Попадание дрона в элитную многоэтажку в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки для работы. Что нового к утру 4 мая
США объявили операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Реакция Ирана
Что за операция
Дональд Трамп заявил, что 4 мая США начнут операцию «Проект Свобода» по выводу судов, заблокированных в Ормузском проливе на фоне конфликта с Ираном.
По его словам, ряд стран попросили Вашингтон помочь их судам — у них заканчиваются запасы в том числе продовольствия. Трамп назвал операцию гуманитарной и пообещал обеспечить безопасный проход, пригрозив силовым ответом в случае вмешательства.
Как она будет проходить
В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов заявили, что военная поддержка операции «Проект Свобода» будет включать:
- эсминцы с управляемым ракетным оружием;
- более 100 авиационных средств;
- беспилотные платформы;
- около 15 тыс. военнослужащих.
По данным Axios, новая инициатива по Ормузскому проливу необязательно предполагает прямое сопровождение коммерческих судов кораблями ВМС США.
При этом американские военные корабли могут быть размещены поблизости, чтобы при необходимости реагировать на возможные атаки. Также ВМС США планируют передавать морякам данные о наиболее безопасных маршрутах прохода через пролив.
Что ответили в Иране
В Меджлисе Ирана отметили, что любое участие США в судоходстве в проливе будет считаться нарушением режима прекращения огня.
Атаки беспилотников на Россию за ночь: что произошло
Беспилотник, по предварительным данным, атаковал здание на Мосфильмовской улице в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Он добавил, что ПВО также отразила атаку двух беспилотников, летевших на Москву.
По данным СМИ, дрон угодил в здание элитного ЖК «Дом на Мосфильмовской». Жители пожаловались на звук, похожий на взрыв, в районе трех часов ночи.
В Брянской области в поселке Мирские Погарского района БПЛА атаковал промышленное предприятие, рассказал глава региона Александр Богомаз. Один сотрудник ранен и госпитализирован.
В России упали оптовые цены на свинину
Оптовые цены на свинину в России заметно снизились: стоимость полутуши за неделю упала на 6%, а в годовом выражении — на 15%, следует из данных NTech. Подешевели и отдельные части — окорок, лопатка и грудинка.
При этом, несмотря на падение цен, себестоимость производства растет — из-за дорогих кредитов, техники, топлива и логистики. В результате часть производителей работает почти без прибыли.
Эксперты также отмечают: на падение цен повлиял слабый сезонный спрос из-за холодной погоды.
Россияне начали экономить на услугах и вещах
Россияне сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, но при этом больше тратят на продукты, выяснили аналитики «СберИндекс».
Сильнее всего упали расходы на бытовые услуги (ателье, химчистка, ремонт одежды — почти на четверть), а также на одежду, технику и обслуживание автомобилей. При этом расходы на еду, наоборот, немного выросли.
Эксперты объясняют это переходом к более сберегательной модели.
Люди стараются экономить на необязательных покупках и направляют деньги на базовые нужды на фоне неопределенности с доходами и ценами.
В Госдуме напомнили о льготах пенсионерам по налогам и ЖКУ
Пенсионеры в России могут не платить налог на имущество за один объект каждого типа — например, квартиру, дом или гараж, рассказала депутат Госдумы Мария Дробот.
Также предусмотрен вычет по земельному налогу (на шесть соток) и возможность получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю дохода (обычно 22%, но в регионах может быть ниже).
Кроме того, неработающие пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию взносов за капремонт: с 70 лет — 50%, с 80 лет — 100% (при соблюдении условий проживания).
Мошенники начали атаковать россиян через аккаунты их детей
Злоумышленники все чаще используют детей для обмана родителей, сообщили в Национальном центре помощи «Спас град».
По данным центра, мошенники под разными предлогами получают доступ к аккаунтам детей в соцсетях, а затем пишут их родителям уже от имени ребенка.
В сообщениях они запугивают взрослых и выманивают деньги, утверждая, что с ребенком что-то случилось.
Эксперты объясняют рост таких схем: взрослые стали осторожнее с незнакомыми звонками и сообщениями, поэтому злоумышленники переключились на детей.
Россиянам назвали самые востребованные иностранные языки у работодателей
Российские работодатели чаще всего ищут сотрудников со знанием английского языка, показало исследование SuperJob. Далее по востребованности:
- китайский;
- немецкий;
- французский;
- испанский.
Аналогичная ситуация и среди вакансий для преподавателей: больше всего спрос на учителей английского, затем китайского и немецкого языков.