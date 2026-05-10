10 мая 2026, 07:19

Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая

Владимир Путин высказался о завершении конфликта с Киевом и отметил, что готов к встрече с Зеленским в Москве или даже в третьих странах — но при одном важном условии. В Ормузском проливе заблокирована сотня судов с двумя тысячами моряков, которые сейчас переживают из-за возможных обстрелов. В России в это время Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения в школах, детсадах и вузах, а мошенники опять придумали новые опасные уловки. Об этом и других новостях к утру 10 мая — в нашем дайджесте.

Путин высказался о завершении конфликта на Украине

Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами 9 мая.

По его словам, он не отказывался от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, но сам ее не предлагает.

Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся.

Владимир Путин

Он допустил, что встреча может пройти и в третьей стране. Но только если на ней будут подписаны окончательные договоренности на долгий срок.

Путин также поблагодарил США за посредничество в урегулировании конфликта. При этом он отметил, что считает конфликт «делом Москвы и Киева».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который приезжал в Москву на Парад Победы, заявил, что передал Путину слова Зеленского о готовности встретиться «в любом формате».

Ответ [Путина] очевиден. Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться по телефону со своим российским коллегой.

Роберт Фицо

Фицо назвал ошибкой отказ Европы вести диалог с Россией. При этом у самого премьер-министра Словакии могут быть проблемы из-за визита в РФ. Как пишут СМИ, европейские политики недовольны этим визитом и пытаются давить на Братиславу.

В Ормузском проливе застряли 100 судов и 2300 моряков из Гонконга

Такой статистикой поделился председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричард Хекст.

Пытаться вывести заблокированные корабли опасно, потому что есть риски, что по ним откроют огонь.

Застрявшим в Ормузском проливе морякам нужна не только еда и вода, но и эмоциональная поддержка из-за сильного стресса, сказал Хекст.

Мировые запасы нефти «сгорают» рекордными темпами

С 1 марта по 25 апреля мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в сутки, подсчитала инвестиционная компания Morgan Stanley.

Больше половины падения пришлось на сырую нефть, остальное на нефтепродукты.

Все это увеличивает риск резкого скачка цен на топливо и его дефицита.

Страны Организации сотрудничества и экономического развития (ОЭСР) в сентябре могут приблизиться к минимальному объему нефти, который нужен, чтобы обеспечивать работу трубопроводов, терминалов и хранилищ, предупредили аналитики.

Какие страны входят в ОЭСР
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Великобритания;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Дания;
  • Израиль;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Канада;
  • Колумбия;
  • Коста‑Рика;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мексика;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • США;
  • Турция;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Чехия;
  • Чили;
  • Швейцария;
  • Швеция;
  • Эстония;
  • Республика Корея;
  • Япония.

Круизный лайнер со вспышкой хантавируса зашел в порт на Канарах

Власти Испании начнут эвакуировать людей с корабля MV Hondius.

150 человек

находится на борту судна

Кто плыл на круизном лайнере

В основном, это граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В составе экипажа — один россиянин.

Каждого пассажира будут теперь осматривать медики, только после этого их отвезут на лодках на берег.

Затем лайнер отправят в Нидерланды и продизенфицируют.

На судне восемь человек заболели хантавирусом. Трое умерли, один остается в критическом состоянии.

В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах

Минпросвещения собирается развивать исторические кружки и клубы, проводить конкурсы, олимпиады, исторические уроки, квесты и конференции для юных россиян.

В 2027 году в России планируют запустить информационную платформу по историческому просвещению.

Для обучающихся организуют мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и сохранению памяти о защитниках России и участниках СВО.

План рассчитан на пять лет.

Мошенники научились подделывать «каптчу»

Привычная проверка «на робота» не вызывает подозрений у посетителей сайнов, и этим стали пользоваться мошенники.

Они предлагают вместо стандартного выбора картинок или ввода текста нажать какие-то клавиши, открыть новую вкладку или подтвердить запуск программы.

На самом деле это не часть проверки, а вредоносный код, который пользователь фактически сам запускает на устройстве. А мошенники получают доступ к его персональным данным.

Настоящая «каптча» не предполагает, что нужно запускать какие-то программы, открывать новые окна или использовать комбинации клавиш, напомнили в Совфеде.

В Госдуме рассказали о новых правилах выдачи пособий многодетным с низкой зарплатой

С 22 мая единое пособие на ребенка в размере 50% от регионального прожиточного минимума будут получать семьи, чей среднедушевой доход превышает его не более чем на 10%.

Закон поможет тем, кому после 1 января отказали в едином пособии — им пересчитают доход с учетом нового порога, сказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Таким образом выплаты должны получить 231 000 многодетных семей, где у родителей низкая зарплата.

