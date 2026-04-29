17:30, 29 апреля 2026

Казахский ВНЖ стало сложнее получить

Казахстан расширил список оснований для отказа в ВНЖ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Правительство Казахстана выпустило приказ, расширяющий список причин для отказа в виде на жительство (ВНЖ) для иностранцев и этнических казахов-репатриантов. Об этом сообщается в документе на портале банка нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Как указали Минтруда, МВД и Минцифры республики, отказать в выдаче или отменить ранее выданное разрешение могут, если проситель ВНЖ не работал и не занимался бизнесом на территории Казахстана в течение 12 месяцев, а также не подтвердил доход на каждого члена своей семьи в размере не менее одной минимальной зарплаты.

Кроме того, в ВНЖ могут отказать, если проситель ВНЖ не живет по адресу, где он регистрировался по приезде в Казахстан, а также если иностранец систематически нарушает правила дорожного движения и совершает административные правонарушения.

Ранее стало известно, что с 20 января 2026 года дети до 14 лет могут выезжать из России в Казахстан только по собственным заграничным паспортам, независимо от того, сопровождают их родители или третьи лица.

    Последние новости

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

    Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

    Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

    Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

    В Москве девушка решила изобразить успешную жизнь с целью впечатлить парня и прогадала

    В центре Москвы перекрыли движение

    В сети восхитились внешностью вышедшей в свет 14-летней дочери певицы Пинк

    Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

    Известный стример из Казахстана заявил о депортации из России

    Все новости
