Рост числа погибших при атаке на ЛНР, покушение на дочь Трампа и новые материалы Пентагона про пришельцев. Главное за 23 мая

Под обломками здания могут находиться еще трое детей, уточнили в МЧС. Поиски продолжаются.

Власти уже смогли установить личности 11 погибших и 41 раненого студента . Полный список имен в своем Telegram-канале опубликовал глава ЛНР Леонид Пасечник.

После вчерашней атаки ВСУ еще несколько раз били по общежитию при помощи беспилотников, рассказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, хотя им периодически приходится спускаться в укрытия.

22 мая Совбез ООН по запросу России провел экстренное заседание после удара по Старобельску. Постпред РФ Василий Небензя назвал случившееся актом терроризма и призвал международные организации осудить Киев.