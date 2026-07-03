Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Мошенники начали пугать россиян блокировкой СБП
Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с Системой быстрых платежей (СБП), рассказали в платформе «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники звонят или пишут от имени банков и госорганов и утверждают, что в цепочке переводов обнаружена подозрительная активность или произошел технический сбой. Из-за этого доступ к СБП могут якобы заблокировать.
Под предлогом «срочной верификации» жертву просят назвать код из СМС, установить вредоносное приложение или перевести деньги на «безопасный счет».
Эксперты напомнили, что никаких дополнительных подтверждений для работы СБП не требуется.
Атаки дронов за ночь: что происходит в регионах
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА по девяти адресам, сообщили в оперштабе. Фрагменты повредили остекление и кровлю в нескольких частных домах, газовую трубу и опору ЛЭП. При этом подача электроэнергии не прерывалась. Пострадавших нет.
В Лисичанске (ЛНР) ВСУ атаковали автобус с людьми, которые возвращались с работы. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек.
В результате ракетного удара по Белгороду и области начался пожар на инфраструктурном объекте. Также серьезно повреждены элементы энергетической инфраструктуры, есть перебои с подачей электроэнергии и водоснабжением. Из-за прилета снаряда погибла мирная жительница.
В России разрешили оборот бензина стандарта «Евро-3» до конца года
Правительство России разрешило выпуск и обращение бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», до конца 2026 года.
Документ позволяет отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо с более высоким содержанием серы, чем предусмотрено действующими экологическими нормами.
В правительстве пояснили, что решение приняли для повышения надежности обеспечения регионов топливом.
В российских вузах введут обязательный курс о государственном русском языке
С 2027/2028 учебного года в российских вузах планируют ввести обязательный курс «Русский язык как государственный», сообщили в Минобрнауки.
Новый предмет будут изучать студенты всех факультетов независимо от направления подготовки и формы обучения.
В рамках курса учащиеся познакомятся с законодательством, регулирующим использование государственного языка, а также разберут его применение в работе госорганов, судов, СМИ, рекламе и сфере защиты прав потребителей.
В семи регионах России запретят продажу алкоголя 8 июля
В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в семи регионах России будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.
Продажу спиртного запретят в:
- республике Алтай;
- республике Коми;
- Владимирской области;
- Вологодской области;
- Сахалинской области;
- Камчатском крае;
- Донецкой Народной Республике.
При этом ограничение не распространяется на кафе, рестораны и другие заведения общепита.
Россиянам напомнили о скрытых расходах при покупке квартиры
При покупке квартиры важно учитывать не только ее стоимость или размер ипотечного платежа, но и дополнительные расходы. Они могут увеличить общие затраты на 10−30% и более, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
По его словам, владельцы квартир в новостройках после получения ключей часто сталкиваются с необходимостью трат на ремонт, мебель и бытовую технику. А на вторичном рынке нередко приходится менять:
- сантехнику;
- электропроводку;
- окна;
- другие изношенные элементы.
Кроме того, к расходам добавляются страхование, оценка недвижимости, оформление документов, коммунальные платежи и взносы на капремонт.
Депутат подчеркнул, что ориентироваться только на цену квадратного метра не стоит, лучше сразу осознавать полную стоимость жилья. Это поможет избежать непредвиденной финансовой нагрузки после сделки.
В Госдуме предложили открыть на Байкале детский лагерь по примеру «Артека»
По мнению депутата Госдумы Юрия Григорьева, новый лагерь позволит детям из Восточной Сибири отдыхать и участвовать в образовательных программах без необходимости ехать через всю страну.
Проект может способствовать развитию туризма, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в регион.
Депутат считает, что одной из особенностей лагеря могли бы стать экологические и научные смены, посвященные изучению Байкала, его природы и климата. При этом реализация проекта, по его словам, потребует федерального финансирования и соблюдения строгих экологических требований, поскольку озеро входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Россиянам рассказали о новой профессии, связанной с ИИ
Российские компании начали искать специалистов по продвижению брендов в нейросетях. Как рассказал руководитель направления социальных медиа Алексей Макеенко, сейчас на рынке уже открыто более 100 таких вакансий.
Задача таких сотрудников — сделать так, чтобы бренд чаще упоминался в ответах популярных ИИ-сервисов.
Для этого специалисты работают над качеством контента, его цитируемостью и присутствием на авторитетных площадках, а также готовят материалы, ориентированные на нейросети.
По словам эксперта, в России уже работают около десяти агентств, предлагающих подобные услуги бизнесу. Стоимость продвижения может достигать 1−2 млн рублей в месяц.