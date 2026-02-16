Перебежавшему к ВСУ россиянину предложили взять заточку и искупить вину кровью

Перебежавшему к ВСУ Симонову предложили взять заточку и искупить вину кровью

Российскому военнослужащему Мирославу Симонову, который, предположительно, перебежал на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложили взять заточку и искупить вину кровью. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

По мнению авторов канала, при других обстоятельствах бойца ожидает наказание в РФ. «Мирослав, хватай заточку и искупай свою вину кровью, беги назад, к своим. В России иначе тебя ждет огромный срок и позор всего твоего рода», — говорится в посте.

До этого стало известно, что отец Симонова оказался участником спецоперации на Украине. Данных в каких именно войсках служит мужчина нет.

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о перебежчике, который якобы передал украинцам ценные данные центра беспилотных систем «Рубикон». Однако выяснилось, что Симонов служил там всего два месяца, после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как подчеркнул военблогер Михаил Звинчук, за это время боец не мог узнать важные сведения. По его информации, перед добровольной и целенаправленной сдачей в плен противнику, российский солдат находился в штурмовом подразделении, куда попал после того, как был признан самовольно оставившим часть.