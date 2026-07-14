Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
«Шо, блин?» Киевстонер ответил на обвинения ФСБ в подготовке теракта в Подмосковье
Украинский рэпер Киевстонер отрицает участие в подготовке теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье. «Я сбитый летчик», — заявил артист Альберт Васильев (настоящее имя) и выразил недоумение из-за внимания российских спецслужб в своем коротком ролике.
Я чилю, братан, я в доту играю. Какая организация чего-либо?
Альберт Васильев — блогер, рэпер и бывший участник украинской группы «Грибы». Он стал известен благодаря комедийным скетчам и клипу на песню «Тает лед». С 2022 года музыкант живет в Европе. По данным ФСБ, сейчас он находится в то Испании, то в Словакии.
Рэпер координировал подготовку теракта в Московской области под руководством СБУ, заявила ФСБ.
Исполнители собирались атаковать оборонный завод с помощью 35 канадских FPV-дронов. Беспилотники контрабандой ввезли в Россию под видом испанской плитки. Силовики предотвратили атаку и уничтожили дроны в ангаре во время запуска.
Предполагаемого исполнителя — бывшего бойца ЧВК «Вагнер» — задержали. Его сообщника ликвидировали после того, как он оказал сопротивление.
Позже журналисты опубликовали аудиозапись предполагаемого разговора Васильева с сообщником. На ней собеседники обсуждают неудавшуюся эвакуацию исполнителя теракта из Подмосковья. Рэпер предлагает «разъезжаться», поскольку никто не сел в машину к кураторам.
ФСБ возбудила уголовное дело о теракте.
Герой России оценил операцию ФСБ
Украинские спецслужбы готовили сложную многоуровневую операцию при координации западных кураторов, отметил Герой России и военкор Евгений Поддубный.
По его мнению, российские спецслужбы вновь обнаружили угрозу до ее реализации и сработали на опережение.
Можно ли публиковать ролики Киевстонера?
В России тем временем обсуждают правовые риски для поклонников музыканта. Публиковать в соцсетях клип «Тает лед» с участием обвиняемого в терроризме рэпера не стоит, заявил адвокат Сергей Бадамшин.
С точки зрения закона нарушений в этом нет, а как практика вывернет, исходя из принципа силовой целесообразности, одной Фемиде известно. Одним словом, не советую.
Непогода в России: ливни, паводок и нашествие слизней
В некоторых районах Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Он действует в 23 муниципальных округах. Еще в пяти ввели режим чрезвычайной ситуации — Кушвинском, Нижнесергинском, Горноуральском, Первоуральском и Староуткинском округах.
Всего в области затопило 192 частных дома, 11 дач, более 1,2 тысячи приусадебных участка, девять мостов и три участка автодороги. Никто не пострадал, уточнили в МЧС.
На ряд регионов России в июле обрушатся сильные ливни, рассказал синоптик Александр Шувалов. Дожди пройдут на Урале, в Западной Сибири, Пермском крае, Тюменской области, Приморском и Хабаровском краях. Местами может выпадать до 100 мм осадков в сутки. Он уточнил, что на юге европейской части РФ дожди будут минимальными.
Ливни не обойдут стороной и Москву — за месяц в городе выпадет до 90 мм осадков, предупредил синоптик Александр Голубев. Это выше климатической нормы.
Тысячи испанских слизней заполонили российские регионы после ливней. На нашествие моллюсков жаловались жители Ленобласти, Тверской, Псковской, Новгородской областей, а также Карелии и южных регионов страны. Предполагается, что пик активности слизней наступил из-за дождей и теплой погоды.
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Вред для сельского хозяйства. Массово размножается, уничтожает урожай и декоративные растения.
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Вытеснение местных видов. Может подавлять численность других моллюсков.
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Опасность для здоровья человека. Хотя слизни не ядовиты и не могут укусить, их слизь может содержать бактерии (например, кишечную палочку), грибки и паразитов, опасных для человека и домашних животных. Есть риск заражения при контакте со слизью или при употреблении немытых овощей и фруктов, поврежденных слизнями.
Их можно узнать по красновато-коричневой, иногда с желтоватым оттенком, окраске.
Что еще важно: льгота для жен ветеранов и ограничение наценок на школьные товары
Участники СВО смогут подтверждать свой статус с помощью QR-кода на «Госуслугах». Проект постановления подготовило правительство. QR-код позволит пользоваться льготами в музеях, спорткомплексах, загсах и МФЦ без бумажных справок. Он будет содержать только зашифрованный идентификатор и не раскроет персональные данные военнослужащего.
ЭКО для жен и вдов ветеранов СВО предложили сделать бесплатным, независимо от диагноза Законопроект «Единой России» предусматривает, что расходы на репродуктивные технологии возьмет на себя государство, сообщила сенатор Дарья Лантратова. Сейчас ЭКО проводят по ОМС только при диагностированном бесплодии. Военнослужащие смогут заранее дать нотариальное согласие на признание отцовства при использовании их замороженного биоматериала после смерти.
Рожденные таким способом дети получат право на государственную поддержку, говорится в проекте.
ФАС предложила крупным торговым сетям снизить наценки на школьные товары перед началом учебного года. Письма получили 18 ретейлеров, в том числе «Детский мир», «Комус», «М-Видео» и «Ситилинк», сообщила антимонопольная служба. Ведомство предложило добровольно ограничить наценки на письменные принадлежности, рюкзаки и школьную форму, чтобы снизить расходы семей на подготовку к учебному году.
Что еще интересно: «богатая жизнь» россиян, проблемы с ссылками у Telegram и новая миссия российских космонавтов
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Эксперт сослался на данные Росстата, согласно которым россияне сейчас в среднем могут позволить купить себе больше еды чем в предыдущие годы. Правда, это не касается говядины, подсолнечного масла, хлеба и хлебобулочных изделий, уточнил Зубец. Но тем не менее жаловаться на то, что «мы обеднели», по его словам, — странно.
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