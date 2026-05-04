Попадание дрона в элитную многоэтажку в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки для работы. Что нового к утру 4 мая

Что за операция

Дональд Трамп заявил, что 4 мая США начнут операцию «Проект Свобода» по выводу судов, заблокированных в Ормузском проливе на фоне конфликта с Ираном.

По его словам, ряд стран попросили Вашингтон помочь их судам — у них заканчиваются запасы в том числе продовольствия. Трамп назвал операцию гуманитарной и пообещал обеспечить безопасный проход, пригрозив силовым ответом в случае вмешательства.

Как она будет проходить

В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов заявили, что военная поддержка операции «Проект Свобода» будет включать:

эсминцы с управляемым ракетным оружием;

более 100 авиационных средств;

беспилотные платформы;

около 15 тыс. военнослужащих.

По данным Axios, новая инициатива по Ормузскому проливу необязательно предполагает прямое сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США.

При этом американские военные корабли могут быть размещены поблизости, чтобы при необходимости реагировать на возможные атаки. Также ВМС США планируют передавать морякам данные о наиболее безопасных маршрутах прохода через пролив.

Что ответили в Иране

В Меджлисе Ирана отметили, что любое участие США в судоходстве в проливе будет считаться нарушением режима прекращения огня.