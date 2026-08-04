Главное к утру 4 августа. Скидки на отдых в Турции, схема с «перерасчетом» ЖКУ и резкое изменение климата
Россиянам могут предоставить скидки на отдых в Турции
В Турции обсуждают возможность предоставить российским туристам существенные скидки, чтобы поддержать спрос на отдых. Как сообщают СМИ, этот вопрос прорабатывают отраслевые ассоциации совместно с властями.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первое полугодие 2026 года Турцию посетили 2,6 млн россиян — это на 1,4% больше, чем годом ранее. В туристической отрасли отмечают, что скидки могут стать одним из способов сохранить высокий интерес к турецким курортам на фоне растущей конкуренции между отелями.
Россия остается крупнейшим въездным туристическим рынком Турции. Помимо традиционно популярных курортов Антальи, все больше россиян выбирают Бодрум, Мармарис, Даламан и Стамбул.
ВСУ атаковали в Черном море судно с овощами и фруктами
По данным СМИ, беспилотники ударили по сухогрузу Nadezhda, следовавшему из турецкого Самсуна в Новороссийск.
По словам капитана, судно атаковали шесть-семь дронов примерно в 30 милях от Новороссийска. В результате удара начался пожар, пострадали четыре моряка, трое из них — граждане Турции. Судном управляет турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.
Атаки БПЛА на российские регионы за ночь. Что известно
При атаке БПЛА на Подмосковье погибли пять человек, шестеро пострадали. Основной удар пришелся на муниципальный округ Чехов, где беспилотники атаковали промзону Новоселок. После падения дронов загорелся склад, также повреждены электроподстанция и административное здание. Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возгорание уже потушили, пострадавших нет.
В Ленинградской области отразили атаку беспилотников. Над регионом сбили 17 БПЛА. В складской зоне поселка Красный Бор есть повреждения, пострадал один человек. Обстоятельства уточняются.
В Белгородском округе при атаке ВСУ погибла женщина, еще два человека получили ранения. FPV-дрон ударил по автомобилю в поселке Октябрьский. Женщина скончалась на месте, мужчину и еще одну женщину с множественными осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «перерасчетом» ЖКУ
Мошенники начали обманывать россиян, обещая перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги. Они рассылают сообщения от имени поставщиков коммунальных услуг — лично или в домовых чатах — и сообщают о якобы положенном перерасчете за воду, электричество и другие услуги.
Для оформления «возврата переплаты» аферисты просят назвать ФИО, адрес, номер лицевого счета, а иногда и реквизиты банковской карты. Таким сообщения доверять не стоит. Лучше самостоятельно связаться с управляющей компанией или поставщиком услуг по официальным контактам.
Участникам СВО предложили бесплатно обучаться в автошколах
Предоставить участникам специальной военной операции право бесплатно проходить обучение в автошколах и получать водительские права за счет государства предложил депутат Сергей Миронов.
По его словам, инициатива поможет военнослужащим быстрее адаптироваться к мирной жизни после возвращения. Предполагается, что государство полностью оплатит теоретический и практический курс, а также даст возможность выбрать любую аккредитованную автошколу. После обучения участники СВО смогут сдать экзамены в Госавтоинспекции на общих основаниях.
Миронов отметил, что наличие водительских прав значительно расширяет возможности для трудоустройства и повседневной жизни, назвав такую меру «небольшой, но конкретной» поддержкой для защитников страны.
В России почти трое вырос спрос на мотористов для работы вахтой
Российские работодатели стали значительно чаще искать мотористов для работы вахтовым методом. Как выяснили аналитики «Авито Работы», число таких вакансий за год выросло на 169%.
По данным исследования, высокий спрос на специалистов по ремонту и обслуживанию двигателей связан с запуском новых промышленных и добывающих проектов.
Также в число самых востребованных вахтовых профессий вошли строители и техники — количество вакансий для них увеличилось примерно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Ученые предупредили об ускоренном потеплении климата в России
Климат в России меняется в два-четыре раза быстрее, чем в среднем на планете, рассказала профессор Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
По ее словам, такая же ситуация наблюдается и в Канаде.
Быстрое потепление связано с таянием снега и льда: темная поверхность земли начинает поглощать больше солнечного тепла, что еще сильнее ускоряет рост температуры.
Ученые предупреждают, что из-за этого в России и Канаде будут чаще происходить продолжительные волны жары, засухи и масштабные природные пожары, которые угрожают лесам, биоразнообразию и населению.
Москвичи смогут увидеть солнечное затмение
В Москве 12 августа можно будет увидеть солнечное затмение. Правда, оно будет едва заметным: Луна закроет всего около 1% солнечного диска. Максимальная фаза придется на 20:08 мск и продлится около девяти минут, сообщили в Московском планетарии.
Уже в ночь на 13 августа москвичей ждет еще одно астрономическое событие — пик метеорного потока Персеиды. При ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час.