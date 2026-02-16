Омбудсмен раскрыла детали подготовки к возвращению российских солдат из плена

Мерзлякова: Возвращение солдат РФ из плена в отдельных случаях может затянуться

На возвращение российских солдат из плена в отдельных случаях может потребоваться много времени, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Детали подготовки к возвращению военнослужащих на родину она раскрыла в беседе с журналистами сетевого издания «Екатеринбург онлайн».

Омбудсмен рассказала, что включению конкретного бойца в списки предшествуют продолжительные проверочные мероприятия. «Важно понимать, что одних предположений о нахождении близкого человека в руках украинской стороны недостаточно для начала официальных процедур», — указала она.

По словам Мерзляковой, для установления факта нахождения солдата в плену нужны «хотя бы косвенные основания». В качестве таких оснований могут выступать в том числе и фото- и видеоматериалы из открытых источников, отметила собеседница издания.

После установления факта нахождения бойца в плену информация направляется федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой. При этом весь процесс затягивается из-за позиции Украины, поэтому семьи могут годами ждать возвращения своих родных, заключила Мерзлякова.

Ранее Мерзлякова сообщила, что за минувший год удалось установить судьбу сотен военнослужащих из Свердловской области. Из 1348 солдат со статусом СОЧ он подтвердился лишь у 22 человек.