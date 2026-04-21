16:32, 21 апреля 2026Россия

Одноклассник перебежчика к ВСУ Климова охарактеризовал его как лжеца
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский боец Артем Климов всегда вел себя как лжец. Таким резким образом в комментарии RT перебежчика охарактеризовал бывший одноклассник, пожелавший сохранить анонимность.

По словам бывшего знакомого Климова, тот раскрывал посторонним чужие секреты, а когда его уличали в этом, отпирался. Также бывший одноклассник назвал предавшего сослуживцев участника спецоперации «крысой и гнильем». В комментарии мужчина предположил, что личные качества Климова могли создать ему проблемы в фронтовом коллективе.

Ранее были раскрыты подробности биографии Климова — издание назвало полк, в котором служил боец, а также возраст и город рождения перебежчика.

О возможном предательстве Климова сообщалось ранее 21 апреля. Утверждается, что он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

    Последние новости

    Путин высказался об исходе СВО

    Трамп пообещал по-другому обыграть импортные пошлины

    Мужчина сбросил 91 килограмм и раскрыл секрет похудения

    Боец ВСУ раскрыл стратегию ВС России в одном из ключевых городов на фронте

    В России предложили выпускать «чистые» банковские карты

    Трамп обратился с просьбой к руководству Ирана перед переговорами

    Трамп пригрозил Европе исчезновением

    Стала известна истинная цель перемирия США с Ираном

    Самолет оставил всех пассажиров в аэропорту Европы и улетел

    Путин поинтересовался состоянием здоровья пострадавшего из-за атаки БПЛА чиновника

    Все новости
