Главное к утру 5 июля. Разговор Путина и Трампа, ипотечные каникулы и самое длинное слово в русском языке

Такая возможность появится у семей, в которых родился или которые усыновили второго ребенка, с 1 сентября 2026 года.

Сейчас заемщики могут претендовать на ипотечные каникулы, если их доход упал более чем на 20%, а на погашение кредита они тратят больше 40% месячного дохода. Для семей с двумя детьми эти пороги не будут действовать.

Во время ипотечных каникул не будут начислять штрафы и пени, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Однако с седьмого месяца переплата по кредитному договору может увеличиться.

Воспользоваться правом на ипотечные каникулы семьи смогут один раз за время действия договора. Право на них получат и те, кто взял ипотеку до принятия этого закона.