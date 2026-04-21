Появились подробности предательства перешедшего на сторону Украины российского военного

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский военный Артем Климов передавал Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны данные о сослуживцах. Подробности его предательства появились в распоряжении RT.
По информации портала, Климов заключил контракт с Вооруженными силами России и в конечном итоге оказался в пехоте, где выполнял задачи в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.
В зоне спецоперации боец, который взял себе позывной Атлант, вышел на связь с украинскими кураторами и на протяжении 80 дней передавал ГУР данные о своем подразделении, в том числе координаты позиций.
О возможном предательстве Климова сообщалось ранее 21 апреля. Утверждается, что он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве. Известно, что Климову 19 лет и он не планировал связывать жизнь с карьерой военного.