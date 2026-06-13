Стратегическое преимущество России на СВО, увеличение срока развода и торнадо на Урале. Главное за 13 июня
Путин рассказал об изменениях в новых регионах с момента воссоединения с Россией и о ситуации на СВО
Президент РФ Владимир Путин в субботу провел совещание с правительством на тему развития новых российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Российский лидер отметил, что с момента воссоединения с Россией в субъектах:
- восстановили (или заново построили) более 25 тысяч объектов — школ, больниц, поликлиник, подстанций и т. д.;
- ввели около 1 млн кв. м жилья;
- запустили порядка 260 промышленных предприятий;
- собрали 19 млн т зерновых;
- проложили или отремонтировали более 8 тыс. км дорог (включая некоторые участки Азовского кольца).
Путин также заслушал доклады членов правительства. Так, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что до 2030 года в ДНР и других новых регионах восстановят еще 2,3 тыс. социальных объектов.
Кроме того, в новых регионах растет рождаемость, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Только в ДНР за три года прирост — 14%. Местные жители активно пользуются программой материнского капитала — им выдали почти 140 тысяч сертификатов, и половину из них семьи уже успели потратить, добавила вице-премьер.
Путин поблагодарил коллег за работу, но заметил, что осталось еще много нерешенных вопросов.
Президент напомнил: по планам к 2030 году новые регионы должны по качеству жизни сравняться с остальной Россией. Поэтому власти должны продолжить развивать ЖКХ, транспорт и другие сферы жизнедеятельности.
Кроме того, Путин отметил, что работают чиновники в новых регионах в сложных условиях — случаются обстрелы и атаки дронов. Он подчеркнул: это не мешает людям добиваться результатов, а российская армия идет перед, удерживая стратегическое преимущество.
Никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. <...> Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.
Социальная сфера: сроки развода могут увеличить, а время ожидания помощи по ОМС снизить
Сроки развода в России могут увеличить. Инициативу предложила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, супруги часто принимают решение на эмоциях, а потом жалеют о случившемся. Поэтому им нужно дать больше времени «на подумать».
Для семей с детьми срок развода нужно удвоить — с трех до шести месяцев. Если детей нет — увеличить с одного до трех месяцев, считает Косихина.
В Госдуме предложили снизить время ожидания медпомощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Депутат Леонид Слуцкий заметил: сейчас человеку приходится ждать своей очереди недели или даже месяцы. Ускорить процесс можно только за деньги — а нужную сумму могут позволить себе далеко не все россияне.
Он считает, что сроки записи к врачам нужно сократить. Прежде всего — для пациентов с тяжелыми и хроническими болезнями. Разрабатывают ли сейчас проект закона на фоне сложившейся проблемы, Слуцкий не уточнил.
Что еще важно: новые цели мошенников, авария на химзаводе в Крыму и триумф российской бильярдистки
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