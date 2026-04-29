Казахский ВНЖ стало сложнее получить

Казахстан расширил список оснований для отказа в ВНЖ

Правительство Казахстана выпустило приказ, расширяющий список причин для отказа в виде на жительство (ВНЖ) для иностранцев и этнических казахов-репатриантов. Об этом сообщается в документе на портале банка нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Как указали Минтруда, МВД и Минцифры республики, отказать в выдаче или отменить ранее выданное разрешение могут, если проситель ВНЖ не работал и не занимался бизнесом на территории Казахстана в течение 12 месяцев, а также не подтвердил доход на каждого члена своей семьи в размере не менее одной минимальной зарплаты.

Кроме того, в ВНЖ могут отказать, если проситель ВНЖ не живет по адресу, где он регистрировался по приезде в Казахстан, а также если иностранец систематически нарушает правила дорожного движения и совершает административные правонарушения.

Ранее стало известно, что с 20 января 2026 года дети до 14 лет могут выезжать из России в Казахстан только по собственным заграничным паспортам, независимо от того, сопровождают их родители или третьи лица.