09 апреля 2026, 05:00

Налет дронов на юг России, предупреждения о сбоях из-за VPN и ядовитый аптечный крем. Что нового к утру 9 апреля

Краснодарский край пережил очередную атаку дронов. На этот раз не обошлось без жертв. Погиб мужчина, который в момент прилета дрона находился на балконе многоэтажки. Онлайн-сервисы тем временем уже начали предупреждать россиян о возможных сбоях из-за включенного VPN. Также в утреннем дайджесте рассказали об уловках мошенников перед Пасхой, опасном французском креме, антитеррористической программе для детсадовцев и других событиях.

Мужчина погиб на балконе многоэтажки во время атаки дрона. Подробности

Краснодарский край этой ночью отражал атаку беспилотников. В результате один человек погиб — мужчина стоял на балконе многоэтажки в момент прилета БПЛА, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Трагедия произошла в поселке Саук-Дере Крымского района.

Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское.

Вениамин Кондратьев

В остальных случаях повреждений и пострадавших нет, добавил губернатор.

По данным Минобороны, за ночь ПВО уничтожила 69 беспилотников самолетного типа над Курской, Астраханской областями, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

В России предложили закрепить единую цену товаров на маркетплейсах

Минэкономразвития РФ направило в администрацию президента обновленный проект добровольного меморандума для цифровых платформ.

В документе предлагают:

  • фиксировать цену товара независимо от способа оплаты;
  • не увеличивать стоимость при оформлении заказа;
  • раскрывать условия цены понятно и открыто.

К участию предлагают привлечь компании с оборотом свыше 500 млрд рублей и аудиторией более 15 млн.

Согласно меморандуму, продавцы могут получить возможность отказаться от скидок без каких-либо санкций. Также закрепляются правила возврата товаров и равные условия для российских и иностранных продавцов.

Онлайн-сервисы начали предупреждать пользователей о сбоях из-за VPN

Популярные приложения ретейлеров, маркетплейсов и заведений общепита начали сообщать пользователям о возможных ошибках при включенном VPN.

Например, приложение Wildberries советует отключить VPN для стабильной работы. Похожие предупреждения показывают сервисы «Иль де Ботэ» и «Шоколадница».

Ранее Минцифры попросило руководителей крупных российских интернет-площадок с 15 апреля ограничить доступ к сервисам для пользователей с включенным VPN. Иначе им пригрозили исключением из белых списков.

Прокурора по делу Чекалиных хотели уличить в покупке фитнес-марафонов

По данным СМИ, на судебном заседании в отношении экс-супруга Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема Чекалина его адвокат заявил, что в списке покупательниц марафонов у блогерши есть полная тезка прокурора. Из-за этого он попросил отвод.

В ответ гособвинитель Светлана Тарасова улыбнулась и заявила, что это не основание для отвода, а адвокат затягивает процесс, пишут СМИ. Уточняется, что она находится под государственной защитой и что сведений о ней в принципе не может быть.

Позже в правоохранительных органах опровергли информацию о якобы покупке фитнес-марафонов прокурором. Кроме того, сама Тарасова заявила, никто из представителей надзорного ведомства или правоохранительных органов «в каких-либо марафонах или курсах блогеров» не нуждается.

Для детских садов разработают программу действий при угрозе теракта

Минпросвещения РФ планирует создать программу и методические рекомендации для подготовки воспитанников детских садов к действиям при террористической угрозе.

Разработкой и апробацией материалов в 2026 году займется факультет юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета. Также там подготовят рекомендации по проведению тренировок по антитеррористической безопасности в дошкольных учреждениях.

Опасные открытки на Пасху и «отмена пенсии»: что придумали мошенники

Мошенники рассылают россиянам опасные пасхальные открытки, сообщили на платформе «Мошеловка» «Народный фронт». Они маскируют вредоносные ссылки под пасхальные конкурсы, сборы пожертвований и предложения купить куличи. Также они обещают «эксклюзивные трансляции» из храма Христа Спасителя или прямые эфиры с Благодатным огнем.

Злоумышленники пугают пенсионеров отменой пенсий. Они звонят пожилым россиянам и представляются сотрудниками отдела кадров с прежней работы. Аферисты рассказывают, что из-за сбоя в Пенсионном фонде им нужно срочно прийти на перерасчет пенсии. Иначе выплаты отменятся.

Россиян предупредили о ядовитом креме из аптеки

Роспотребнадзор работает над тем, чтобы не допустить продажи популярного аптечного крема La Roche-Posay. Ранее в СМИ появилась информация, что концентрация опасного вещества — бензола — в этом креме выше допустимой.

В частности, ведомство направило письмо в Ассоциацию компаний интернет‑торговли с требованием принять меры.

