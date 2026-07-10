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17:39, 10 июля 2026Бывший СССР

Россиянам упростят получение белорусского ВНЖ

Лукашенко одобрил упрощения получения ВНЖ для граждан России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о упрощении получения разрешения на временное проживания для граждан России. Об этом передает РИА Новости.

«Гражданам Союзного государства могут упростить получение разрешения на проживание на территориях государств – участников», — указано в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Проект уменьшает срок рассмотрения документов на постоянное проживание с трех до двух месяцев и увеличивает количество белорусских документов, по которым можно пребывать на российской территории.

Ранее стало известно, что правительство Казахстана выпустило приказ, расширяющий список причин для отказа в виде на жительство (ВНЖ) для иностранцев и этнических казахов-репатриантов.

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