Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней

В чем ФСБ обвиняет Киевстонера

Рэпер координировал подготовку теракта в Московской области под руководством СБУ, заявила ФСБ.

Исполнители собирались атаковать оборонный завод с помощью 35 канадских FPV-дронов. Беспилотники контрабандой ввезли в Россию под видом испанской плитки. Силовики предотвратили атаку и уничтожили дроны в ангаре во время запуска.

Предполагаемого исполнителя — бывшего бойца ЧВК «Вагнер» — задержали. Его сообщника ликвидировали после того, как он оказал сопротивление.