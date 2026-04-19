Ракетная атака в Таганроге, пятая четверть в школах и рекорд китайского робота. Главное к утру 19 апреля
ВСУ ударили ракетами по Таганрогу. Есть пострадавшие
Три человека пострадали в Таганроге из-за ракетной атаки, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Раненым помогли медики. В каком они состоянии сейчас — не уточняется.
В городе также пострадала коммерческая инфраструктура и загорелись склады, рассказал Слюсарь.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе временно изменили движение трамваев в районе завода имени Бериева.
В Иране назвали «верхом лицемерия» требование ЕС открыть Ормузский пролив
Ни одна норма международного права не запрещает Тегерану принимать меры в Ормузском проливе ради собственной безопасности, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Как только США разместили своих военных в регионе, функция «безусловного транзита» через водную артерию исчезла, подчеркнул он.
Хроническая неспособность Европы применять на практике то, что она проповедует, превратила ее разговоры о «международном праве» в верх лицемерия.
Так в Тегеране ответили на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая говорила, что Исламская Республика не вправе взимать плату за проход судов через пролив, а сам он — «глобальное общественное благо».
В российских школах захотели ввести пятую четверть
В течение учебного года школьники перегружены уроками и на всякие творческие занятия у них не хватает времени, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
Решить эту проблему, по его мнению, могла бы пятая четверть, во время которой школьники посещали бы внепредметные занятия. Например, художественное творчество или робототехнику, считает общественник.
Пятая четверть в школах могла бы длиться «хотя бы две недели июня», отметил Гриб. И достойно оплачиваться учителям.
В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в квитанции за коммуналку
Жильцы должны иметь право оплатить дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний онлайн, считает депутат Госдумы Игорь Антропенко. Поэтому работу сантехников или электриков тоже стоит включать в платежки.
По мнению парламентария, это будет не только удобно жильцам, но и выгодно самим управляющим компаниям. Зачастую люди платят таким специалистам напрямую, а управляющая компания все равно несет ответственность за сделанные работы.
Послы встретились с юной россиянкой, которая три года назад пропала в Мексике
Дипломатам удалось повидаться с девушкой 17 апреля. До этого они не могли связаться с ней больше полугода — с августа 2025 года, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров.
Встречу организовали после того, как в четверг, 16 апреля, российский МИД вызвал мексиканского посла и выразил «решительную обеспокоенность» ситуацией с россиянкой.
Три года назад 14-летнюю школьницу забрали прямо с уроков люди в форме сотрудников детской опеки. Приемная мать девушки уверена, что к пропаже девочки причастны местные преступные группировки.
Робот обогнал человека в полумарафоне
Рекорд поставил робот-гуманоид «Молния». Он пробежал дистанцию в 21,1 км за 50 минут 26 секунд.
«Человеческий» рекорд на этой дистанции принадлежит бегуну из Уганды Джейкобу Киплимо — 56 минут 42 секунды.
Собратья «Молнии» в этот раз оказались ненамного медлительнее и отстали от него меньше чем на минуту.
С прошлого года роботы заметно натренировались в беге. На полумарафоне 2025 года самый быстрый из них финишировал за два часа 40 минут.