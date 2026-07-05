Главное к утру 5 июля. Разговор Путина и Трампа, ипотечные каникулы и самое длинное слово в русском языке
Путин и Трамп обсудили Украину по телефону. В Москву готовы приехать американские переговорщики
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главной темой стало урегулирование украинского кризиса.
Российский президент рассказал американскому коллеге о реальной ситуации на поле боя, где ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин подчеркнул, что хочет завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.
США готовы содействовать мирному урегулированию, заверил Трамп. Спецпредставители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в любое время, сказал он.
Трамп также отметил, что у РФ и США есть «колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества». Для этого нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине.
Путин по телефону поздравил Трампа с Днем независимости США и напомнил ему о действующем приглашении посетить Россию.
Это второй разговор политиков менее чем за месяц — до этого они созванивались 14 июня, в день рождения Дональда Трампа. Он стал инициатором нынешней беседы. Всего политики общались 1 час 25 минут. Они договорились созвониться снова в ближайшее время.
Семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года
Такая возможность появится у семей, в которых родился или которые усыновили второго ребенка, с 1 сентября 2026 года.
Сейчас заемщики могут претендовать на ипотечные каникулы, если их доход упал более чем на 20%, а на погашение кредита они тратят больше 40% месячного дохода. Для семей с двумя детьми эти пороги не будут действовать.
Во время ипотечных каникул не будут начислять штрафы и пени, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Однако с седьмого месяца переплата по кредитному договору может увеличиться.
Воспользоваться правом на ипотечные каникулы семьи смогут один раз за время действия договора. Право на них получат и те, кто взял ипотеку до принятия этого закона.
В Нижегородской области во время урагана погибла девочка
Трагедия произошла в поселке Выездном. Во время урагана часть конструкций дома упала на крышу, рассказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.
Ураган ночью оставил без света 5500 местных жителей в Арзамасе и населенных пунктах рядом. К утру 5 июля энергетики восстановили все высоковольтные линии.
Во время атаки дронов на Крым погиб человек
Всего на севере полуострова в результате атаки пострадали трое: один мужчина погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Других подробностей он не привел.
уничтожили над российскими регионами в ночь на 5 июля
В Ростове обломки беспилотника повредили здание общепита — там выбило окна, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.
Ряду россиян с августа поднимут пенсии
Повышение затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров, бывших летчиков и шахтеров.
Максимальная прибавка к пенсии работающим пенсионерам составит около 470 рублей, если они получают чуть меньше 69 тысяч. Максимально за год они могут заработать три пенсионных балла, а один сейчас стоит 156,76 рубля.
Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — до почти 19 200 рублей. Плюс им назначат надбавку за уход — около 1400 рублей.
Размер прибавки бывших летчиков и шахтеров зависит от заработка, среднероссийской зарплаты, профессионального стажа и категории риска.
Украинский бизнесмен вышел из комы после взрыва в Монако
Состояние Вадима Ермолаева улучшилось. В коме он провел почти неделю.
Взрыв у дома в Монако, в результате которого пострадал украинский олигарх, прогремел 29 июня. Вместе с ним пострадала 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина. Она остается в тяжелом состоянии — женщине ампутировали ноги.
В покушении подозревают 39-летнюю гражданку Украины.
Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026
Сборная Франции обыграла Парагвай и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Единственный гол (пенальти) в матче забил Килиан Мбаппе на 70-й минуте. Теперь французам предстоит сыграть с Марокко.
Институт русистики назвал топ-5 самых длинных слов в русском языке
В пятерку самых длинных слов входят названия комплекса лечебных процедур водогрязеторфопарафинолечение (29 букв) и одного из направлений специальной педагогики — тифлосурдоолигофренопедагогика (30 букв).
Из 35 букв состоит русское слово превысокомногорассмотрительствующий — так в XVIII–XIX веках обращались к высокопоставленным лицам.
На втором месте название из химии — гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин. В нем 50 букв.
В самом длинном слове — 55 букв. Звучит оно как тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые. Это слово ученые обнаружили в названии патента на химическое соединение.