Главное за 18 июля. Поражение основных портов Украины, компенсации для продавцов Wildberries и новый налоговый вычет
Россия нанесла удары по украинским портам и кораблям. ВСУ прочат потерю выхода к Черному морю
В ночь на 18 июля российские военные ударили по военной инфраструктуре ВСУ с помощью беспилотников и высокоточного оружия. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В порту Одессы повреждения получили объекты, на которых украинские солдаты разгружали горючее, и сами резервуары с топливом. ВС РФ также ударили по складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Черниговской области.
В порту Черноморска под удар попал контейнеровоз, который перевозил боеприпасы для ВСУ. Его поразили при помощи БПЛА «Герань-4 сикер».
Кроме того, разведка нашла рядом с Рыбаковкой ракетный комплекс ВСУ «Нептун-2». По нему также нанесли удар.
Атака российской авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии затронула 143 района зоны СВО. Под удар попали не только объекты топливной энергетики, но и позиции украинских военных, а также наемников, которые воюют на стороне ВСУ.
Позднее Минобороны сообщило, что удары наносились также в течение дня 18 июля, и перечислило цели атаки.
«В порту Южный — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ. В порту Одесса — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — рассказали в ведомстве.
В Госдуме прокомментировали продолжающиеся удары ВС РФ. По мнению депутата Алексея Журавлева, если российские военные будут «метко попадать в нужные болевые точки», то смогут лишить Украину выхода к Черному морю в течение двух недель.
ВС РФ бьют по украинским портам ежедневно начиная с 11 июля. На фоне продолжающихся ударов у Киева начались проблемы с экспортом зерна через Черное море, писала британская газета Financial Times.
По данным издания, крупнейший порт Одессы уже потерял треть складских мощностей. Кроме того, перевозчики стали отказываться направлять туда свои суда.
Число жертв атак ВСУ на склады Wildberries достигло восьми. Компания обещает помочь пострадавшим и продавцам
Выросло число погибших при атаках на склады Wildberries. Скончался один из пострадавших во время налета на логистический комплекс в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По последним данным, во время атаки на подмосковный склад пострадали 36 человек, из них восемь находятся в тяжелом состоянии. На складе в Котовске Тамбовской области погибли семеро, еще 25 пострадали. Таким образом, общее число жертв достигло восьми.
Атаковавшие Котовск дроны были снаряжены поражающими элементами, чтобы жертв было больше, заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов. Системы ПВО сбили на подлете к городу 28 беспилотников. Если бы они все достигли цели, могло пострадать больше мирных жителей. Следственный комитет будет расследовать атаки на склады как теракты.
Основательница Wildberries пообещала помочь продавцам, чей товар пострадал на складах. По словам Татьяны Ким, компания разрабатывает такие меры. Ранее ряд продавцов рассказали, что рискуют остаться без компенсации, потому что в начале июля площадка изменила условия договора и признала форс-мажором любые последствия применения беспилотников.
Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.
О выплатах и порядке их получения продавцов уведомят позже, сказала она. Компания также поможет семьям погибших и пострадавшим работникам. Первые получат по 2 млн рублей компенсации, вторые — по 1 млн.
Это не все последствия атак на российские регионы. В подмосковном Ногинске после ударов ВСУ загорелась нефтебаза, сообщил Воробьев. Там пострадали два человека. Спасатели эвакуировали 22 рожениц и семерых детей из роддома, который находится рядом с нефтебазой, и одного из близлежащих домов.
Украинские войска ударили по объекту энергетики в Курчатовском районе Курской области. Из-за этого там без света остались 46 тыс. человек, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Всего силы ПВО за ночь уничтожили 379 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.
Что еще важно: новый налоговый вычет, зной в Москве и затопленный город на Урале
Россияне смогут с 1 сентября оформить налоговый вычет со взносов на долгосрочное страхование жизни. Компенсацию можно будет получить по договорам, которые подписали с 1 января 2025 года. Ее начислят, исходя из суммы взносов за предшествующий год. Размер будет зависеть от ставки НДФЛ:
- для 13% можно будет получить до 52 тысяч рублей в качестве вычета;
- для максимальных 22% — до 88 тысяч.
Важное ограничение: вычет можно получить только в том случае, если у вас есть не более трех полисов с одновременными сроками действия.
МЧС выпустило предупреждение для москвичей из-за сильной жары 19 и 20 июля.
максимальная температура в воскресенье и понедельник, по прогнозам Росгидромета
Жителей столицы просят:
- реже находиться на солнце;
- носить светлую одежду и головные уборы;
- пить больше воды;
- соблюдать требования пожарной безопасности.
В Свердловской области из-за ливней затопило город Каменск-Уральский. Дожди продолжаются в населенном пункте с самого утра 18 июля. Местные жители сообщают, что автомобили с трудом передвигаются по городу, а на некоторых улицах даже смыло асфальт. Часть горожан плавает по появившимся «рекам» на лодках и сап-бордах.
Властям пришлось отменить фестиваль, который должен был пройти в местном парке, а еще концерт в честь Дня города и Дня металлурга. При этом, по прогнозу, дождь будет идти в Каменске-Уральском еще два дня.
Что еще интересно: бывший диверсант сдал ЕГЭ из СИЗО, в Домодедове завелись клопы, а в Кении взломали сайт президента
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