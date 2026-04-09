Налет дронов на юг России, предупреждения о сбоях из-за VPN и ядовитый аптечный крем. Что нового к утру 9 апреля

По данным СМИ, на судебном заседании в отношении экс-супруга Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Артема Чекалина его адвокат заявил, что в списке покупательниц марафонов у блогерши есть полная тезка прокурора. Из-за этого он попросил отвод.

В ответ гособвинитель Светлана Тарасова улыбнулась и заявила, что это не основание для отвода, а адвокат затягивает процесс, пишут СМИ. Уточняется, что она находится под государственной защитой и что сведений о ней в принципе не может быть.

Позже в правоохранительных органах опровергли информацию о якобы покупке фитнес-марафонов прокурором. Кроме того, сама Тарасова заявила, никто из представителей надзорного ведомства или правоохранительных органов «в каких-либо марафонах или курсах блогеров» не нуждается.