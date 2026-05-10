Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Путин высказался о завершении конфликта на Украине
Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами 9 мая.
По его словам, он не отказывался от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, но сам ее не предлагает.
Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся.
Он допустил, что встреча может пройти и в третьей стране. Но только если на ней будут подписаны окончательные договоренности на долгий срок.
Путин также поблагодарил США за посредничество в урегулировании конфликта. При этом он отметил, что считает конфликт «делом Москвы и Киева».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который приезжал в Москву на Парад Победы, заявил, что передал Путину слова Зеленского о готовности встретиться «в любом формате».
Ответ [Путина] очевиден. Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться по телефону со своим российским коллегой.
Фицо назвал ошибкой отказ Европы вести диалог с Россией. При этом у самого премьер-министра Словакии могут быть проблемы из-за визита в РФ. Как пишут СМИ, европейские политики недовольны этим визитом и пытаются давить на Братиславу.
В Ормузском проливе застряли 100 судов и 2300 моряков из Гонконга
Такой статистикой поделился председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст.
Пытаться вывести заблокированные корабли опасно, потому что есть риски, что по ним откроют огонь.
Застрявшим в Ормузском проливе морякам нужна не только еда и вода, но и эмоциональная поддержка из-за сильного стресса, сказал Хекст.
Мировые запасы нефти «сгорают» рекордными темпами
С 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки, подсчитала инвестиционная компания Morgan Stanley.
Больше половины падения пришлось на сырую нефть, остальное на нефтепродукты.
Все это увеличивает риск резкого скачка цен на топливо и его дефицита.
Страны Организации сотрудничества и экономического развития (ОЭСР) в сентябре могут приблизиться к минимальному объему нефти, который нужен, чтобы обеспечивать работу трубопроводов, терминалов и хранилищ, предупредили аналитики.
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Великобритания;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Дания;
- Израиль;
- Ирландия;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Колумбия;
- Коста‑Рика;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мексика;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Словакия;
- Словения;
- США;
- Турция;
- Финляндия;
- Франция;
- Чехия;
- Чили;
- Швейцария;
- Швеция;
- Эстония;
- Республика Корея;
- Япония.
Круизный лайнер со вспышкой хантавируса зашел в порт на Канарах
Власти Испании начнут эвакуировать людей с корабля MV Hondius.
находится на борту судна
В основном, это граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В составе экипажа — один россиянин.
Каждого пассажира будут теперь осматривать медики, только после этого их отвезут на лодках на берег.
Затем лайнер отправят в Нидерланды и продизенфицируют.
На судне восемь человек заболели хантавирусом. Трое умерли, один остается в критическом состоянии.
В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах
Минпросвещения собирается развивать исторические кружки и клубы, проводить конкурсы, олимпиады, исторические уроки, квесты и конференции для юных россиян.
В 2027 году в России планируют запустить информационную платформу по историческому просвещению.
Для обучающихся организуют мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и сохранению памяти о защитниках России и участниках СВО.
План рассчитан на пять лет.
Мошенники научились подделывать «каптчу»
Привычная проверка «на робота» не вызывает подозрений у посетителей сайнов, и этим стали пользоваться мошенники.
Они предлагают вместо стандартного выбора картинок или ввода текста нажать какие-то клавиши, открыть новую вкладку или подтвердить запуск программы.
На самом деле это не часть проверки, а вредоносный код, который пользователь фактически сам запускает на устройстве. А мошенники получают доступ к его персональным данным.
Настоящая «каптча» не предполагает, что нужно запускать какие-то программы, открывать новые окна или использовать комбинации клавиш, напомнили в Совфеде.
В Госдуме рассказали о новых правилах выдачи пособий многодетным с низкой зарплатой
С 22 мая единое пособие на ребенка в размере 50% от регионального прожиточного минимума будут получать семьи, чей среднедушевой доход превышает его не более чем на 10%.
Закон поможет тем, кому после 1 января отказали в едином пособии — им пересчитают доход с учетом нового порога, сказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Таким образом выплаты должны получить 231 000 многодетных семей, где у родителей низкая зарплата.