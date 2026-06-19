Главное к утру 19 июня. Единый QR-код для оплаты, схема с «новой пошлиной» и статья Лаврова о Европе

С 1 сентября в магазинах и ресторанах России начнут внедрять универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Он заменит множество кодов от разных банков на кассах и будет работать через Национальную систему платежных карт, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Покупателям больше не придется искать QR-код конкретного банка — достаточно будет отсканировать один код в приложении. После этого можно будет выбрать способ оплаты: через СБП, банковский сервис или другие доступные варианты.