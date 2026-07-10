Главное за 10 июля. Реакция Кремля на перепродажу ЗРК С-400 Турцией, соцподдержка россиян за рубежом и «комариная буря»

В Кировской области с 11 июля бензин будут продавать по последней цифре госномера автомобиля. Мера нужна для борьбы с ажиотажным спросом, сообщил губернатор Александр Соколов.

В четные даты заправляться смогут автомобили с четной последней цифрой госномера, в нечетные — с нечетной. Запасов топлива достаточно, их ежедневно пополняют, поэтому оснований для паники нет, подчеркнул глава региона.

Такие же правила уже заработали в Псковской и Орловской областях.

Власти Иркутской области рассматривают запуск электронных очередей на автозаправочных станциях. Региональное IT-сообщество тестирует несколько решений, заявил губернатор Игорь Кобзев. Система позволит водителям заранее выбрать время заправки и не ждать в очереди.

С 10 июля два независимых оператора увеличили объем топлива для населения добавил Кобзев.

В Новосибирской области работодателям рекомендовали временно перевести сотрудников на удаленную работу. Местные власти советуют компаниям перейти на дистант, чтобы сократить расход топлива и обеспечить бесперебойную работу экстренных и аварийных служб.

Сотрудникам областных ведомств поручили экономить горючее и по возможности ездить на общественном транспорте.