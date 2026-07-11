Главное за 11 июля. Потопы в Москве и регионах, новые файлы об НЛО и смерть футболиста с ЧМ-2026
Москву накрыл сильный шторм, регионы затопило. Как Россия переживает ливни
Циклон «Бернадетт» в Москве
Сильный дождь с градом и грозой начался в столице во второй половине дня. Порывы ветра до 20 м/с ломают деревья, а вода затапливает дороги в Перове, Филях и Нижегородском районе.
Причиной надвигающейся непогоды стал циклон «Бернадетт».
Ливни и грозы будут в Московском регионе до конца выходных, предупредили синоптики центра «Фобос».
В дептрансе водителям посоветовали пересесть на метро.
Тем, кто все же на дорогах, рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость и быть осторожнее на подъемах и спусках с мостов. Пешеходов призвали переходить дорогу только по переходам и дожидаться полной остановки транспорта.
Свердловскую область затопило
Почти четыре тысячи жилых домов, в которых живут более десяти тысяч человек, остались без электричества из-за грозового шторма в Свердловской области.
В Екатеринбурге затопило улицы, а в ТРЦ «Глобус» вода пробила потолок во время киносеанса. Тюменский тракт полностью перекрыла ГИБДД из-за размытого асфальта и разрушенных мостов.
Реки на Урале вышли из берегов и подошли к жилым домам. Местным жителям пришлось срочно эвакуироваться. В селе Лепино после удара молнии полностью сгорел фельдшерско-акушерский пункт.
Ливни отрезали села в Дагестане и Хабаровском крае
Больше 50 сел остаются отрезаны из-за разрушений после паводка в Дагестане. Стихия повредила 34 участка дорог и мостов. В Гергебильском и Унцукульском районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации.
Последствия круглосуточно устраняют десятки рабочих и спецтехника.
В Хабаровском районе восемь поселений оказались отрезаны от внешнего мира из-за резкого подъема уровня горных рек после ливней.
Дорожные службы всю ночь укладывали водопропускные трубы и засыпали размытые участки трасс скальником.
После этого проезд к селам Казакевичево, Бычиха и Осиновая Речка удалось восстановить.
Бензин: в Крыму восстанавливают продажу, в Оренбуржье проверяют цены, а по стране скупают замки для бензобаков
В Крыму восстановили свободную продажу топлива на 99 автозаправках, сообщило Минтопэнерго полуострова. Приобрести его можно на АЗС в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Ялте, Алуште и некоторых менее крупных городах и селах. В продаже есть дизель, бензин 95 и 95+.
В Севастополе топливом без ограничений торгуют на девяти заправках АТАН, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
8 июля Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством рассказал, что цена на бензин АИ-95 на Крымском полуострове выросла более чем в два раза из-за сложностей с логистикой и вопросов, связанных с биржевой закупкой.
В тот же день Минэнерго сообщило, что реализует комплекс мер по увеличению поставок нефтепродуктов в Крым и Севастополь, а Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в регионе.
В Оренбургской области усилят контроль за ценами на газомоторное топливо. Об этом сообщило региональное правительство. Власти попросили Федеральную антимонопольную службу проверить, насколько обоснованны цены, которые устанавливают оренбургские компании. Отмечается, что сейчас область — на третьем месте в Приволжском федеральном округе по стоимости бензина и на четвертом месте по ценам на дизель.
Россияне стали чаще покупать замки и защитные крышки для бензобаков. За два месяца продажи в среднем выросли на 50% в сравнении с 2025 годом. Спрос на кодовые замки увеличился в 3 раза, утверждает Shot. По данным телеграм-канала, некоторые водители боятся, что у них украдут бензин, и из-за этого принимают меры.
Что еще важно: авария с поездом под Красноярском, обманутый экс-генконсул и новый выходной для родителей школьников
14 вагонов сошли с рельсов в Красноярской области. Авария произошла утром 11 июля на станции Стайный, состав перевозил уголь. Из-за случившегося задержали пассажирские поезда, ехавшие из Москвы во Владивосток, из Читы в Адлер и по другим маршрутам. В итоге они поехали в объезд.
После случившегося возбудили уголовное дело. К 14:43 мск движение поездов на участке полностью восстановили.
СМИ написали, что бывшего генконсула РФ в Монголии Ивана Мостыка развели на 27 млн рублей. Мошенник представился «фельдъегерем казначейства» и убедил 77-летнего экс-дипломата с супругой в том, что аккаунт жены на «Госуслугах» взломали, а на ее имя оформили доверенность на иноагента. Аферист даже назвал условленный пароль «красная роза», после чего супруги перевели ему несколько миллионов. Потом преступники выманили деньги у пары несколькими другими способами. Возбуждено уголовное дело.
В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным для родителей. Инициативу высказал депутат Виталий Милонов. Он объяснил: поход в первый класс и встреча с одноклассниками — важное событие не только для ребенка, но и для его папы и мамы. Поэтому родителям нужно дать возможность присутствовать на школьной линейке.
Что еще интересно: смерть футболиста с ЧМ-2026, новые файлы об НЛО и отек головы после сапборда
Полузащитник сборной ЮАР и клуба «Мамелоди Сандаунс» Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет. О смерти футболиста, который играл на недавнем чемпионате мира 2026 года, сообщил портал Soccer Laduma. Причину трагедии близкие не раскрывают, однако некоторые СМИ пишут, что спортсмен страдал от тяжелой депрессии и мог покончить с собой.
Пентагон опубликовал новую серию секретных документов и видеофайлов о полетах НЛО. В подборку вошли 40 материалов, среди которых есть отчеты военных пилотов и сотрудников Министерства энергетики США.
В одном из рапортов офицеры подробно описывают, как преследовали бесшумный прямоугольный объект над секретным ядерным заводом «Пэнтекс» в Техасе.
Житель Новосибирска получил сильный отек головы после трехчасовой прогулки на сапборде. Мужчина катался по Обскому морю под палящим солнцем без головного убора и заработал тяжелый ожог макушки.
Пострадавший показал в соцсетях, как его лицо полностью деформировалось, а отек сполз на глаза, мешая их открыть. Врачи предупреждают, что подобная беспечность на воде грозит тяжелыми термическими поражениями.