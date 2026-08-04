Главное к утру 4 августа. Скидки на отдых в Турции, схема с «перерасчетом» ЖКУ и резкое изменение климата

В Турции обсуждают возможность предоставить российским туристам существенные скидки, чтобы поддержать спрос на отдых. Как сообщают СМИ, этот вопрос прорабатывают отраслевые ассоциации совместно с властями.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первое полугодие 2026 года Турцию посетили 2,6 млн россиян — это на 1,4% больше, чем годом ранее. В туристической отрасли отмечают, что скидки могут стать одним из способов сохранить высокий интерес к турецким курортам на фоне растущей конкуренции между отелями.

Россия остается крупнейшим въездным туристическим рынком Турции. Помимо традиционно популярных курортов Антальи, все больше россиян выбирают Бодрум, Мармарис, Даламан и Стамбул.