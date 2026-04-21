Раскрыты подробности о перешедшем на сторону ВСУ российском участнике СВО

Перешедший на сторону ВСУ российский боец СВО Климов служил в 102-м полку

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский участник специальной военной операции (СВО) Артем Климов служил во втором мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка. Эти подробности о перебежчике раскрыты в публикации RT.

Как сообщает издание со ссылкой на украинские источники, Климову 19 лет, он родом из Новосибирска. Бывший одноклассник Климова утверждает, что тот не хотел связывать свою жизнь с военной службой, однако затем передумал.

Знакомый перебежчика заявил, что когда боец приезжал в отпуск, то не распространялся о службе, а зимой 2025 года удалил всю переписку с ним.

О возможном предательстве Климова сообщалось ранее 21 апреля. По предварительной информации, Климов заключил контракт для участия в СВО, после чего проходил службу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска. Утверждается, что Артем Климов уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.