Полное освобождение ЛНР, российская вакцина от рака в действии и развод Джигана с Самойловой. Главное за 1 апреля
Российские военные освободили всю территорию ЛНР
Луганская народная республика (ЛНР) перешла под полный контроль России, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение Луганской народной республики.
Что дальше будет? Еще у нас осталось выдавить противника из Запорожья, из Херсона и до конца освободить Донецкую народную республику, выдавить оттуда войска противника. Сейчас наши войска наступают по всему фронту, так что недалек час победы.
В боях за ДНР могут принять участие подразделения, которые помогали освобождать Луганскую народную республику, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, военных могут перебросить в направлении Славянско-Краматорской агломерации.
10 марта президент России Владимир Путин сообщал, что под контролем ВСУ находилось около 15–17% территории ДНР. Год назад показатель достигал примерно 20%.
Здоровье: приложения для диабетиков в «белых списках», первый получатель вакцины от рака и «лечебные» мемы
Приложения для диабетиков внесли в «белые списки». Сервисы для контроля уровня сахара в крови переносят данные с персонального медицинского прибора на смартфон. Теперь они продолжат работать, даже если отключат мобильный интернет.
- Yuwell Anytime;
- Follow Anytime;
- iCan Health;
- iCan Reach;
- Syai Link;
- FreeStyle LibreLink;
- Lumiflex Linx;
- Hematonix Max;
- Medtrum EasyPatch;
- «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета»;
- «Сателлит Online».
Добавить приложения для диабетиков в «белые списки» просили, в частности, родители детей с таким заболеванием. Без мобильного интернета они не могли следить за состоянием детей. Президент Владимир Путин поручил правительству решить этот вопрос.
В «белый список» также попала платформа удаленного контроля жизненно важных показателей IoMT.Istok и приложение Inme для отслеживания артериального давления.
Первый пациент получил российскую персонализированную вакцину от рака. Препарат «Неоонковак» ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи.
Мужчина активно лечится, но риск, что болезнь будет прогрессировать, в его случае все еще высок. Вакцина, которую создали специально для него, позволит контролировать заболевание, рассказали в Минздраве.
Это принципиально иной подход — не просто лечить заболевание, а «обучать» иммунную систему распознавать и уничтожать именно те клетки, которые представляют угрозу.
Персонализированную вакцину от рака скоро можно будет получить по ОМС.
Вакцину вводят поэтапно — в 1-й, 8-й и 15-й дни. Каждый раз дозу увеличивают. Затем прививки делают раз в 21 день. Максимум — 10 введений. Препарат готовят индивидуально.
Петербург снова накроет черная дымка. Региональное МЧС предупредило горожан о «неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют загрязнению атмосферы».
Они продлятся два дня — 2 и 3 апреля.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснил, что все дело в застое воздуха. Такая погода началась еще после Нового года, но особенно заметно это стало к концу марта. 28 марта над городом впервые повис смог, а местные жители стали жаловаться на запах гари и першение в горле.
Врач рассказала о пользе мемов для здоровья. По словам терапевта Марианны Мазра, прямого лечебного эффекта у смеха нет, но, когда человеку весело, у него снижается уровень стресса, который может затягивать процесс выздоровления.
Так что смотреть мемы во время ОРВИ — это тоже своего рода терапия.
Что еще важно: новые правила платежей, 10 лет за поджог мечети и безвиз на Шри-Ланке
В России вступили в силу новые правила денежных переводов. Они коснутся штрафов, сборов и налогов, а также платежей на казначейские счета. С 1 апреля:
- ИП и организации должны будут указывать в платежках правовой статус, полное ФИО или название;
- физлицам придется указывать в реквизитах ИНН и вид деятельности;
- в поле «Назначение платежа» необходимо прописывать информацию о товарах, услугах с номерами и датами договоров;
- в платежке появляются два новые поля «Фактический плательщик» и «Фактический получатель».
Поле «Фактический плательщик» заполняется, если платеж совершает представитель лица, а не оно само.
Графа «Фактический получатель» — если деньги переводятся не напрямую, а организации, которая связана с получателем. Например, внебюджетному фонду.
Жительницу Коми приговорили к 10 годам колонии за поджог мечети. Инцидент произошел летом 2025-го: россиянка облила входную дверь здания в городе Усинске и подожгла. В своем последнем слове 20-летняя девушка попыталась оправдаться:
«Я до конца верила, что помогаю сотрудникам ФСБ в поимке мошенников и выполняю задание государственной важности», — заявила она.
По данным следствия, россиянка действительно общалась с неизвестными, которые представлялись силовиками. Они были аферистами, которым девушка перевела 65 тысяч рублей.
В Свердловской области школьник ранил одноклассницу в голову из пневматического пистолета. Все случилось в школе поселка Зайково: по данным МВД, 13-летний подросток украл оружие у старшего брата и выстрелил в девочку, которая якобы травила его из-за плохих оценок. Она отделалась ссадиной.
Согласно информации некоторых СМИ, пострадала не та школьница, которая занималась травлей: рука мальчика якобы дрогнула, и шарик пневмата угодил в другую девочку. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Кроме того, на родителей мальчика составили административный протокол за неправильное воспитание подростка.
Шри-Ланка планирует отменить визы для русских туристов. Такую меру обсуждают в местном парламенте.
Сейчас россияне могут дважды посетить страну по бесплатной электронной визе сроком до 30 дней, а затем продлить срок пребывания на острове, заплатив сбор на сумму от $60 до $200.
Если визы отменят, то срок бесплатного пребывания россиян на территории государства вырастет до 6 месяцев.
Власти Шри-Ланки надеются, что смогут таким образом привлечь больше туристов в страну на фоне войны на Ближнем Востоке.
Что еще интересно: развод Джигана и Самойловой, цены на яйца и клещ в укромном месте
В Госдуме потребовали следить за ценами на яйца перед Пасхой. Депутаты от «Новых людей» призвали проверить производителей и торговые сети, чтобы те искусственно не взвинчивали цены на продукт, который пользуется спросом перед праздником.
Ранее об этом предупреждали и антимонопольщики: в ФАС заявили, что поставщики снизят отпускные цены, то и ретейлеры должны это сделать.
Православная Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля.
Джиган и Оксана Самойлова развелись. Слухи о том, что история с расставанием была всего лишь пиаром, не подтвердились. 1 апреля иск о разводе звездной пары, которая была вместе почти 17 лет, удовлетворил Савеловский суд Москвы.
Расстались они мирно: Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) оставил себе квартиру и особняк в Подмосковье. Его бывшая — две квартиры, кроме того, рэпер согласился вернуть ей часть стоимости дома.
Четверо общих детей пары останутся жить с матерью.
Оксана Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года, а в официальном браке — с 2012-го. В октябре 2025-го блогерша подала на развод. Она заявила, что, для того чтобы сохранить их брак, рэпер должен «повзрослеть», но за 17 лет совместной жизни она этого так и не дождалась.
Россиянин неделю ходил с клещом в заднем проходе. В конце концов житель Новосибирска решил, что у него геморрой, и пришел на прием к проктологу. Врач выяснил настоящую причину сильного зуда: это оказался членистоногий размером с пятикопеечную монету. Правда, мужчина не поверил, что неприятные ощущения все это время ему доставлял клещ, и подал жалобу на клинику.
Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети