19:30, 21 апреля 2026

Появились подробности предательства перешедшего на сторону Украины российского военного

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский военный Артем Климов передавал Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны данные о сослуживцах. Подробности его предательства появились в распоряжении RT.

По информации портала, Климов заключил контракт с Вооруженными силами России и в конечном итоге оказался в пехоте, где выполнял задачи в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

В зоне спецоперации боец, который взял себе позывной Атлант, вышел на связь с украинскими кураторами и на протяжении 80 дней передавал ГУР данные о своем подразделении, в том числе координаты позиций.

О возможном предательстве Климова сообщалось ранее 21 апреля. Утверждается, что он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве. Известно, что Климову 19 лет и он не планировал связывать жизнь с карьерой военного.

