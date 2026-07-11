Главное за 11 июля. Потопы в Москве и регионах, новые файлы об НЛО и смерть футболиста с ЧМ-2026

В дептрансе водителям посоветовали пересесть на метро.

Тем, кто все же на дорогах, рекомендуют соблюдать дистанцию, не превышать скорость и быть осторожнее на подъемах и спусках с мостов. Пешеходов призвали переходить дорогу только по переходам и дожидаться полной остановки транспорта.

Свердловскую область затопило

Почти четыре тысячи жилых домов, в которых живут более десяти тысяч человек, остались без электричества из-за грозового шторма в Свердловской области.

В Екатеринбурге затопило улицы, а в ТРЦ «Глобус» вода пробила потолок во время киносеанса. Тюменский тракт полностью перекрыла ГИБДД из-за размытого асфальта и разрушенных мостов.