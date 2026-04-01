Полное освобождение ЛНР, российская вакцина от рака в действии и развод Джигана с Самойловой. Главное за 1 апреля

Добавить приложения для диабетиков в «белые списки» просили, в частности, родители детей с таким заболеванием. Без мобильного интернета они не могли следить за состоянием детей. Президент Владимир Путин поручил правительству решить этот вопрос.

В «белый список» также попала платформа удаленного контроля жизненно важных показателей IoMT.Istok и приложение Inme для отслеживания артериального давления.

Первый пациент получил российскую персонализированную вакцину от рака . Препарат «Неоонковак» ввели 60-летнему жителю Курской области с меланомой кожи.

Мужчина активно лечится, но риск, что болезнь будет прогрессировать, в его случае все еще высок. Вакцина, которую создали специально для него, позволит контролировать заболевание, рассказали в Минздраве.