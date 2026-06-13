Стратегическое преимущество России на СВО, увеличение срока развода и торнадо на Урале. Главное за 13 июня

Президент РФ Владимир Путин в субботу провел совещание с правительством на тему развития новых российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Российский лидер отметил, что с момента воссоединения с Россией в субъектах:

восстановили (или заново построили) более 25 тысяч объектов — школ, больниц, поликлиник, подстанций и т. д.;

ввели около 1 млн кв. м жилья;

запустили порядка 260 промышленных предприятий;

собрали 19 млн т зерновых;

проложили или отремонтировали более 8 тыс. км дорог (включая некоторые участки Азовского кольца).

Путин также заслушал доклады членов правительства. Так, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что до 2030 года в ДНР и других новых регионах восстановят еще 2,3 тыс. социальных объектов .

Кроме того, в новых регионах растет рождаемость, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Только в ДНР за три года прирост — 14%. Местные жители активно пользуются программой материнского капитала — им выдали почти 140 тысяч сертификатов, и половину из них семьи уже успели потратить, добавила вице-премьер.

Путин поблагодарил коллег за работу, но заметил, что осталось еще много нерешенных вопросов.