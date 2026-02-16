Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:00, 16 февраля 2026Россия

Перебежавшему к ВСУ россиянину предложили взять заточку и искупить вину кровью

Перебежавшему к ВСУ Симонову предложили взять заточку и искупить вину кровью
Майя Назарова

Кадр: YouTube

Российскому военнослужащему Мирославу Симонову, который, предположительно, перебежал на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложили взять заточку и искупить вину кровью. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По мнению авторов канала, при других обстоятельствах бойца ожидает наказание в РФ. «Мирослав, хватай заточку и искупай свою вину кровью, беги назад, к своим. В России иначе тебя ждет огромный срок и позор всего твоего рода», — говорится в посте.

До этого стало известно, что отец Симонова оказался участником спецоперации на Украине. Данных в каких именно войсках служит мужчина нет.

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о перебежчике, который якобы передал украинцам ценные данные центра беспилотных систем «Рубикон». Однако выяснилось, что Симонов служил там всего два месяца, после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как подчеркнул военблогер Михаил Звинчук, за это время боец не мог узнать важные сведения. По его информации, перед добровольной и целенаправленной сдачей в плен противнику, российский солдат находился в штурмовом подразделении, куда попал после того, как был признан самовольно оставившим часть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Тренер фигуриста Малинина объяснил его провал на Олимпиаде

    Парижский памятник изрисовали свастикой и угрозами известным личностям

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    В США связали создание облегченного Abrams с Украиной

    Названы способы сэкономить на ЖКУ

    «Избитые» попутчики-вымогатели появились в Подмосковье

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok