО подразделение. Похожий на него человек появляется и в видео, выложенном «группой Аида» — на снятых во время интервью для ресурсов воюющего на стороне ВСУ «Русского добровольческого корпуса» (РДК; организация внесена в список террористов и экстремистов, запрещена в России). Мужчина, к которому ведущий обращается по имени Лев, слушает пересказ истории о его действиях против российских войск.

На видео ведущий — украинский журналист Дмитрий Карпенко — заявил, что Лев во время нахождения в рядах армии России вышел с ним на связь, «интересно общался», передал сведения о месте, где будет проходить построение его подразделения, а после бежал через линию фронта. В качестве подтверждения на видео показаны фрагменты переписки и фотографии собравшихся на полигоне военных. «Он перешел на сторону Украины и вступил в одно из подразделений ГУР МО Украины, где служит по сей день», — сообщается в конце видео.

Подразделение спецназовца Аида прокомментировало ролик заявлением о начале охоты на предполагаемого перебежчика.

Каждый военный ВС РФ должен считать долгом отправить эту мразь в чернозем

«группа Аида» спецназа «Ахмат»

Похожая история о навредившем сослуживцам и перешедшем на сторону Украины российском военном произошла в 2023 году. Тогда российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. ГУР Украины признало, что курировало действия российского военного.

Позже сообщалось, что его тело нашли в испанском городе Вильяхойоса. Бывшего российского бойца похоронили в безымянной могиле.

