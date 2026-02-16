Реклама

Россия
19:17, 16 февраля 2026

Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Отец российского военнослужащего Мирослава Симонова, предположительно, перебежавшего на сторону Украины, оказался участником специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась в Telegram-канале «Два майора».

Где именно и в каких войска служит россиянин, не уточняется.

Ранее украинские СМИ начали распространять информацию о перебежчике, который якобы передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) ценные данные центра беспилотных систем «Рубикон». Однако выяснилось, что Симонов служил там всего два месяца, после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как подчеркнул военблогер Михаил Звинчук, за это время боец не мог узнать ценные данные. По его информации, перед добровольной и целенаправленной сдачей в плен противнику, российский солдат находился в штурмовом подразделении, куда попал после того, как был признан самовольно оставившим часть.

В сентябре 2025 года стало известно о бывшем российском офицере Льве Ступникове, который в течение семи месяцев мог наводить ракеты на сослуживцев. Оказалось, что военный передавал Киеву данные о расположении российских подразделений, которые в результате подвергались обстрелам реактивных систем залпового огня HIMARS. По неподтвержденным официально данным, жертвами могли стать сотни человек.

