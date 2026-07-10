Главное за 10 июля. Реакция Кремля на перепродажу ЗРК С-400 Турцией, соцподдержка россиян за рубежом и «комариная буря»
Кремль отреагировал на сообщения о том, что Турция перепродала российские ПВО другой стране. Почему разгорелся скандал
Кремль назвал «сверхчувствительной» тему возможной передачи российских зенитных ракетных систем С-400 из Турции третьей стране. Москва обсуждает вопрос с Анкарой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты.
Что известно о предполагаемой сделке
Ранее турецкая газета Hürriyet написала, что Анкара и Вашингтон могли заключить тайную сделку во время саммита НАТО.
По данным издания, Дональд Трамп предложил снять с Турции санкции и вернуть ее в программу производства истребителей F-35.
Взамен Анкара якобы должна продать российские С-400 одной из стран Персидского залива — предположительно ОАЭ или Катару.
ОАЭ и Катар заинтересовались С-400 после ирано-американского конфликта. Во время атак американская система ПВО Patriot в Катаре не сработала: она распознала израильские ракеты как дружественные. ОАЭ ищут дополнительную защиту после иранских ударов, которые парализовали местную туристическую отрасль.
Что это значит?
«Возможность перепродажи комплексов в третьи страны наверняка прописана в договоре между Москвой и Анкарой», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, такая сделка не испортит отношения России и Турции, поскольку перепродажа вооружений — обычная практика.
Сенатор Владимир Джабаров предположил, что сведения о якобы продаже С-400 распространяют, чтобы оказать давление на Анкару.
В 2017 году Турция купила у России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов.
Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести американские системы Patriot, но Реджеп Тайип Эрдоган не согласился.
В ответ США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35 и ввели санкции по закону CAATSA. Это закон предполагает ограничения в отношении стран, которые заключают сделки с российским оборонным или разведывательным секторами.
Топливные меры в регионах — заправка по номерам, электронные очереди на АЗС и удаленка ради экономии на горючем
В Кировской области с 11 июля бензин будут продавать по последней цифре госномера автомобиля. Мера нужна для борьбы с ажиотажным спросом, сообщил губернатор Александр Соколов.
В четные даты заправляться смогут автомобили с четной последней цифрой госномера, в нечетные — с нечетной. Запасов топлива достаточно, их ежедневно пополняют, поэтому оснований для паники нет, подчеркнул глава региона.
Такие же правила уже заработали в Псковской и Орловской областях.
Власти Иркутской области рассматривают запуск электронных очередей на автозаправочных станциях. Региональное IT-сообщество тестирует несколько решений, заявил губернатор Игорь Кобзев. Система позволит водителям заранее выбрать время заправки и не ждать в очереди.
С 10 июля два независимых оператора увеличили объем топлива для населения добавил Кобзев.
В Новосибирской области работодателям рекомендовали временно перевести сотрудников на удаленную работу. Местные власти советуют компаниям перейти на дистант, чтобы сократить расход топлива и обеспечить бесперебойную работу экстренных и аварийных служб.
Сотрудникам областных ведомств поручили экономить горючее и по возможности ездить на общественном транспорте.
Что еще важно: ЧС в Таганроге, буферная зона с Украиной и упрощенный ВНЖ для россиян в Белоруссии
В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от атаки украинских беспилотников. Жителей поврежденных домов вывезли в пункты временного размещения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Там находятся 44 человека, в том числе семеро детей, им помогают. Экстренные службы тушат возгорания и разбирают обломки дронов в Таганроге, Азове и Азовском районе.
Россия продолжает расширять буферную зону безопасности с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы продолжаем специальную военную операцию, и по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону.
Он добавил, что Москва при этом открыта к мирным переговорам.
В Белоруссии упростили получение ВНЖ для граждан России., проект соглашения об этом одобрил президент республики Александр Лукашенко. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание сократят с трех до двух месяцев.
Соглашение также расширит перечень биометрических документов Белоруссии, по которым граждане Союзного государства смогут въезжать в Россию и находиться на ее территории.
Россотрудничество и Соцфонд усилят поддержку россиян за рубежом. Соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного и социального обеспечения подписали глава Россотрудничества Игорь Чайка и председатель СФР Сергей Чирков.
Специалисты фонда будут регулярно проводить очные и дистанционные консультации для соотечественников в Русских домах разных стран.
Что еще интересно: разрушительный смерч в Башкирии, «комариная буря» в Москве и новая сторублевка с QR-кодом
Мощный смерч обрушился на Башкортостан: он сорвал крыши с домов и оставил деревню без электричества. Сильнее всего пострадал Учалинский район. Ветер оборвал линии электропередачи и повредил газопроводы в нескольких поселениях.
Циклон, который вызвал торнадо, движется в сторону Центральной России, предупредили метеорологи. Новые смерчи могут возникнуть в Тульской, Калужской и Московской областях.
В конце июля москвичей ждет «комариная буря», предупредили экологи. Временное сокращение числа насекомых в первой половине месяца ученые объяснили погодой. Из-за коротких ливней и резкой жары лужи высыхали быстрее, чем созревали личинки. За последние дни почва накопила достаточно влаги, поэтому к началу августа численность комаров резко вырастет.
Банк России выпустил модернизированную сторублевую банкноту. На лицевой стороне оранжево-оливковой купюры изобразили фрагмент Спасской башни Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
В банкноту встроили защитную голографическую нить, а в правом нижнем углу разместили QR-код со ссылкой на описание признаков подлинности на сайте Центробанка.