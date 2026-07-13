Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, угроза зноя из-за рубежа и иранские планы покушения на Трампа

Основной удар пришелся на поселок Пионерский под Истрой, где из-за падения обломков полностью сгорели пять частных домов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что есть жертвы: три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Помимо Истры повреждения жилых зданий зафиксировали и в других районах:

В Солнечногорске аппарат попал в многоквартирный дом — там пострадали два человека, удар выбил стекла и повредил стену.

В деревне Бабкино обломки задели два частных дома.

В Можайске пострадал фасад многоэтажки, обошлось без раненых.

Системы противовоздушной обороны перехватили дроны над 14 городскими округами региона, включая Одинцовский, Наро-Фоминский, Чеховский, Домодедовский и Коломну. Всего над Московской областью минувшей ночью сбили 81 беспилотник.