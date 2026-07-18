Главное за 18 июля. Поражение основных портов Украины, компенсации для продавцов Wildberries и новый налоговый вычет

В ночь на 18 июля российские военные ударили по военной инфраструктуре ВСУ с помощью беспилотников и высокоточного оружия. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В порту Одессы повреждения получили объекты, на которых украинские солдаты разгружали горючее, и сами резервуары с топливом. ВС РФ также ударили по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Черниговской области.

В порту Черноморска под удар попал контейнеровоз, который перевозил боеприпасы для ВСУ. Его поразили при помощи БПЛА «Герань-4 сикер».