Главное к утру 19 июня. Единый QR-код для оплаты, схема с «новой пошлиной» и статья Лаврова о Европе
ЕС впервые продлил санкции против России на год
Лидеры стран Евросоюза договорились впервые продлили секторальные санкции против России сразу на 12 месяцев вместо стандартных шести, сообщает Reuters со ссылкой на итоги саммита в Брюсселе.
В ЕС считают, что такой шаг обеспечит большую предсказуемость для Украины. При этом персональные санкции против отдельных лиц останутся с прежним сроком пересмотра — раз в полгода.
Европейское издание не стало публиковать статью Лаврова. О чем она
Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи «Украина, Европа и глобальная безопасность» министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая изначально готовилась для этого издания. Ее разместили в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.
Собрали основные тезисы министра иностранных дел:
- Переговоры Европы с Россией, по мнению Лаврова, используются не для мира, а для выигрыша времени и усиления Украины.
- Обвинения России в «агрессивных планах» мешают полноценному диалогу.
- Лавров предупредил о риске прямого столкновения НАТО и России, которое, по его словам, может привести к ядерной эскалации.
- Европейские страны хотят подготовиться к возможному конфликту с Россией к 2030 году.
- По мнению главы МИД РФ, цель европейских лидеров — не переговоры, а сохранение власти украинского руководства.
- Для восстановления диалога с Москвой, считает Лавров, Европе необходимо вернуть доверие.
В России появится единый QR-код для оплаты покупок
С 1 сентября в магазинах и ресторанах России начнут внедрять универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Он заменит множество кодов от разных банков на кассах и будет работать через Национальную систему платежных карт, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Покупателям больше не придется искать QR-код конкретного банка — достаточно будет отсканировать один код в приложении. После этого можно будет выбрать способ оплаты: через СБП, банковский сервис или другие доступные варианты.
Нововведение также позволит сохранять привычные кешбэки и программы лояльности.
Подключение к системе будет проходить поэтапно: сначала для крупных банков и торговых сетей, а затем для остальных участников рынка.
Мошенники на связи: схема с повышением баллов ЕГЭ и новой пошлиной
Мошенники предлагают выпускникам «повысить» баллы ЕГЭ. Злоумышленники звонят выпускникам от имени экспертных комиссий и за деньги обещают изменить результаты ЕГЭ, сообщили в «МТС Защитнике».
После согласия жертве отправляют ссылку для предоплаты, а затем мошенники исчезают. В сервисе напоминают, что официальные комиссии не предлагают платных способов изменить баллы.
Аферисты звонят гражданам от имени операторов связи и заявляют о якобы введении обязательной пошлины за сохранение номера. Чтобы «избежать» списаний, они предлагают подтвердить данные через «Госуслуги».
На самом деле злоумышленники пытаются получить код доступа к аккаунту. Эксперты напоминают: операторы не запрашивают такие коды по телефону.
ФАС уточнила сроки индексации тарифов ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о том, что тарифы на коммунальные услуги вырастут уже в следующем месяце. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация пройдет с 1 октября.
В ФАС отметили, что повышение не превысит установленные правительством пределы, а итоговые значения будут зависеть от региона. За изменением тарифов служба будет следить отдельно.
В 2026 году индексация проходит в два этапа: первый состоялся 1 января — тогда коммунальные услуги в среднем подорожали на 1,7%. С октября начнется региональный этап: предельный рост составит от 8% в Хакасии до 22% в Ставропольском крае.
В Москве показатель установлен на уровне 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.
В России стало на 20% больше электрозаправок. В лидерах — Москва и Новосибирск
Количество общедоступных станций для зарядки электромобилей в России за последний год выросло на 20%, сообщили аналитики 2ГИС. Сервис отслеживает расположение ЭЗС, типы разъемов, стоимость зарядки и доступность терминалов.
Лидером по числу электрозаправок остается Москва — в столице работает более 1,1 тыс. станций, что на 37,5% больше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге количество ЭЗС выросло на 22,5%, а в Новосибирске — на 70,6%, до 145 станций.
Среди менее крупных городов самый заметный рост показали Киров, Нижний Тагил и Оренбург.
При этом стоимость зарядки в крупных городах в среднем составляет от 10 до 20 рублей за кВт·ч. Самая низкая цена зафиксирована в Красноярске — около 10 рублей за кВт·ч.
Россиянам рассказали, как подготовить комнатные растения к отпуску
Перед отъездом не стоит обильно поливать комнатные растения — избыток влаги может привести к загниванию корней, объяснила садовник Анна Красавина.
Лучше заранее убрать их с прямого солнца, поставить растения рядом друг с другом для сохранения влажности и проверить, сколько времени они могут обходиться без полива.
Для длительных поездок можно использовать автополив, но его работу стоит протестировать заранее.
Подкармливать растения перед отпуском не рекомендуется: это ускоряет рост и увеличивает потребность в воде.