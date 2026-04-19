Ракетная атака в Таганроге, пятая четверть в школах и рекорд китайского робота. Главное к утру 19 апреля

В течение учебного года школьники перегружены уроками и на всякие творческие занятия у них не хватает времени, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

Решить эту проблему, по его мнению, могла бы пятая четверть, во время которой школьники посещали бы внепредметные занятия. Например, художественное творчество или робототехнику, считает общественник.

Пятая четверть в школах могла бы длиться «хотя бы две недели июня», отметил Гриб. И достойно оплачиваться учителям.