Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с Системой быстрых платежей (СБП), рассказали в платформе «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники звонят или пишут от имени банков и госорганов и утверждают, что в цепочке переводов обнаружена подозрительная активность или произошел технический сбой. Из-за этого доступ к СБП могут якобы заблокировать.

Под предлогом «срочной верификации» жертву просят назвать код из СМС, установить вредоносное приложение или перевести деньги на «безопасный счет».