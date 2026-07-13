Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, угроза зноя из-за рубежа и иранские планы покушения на Трампа
Подмосковье подверглось массированной атаке беспилотников
Основной удар пришелся на поселок Пионерский под Истрой, где из-за падения обломков полностью сгорели пять частных домов. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что есть жертвы: три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
Помимо Истры повреждения жилых зданий зафиксировали и в других районах:
- В Солнечногорске аппарат попал в многоквартирный дом — там пострадали два человека, удар выбил стекла и повредил стену.
- В деревне Бабкино обломки задели два частных дома.
- В Можайске пострадал фасад многоэтажки, обошлось без раненых.
Системы противовоздушной обороны перехватили дроны над 14 городскими округами региона, включая Одинцовский, Наро-Фоминский, Чеховский, Домодедовский и Коломну. Всего над Московской областью минувшей ночью сбили 81 беспилотник.
ВСУ снова атаковали пассажирский автобус
Украинские беспилотники ударили по рейсовому автобусу, который ехал из Стаханова (ЛНР) в Москву. Внутри находились 13 пассажиров и два водителя. Две женщины получили травмы, их оперативно отвезли в больницу. Остальных людей быстро эвакуировали в безопасное место.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что дроны пытались повторно атаковать поврежденный транспорт и приехавших спасателей, но мобильные огневые группы отбили налет. Сам автобус серьезно пострадал: разбиты стекла, пробиты колеса, на кузове остались вмятины.
- 12 июля под удар попал автобус в ДНР на маршруте Новый Свет — Донецк. Ранения получили восемь человек.
- 11 июля беспилотники повредили пустые гражданские автобусы в Запорожской области, обошлось без жертв.
- В Белгородской области 8 июля в селе Никольское осколочные ранения получил мужчина.
- 6 июля там же, в Белгородской области, атака унесла жизни двух человек. Травмы получили пять взрослых и трое детей (годовалый ребенок оказался в реанимации).
- Ранее в Брянской области беспилотники ударили по автобусу, в котором на море ехала детская футбольная команда. Погибла женщина, еще восемь пассажиров пострадали.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что украинские военные начали целенаправленную охоту на гражданский транспорт. По ее словам, так Киев пытается показать западным странам эффективность своего оружия, чтобы получить больше военной помощи.
украинских БПЛА сбили в небе над Россией за минувшую неделю.
На Трампа готовили очередное покушение
Западные спецслужбы перехватили переговоры иранских чиновников, которые планировали убить Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре.
Секретная служба порекомендовала лидеру США принять строгие меры предосторожности. В итоге Трамп покинул Турцию на старом борту Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. При этом он отступил от привычного протокола: быстро поднялся по трапу самолета, чтобы журналисты не успели его заснять.
Ранее политик признался, что оставил своей администрации четкую инструкцию — непременно «разбомбить» Иран, если на него совершат покушение.
В ООН заявили о катастрофе из-за конфликта США с Ираном
Возобновление полномасштабных военных действий на Ближнем Востоке обернется настоящей катастрофой для мировой экономики и международной безопасности. С таким официальным предупреждением к лидерам стран обратился генсек ООН Антониу Гутерриш.
Напомним, 17 июня Вашингтон и Тегеран подписали временный меморандум о перемирии и запуске новых переговоров. Но дипломатический успех продержался недолго. Американский лидер отменил все договоренности уже 8 июля, сразу после возобновления взаимных ударов.
Дональд Трамп заявил, что больше не видит никакого смысла в мирных переговорах с Тегераном. Он крайне резко высказался в адрес иранских властей, назвал их «раковой опухолью» и добавил, что этот режим нужно обязательно устранить ради покоя и стабильности на Ближнем Востоке.
На европейскую часть страны надвигается новая волна аномальной жары
Зной придет из-за необычного перемещения воздушных масс. Прямо над нашей страной столкнутся сразу два потока: антициклон из Западной Европы и Северной Африки, а также теплая волна со стороны Иранского нагорья и Персидской пустыни. Это большая редкость, констатировал итальянский климатолог Массимилиано Фаццини.
Но перед началом сильного зноя москвичи и жители Подмосковья успеют отдохнуть от высоких температур. В понедельник, 13 июля, в столице пройдут сильные ливни с грозами, градом и северным ветром до 18 м/с, сообщил Гидрометцентр. Днем температура составит комфортные +20...+24 градуса, а ночью воздух остынет до +18 градусов.
СОВЕТ
Коммунальные службы просят быть внимательнее на улице во время непогоды. Лучше не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими рекламными щитами, чтобы уберечь машины от падающих веток.
В России выросла подростковая преступность
За первые полгода 2026-го количество нарушений закона среди несовершеннолетних выросло почти на 10% по сравнению с прошлым годом. По данным МВД, полиция и следователи выявили 11 429 подростков, совершивших преступления.
Удивительно, но молодежь стала чаще преступать закон на фоне того, что общая криминогенная обстановка в стране только улучшается. Всего с января по июнь в России совершили 305 084 преступления — это на 4% меньше, чем годом ранее.
Кому разрешат сдавать нормы ГТО без специальной справки
С 1 сентября обладатели первой и второй групп здоровья смогут участвовать в любительских соревнованиях и сдавать нормы ГТО без оформления отдельного медицинского заключения. Новые правила Минздрава разрешают таким спортсменам-любителям просто показать результаты плановой диспансеризации или профосмотра.
Когда завершится прием документов для записи в 1-й класс
Родителям будущих школьников необходимо успеть передать заявления до 5 сентября, уточнили в Минпросвещения. Сейчас идет уже второй этап кампании, и вы можете выбрать для ребенка любое учебное заведение независимо от адреса прописки.
Приносить бумаги лично необязательно: отправить их можно на портале госуслуг. Директор школы издаст официальный приказ о зачислении за 5 рабочих дней.