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05 июля 2026, 07:33

Главное к утру 5 июля. Разговор Путина и Трампа, ипотечные каникулы и самое длинное слово в русском языке

Главное к утру 5 июля. Разговор Путина и Трампа, ипотечные каникулы и самое длинное слово в русском языке
Российский и американский президенты созвонились второй раз меньше чем за месяц и снова обсуждали Украину. Владимир Путин напомнил Дональду Трампу, что в Москве ждут не только переговорщиков от США, но и самого хозяина Белого дома. Среди других новостей: с августа части россиян поднимут пенсии, с сентября семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года, а Франция совсем скоро поборется за выход в полуфинал ЧМ-2026. Что еще важного и интересного случилось к утру 5 июля — рассказали в дайджесте.

Путин и Трамп обсудили Украину по телефону. В Москву готовы приехать американские переговорщики

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главной темой стало урегулирование украинского кризиса.

Российский президент рассказал американскому коллеге о реальной ситуации на поле боя, где ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Путин подчеркнул, что хочет завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.

США готовы содействовать мирному урегулированию, заверил Трамп. Спецпредставители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в любое время, сказал он.

Трамп также отметил, что у РФ и США есть «колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества». Для этого нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине.

Путин по телефону поздравил Трампа с Днем независимости США и напомнил ему о действующем приглашении посетить Россию.

Это второй разговор политиков менее чем за месяц — до этого они созванивались 14 июня, в день рождения Дональда Трампа. Он стал инициатором нынешней беседы. Всего политики общались 1 час 25 минут. Они договорились созвониться снова в ближайшее время.

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Семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на 1,5 года

Такая возможность появится у семей, в которых родился или которые усыновили второго ребенка, с 1 сентября 2026 года.

Сейчас заемщики могут претендовать на ипотечные каникулы, если их доход упал более чем на 20%, а на погашение кредита они тратят больше 40% месячного дохода. Для семей с двумя детьми эти пороги не будут действовать.

Во время ипотечных каникул не будут начислять штрафы и пени, кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. Однако с седьмого месяца переплата по кредитному договору может увеличиться.

Воспользоваться правом на ипотечные каникулы семьи смогут один раз за время действия договора. Право на них получат и те, кто взял ипотеку до принятия этого закона.

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уничтожили над российскими регионами в ночь на 5 июля

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Ряду россиян с августа поднимут пенсии

Повышение затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, 80-летних пенсионеров, бывших летчиков и шахтеров.

Максимальная прибавка к пенсии работающим пенсионерам составит около 470 рублей, если они получают чуть меньше 69 тысяч. Максимально за год они могут заработать три пенсионных балла, а один сейчас стоит 156,76 рубля.

Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии — до почти 19 200 рублей. Плюс им назначат надбавку за уход — около 1400 рублей.

Размер прибавки бывших летчиков и шахтеров зависит от заработка, среднероссийской зарплаты, профессионального стажа и категории риска.

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В покушении подозревают 39-летнюю гражданку Украины.

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Из 35 букв состоит русское слово превысокомногорассмотрительствующий — так в XVIII–XIX веках обращались к высокопоставленным лицам.

На втором месте название из химии — гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин. В нем 50 букв.

В самом длинном слове — 55 букв. Звучит оно как тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые. Это слово ученые обнаружили в названии патента на химическое соединение.

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