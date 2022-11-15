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11:47, 15 ноября 2022Россия

Москалькова сообщила о проверке видео казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Омбудсмен Москалькова сообщила о проверке следователями видео казни экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи начали проверять видео с предполагаемой казнью экс-бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщила РБК уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что любая жестокость и противоправность требует вмешательства со стороны государства.

«Следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих события», — сказала Москалькова, комментируя видео с казнью экс-бойца ЧВК.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не знают, насколько «соответствует действительности» видео, на котором, по предварительной версии, казнят бывшего вагнеровца.

13 ноября в соцсетях распространились видеокадры, на которых некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону Вооруженных сил Украины.

Позже основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин оценил видео казни экс-бойца фразой «собаке — собачья смерть». До этого он уверял, что у российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной операции на Украину, очень высокий уровень ответственности.

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Анна Щербакова
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