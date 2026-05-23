Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая
Число погибших при атаке на колледж в ЛНР выросло до 18. Под обломками могут быть еще дети
Общее количество пострадавших из-за удара украинской армии по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР) достигло 60 человек, сообщило ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Спасатели рассказали, что нашли под завалами тела еще двоих людей. Число погибших во время удара 22 мая выросло до 18.
Под обломками здания могут находиться еще трое детей, уточнили в МЧС. Поиски продолжаются.
Власти уже смогли установить личности 11 погибших и 41 раненого студента. Полный список имен в своем Telegram-канале опубликовал глава ЛНР Леонид Пасечник.
После вчерашней атаки ВСУ еще несколько раз били по общежитию при помощи беспилотников, рассказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, хотя им периодически приходится спускаться в укрытия.
22 мая Совбез ООН по запросу России провел экстренное заседание после удара по Старобельску. Постпред РФ Василий Небензя назвал случившееся актом терроризма и призвал международные организации осудить Киев.
«Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей», — подчеркнул дипломат.
В ночь на 22 мая 16 беспилотников ВСУ, нагруженные взрывчаткой, ударили по учебному корпусу и пятиэтажному общежитию колледжа в Старобельске. В этот момент там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Президент России Владимир Путин назвал атаку намеренной и отметил, что рядом с колледжем нет никаких военных объектов или зданий спецслужб. Он также призвал украинских военных не выполнять преступные приказы Киева и сложить оружие.
В США раскрыли план покушения на дочь Трампа, а его сын тайно женился
Турция экстрадировала в США мужчину, который якобы планировал покушение на Иванку Трамп, утверждает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
Преступника зовут Мохаммед Багер Саад Давуд аль-Саади. Ему 32 года, и он якобы связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и шиитской организацие «Катаиб Хезболла». По версии NYP, с помощью покушения на дочь президента США, аль-Саади хотел отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани, которого подорвали американские беспилотники в 2020 году.
Мужчина даже раздобыл план дома Иванки во Флориде, а еще писал угрозы в соцсети X:
«Ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. Месть — лишь вопрос времени».
Сейчас аль-Саади находится в следственном изоляторе Бруклина и ожидает суда. Его обвиняют в организации 18 атак в Европе и Америке. Подробности не уточняются.
Сын Трампа Дональд тайно женился на модели Беттине Андерсон раньше официальной даты свадьбы. Торжество должно было состояться на Багамских островах, но молодожены уже расписались: 21 мая в доме сестры Беттины Кристины во Флориде. Церемонию провел муж Кристины адвокат Брэдли Макферсон, пишет журнал People.
Об отмене официального торжества не сообщалось, но уже известно, что на него не поедет отец жениха Дональд Трамп-старший. Президент Соединенных Штатов объяснил, что у него нет времени из-за работы и «любви к США».
Что еще важно: авария с россиянами в Турции, самый длинный день в году и тысяча удаленных приложений в App Store
14 российских туристов пострадали в аварии в турецкой Анталье. ДТП произошло, когда водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие в районе поселка Бельдиби. Всех пострадавших увезли в больницы.
Двум из них проведут хирургические операции. Другие отделались ушибами и легкими травмами — после осмотра их вернули в отели.
В генконсульстве заявили, что поддерживают связь с туроператором, страховой компанией, турецким МВД и больницами.
Apple удалила из российского AppStore 1213 приложений, нарушающих законодательство. Это следует из отчета американской компании за 2025 год. Всего из цифрового магазина удалили 2045 сервисов. На втором месте после России по количеству оказался Вьетнам (355 приложений), а на третьем — Китай (196).
В Московском планетарии рассказали, какой день будет самым длинным в 2026 году. Это 21 июня — в эту дату в 11:24 мск произойдет летнее солнцестояние.
День продлится 17 часов 33 минуты.
После этого световой день постепенно начнет сокращаться, вплоть до зимнего солнцестояния 21 декабря.
Что еще интересно: новые файлы НЛО от Пентагона и 10 тысяч охранников Макса Коржа в Румынии
Министерство войны США опубликовало новую подборку файлов про НЛО. Она состоит из 51 видео, причем многие ролики, показанные Пентагоном, сняты недавно. Например, одно из «аномальных явлений», темное пятно на светло-сером небе, запечатлел инфракрасный датчик в зоне ответственности Северного командования в 2023 году.