Путин рассказал об итогах СВО, Max сменил название, а на Марсе нашли «строительные блоки» жизни. Главное за 21 апреля
Путин высказался об итогах СВО
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное завершение специальной военной операции (СВО).
«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — сказал российский лидер на встрече с главами муниципальных образований.
«Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших регионов», — подчеркнул российский лидер.
Полоса этой безопасной зоны должна составить как минимум 80–100 км или больше, считает военный эксперт Андрей Кошкин. Это связано с тем, что возможности ракет и артиллерии постоянно растут. Он отметил, что у российских войск успешно получается отбрасывать ВСУ назад.
Зона безопасности (или «санитарная зона») — это территория, свободная от присутствия ВСУ, из-за которой у Киева не будет возможности атаковать Россию.
В июне 2023 года Путин заявлял о возможном создании «санитарной зоны» на Украине, если продолжатся обстрелы российских территорий.
В мае 2025-го он сообщил, что российские военные уже создают такую зону на территориях, прилегающих к Курской, Брянской и Белгородской областям.
Крипту почти признали имуществом, Max сменил название, а с банковских карт хотят убрать CVV-код
Госдума в первом чтении приняла закон, который приравнивает криптовалюты к имуществу. Внутри страны расплачиваться биткоинами в магазине по-прежнему нельзя — только рублями. Зато крипту можно будет легально покупать, продавать и даже брать под ее залог кредиты.
Весь рынок будет контролировать Центробанк через лицензированных посредников.
Обычные люди (неквалифицированные инвесторы) смогут покупать только проверенные токены из списка ЦБ. На суммы сделок введут лимиты, а перед покупкой придется пройти тест на знание рисков.
Для профессиональных трейдеров ограничений не будет. Также в России официально появятся свои криптообменники.
С банковских карт хотят убрать номера и CVV-коды — три цифры на обратной стороне. В Госдуме предложили выпускать «чистый» пластик, где будут только имя владельца и четыре последние цифры номера. Все остальные реквизиты останутся только в мобильном приложении банка.
Если такая карта попадет в руки мошенникам, они не смогут оплатить покупки в интернете или перевести деньги, просто сфотографировав пластик.
Смартфоны и ноутбуки в России могут немного подорожать из-за нового технологического сбора.. Его должны уплачивать производители и импортеры электроники с 1 сентября 2026 года.
За каждый смартфон компания отдаст 250 рублей, за ноутбук — 500 рублей. Эти деньги направят на развитие российских заводов и разработку отечественных микросхем.
Мессенджер Max перешел на кириллицу — теперь он официально называется «Макс». Новое название уже появилось в RuStore и Google Play.
Тем временем Telegram получил очередной штраф — на семь миллионов рублей.. Мессенджер признали виновным в том, что он отказался убирать экстремистские материалы по требованию властей. Теперь он должен заплатить 7 миллионов рублей.
В марте компанию уже наказывали на 10,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Что еще важно: задержание гендиректора «Эксмо», задержка поездов и новый фитнес-чекап
В России задержали гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева. Помимо него на допрос в Следственный комитет увезли главреда Александру Шипетину и еще трех сотрудников издательства. В самом офисе обыски не проводились.
Задержания связаны с делом об экстремизме, которое в 2025-м завели из-за книг издательства Popcorn Books — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (авторы обоих произведений Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны в РФ иноагентами), рассказали в «Эксмо».
По данным журналистов, силовики подозревают холдинг в распространении пропаганды ЛГБТ*.
*запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
В Ростовской области задержали 23 поезда после атаки беспилотников. Упавшие обломки дронов утром повредили контакты железной дороги на станции Персиановка. Из-за этого опаздывают составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода и Самары, которые следовали в Адлер, Новороссийск, Кисловодск и Анапу.
Время задержки — до 7 часов.
Сейчас авария уже устранена, и движение поездов восстановили.
В России ввели список предметов, разрешенных на ЕГЭ . В него вошли:
- ручка (гелевая или капиллярная);
- паспорт;
- лекарства (если нужны);
- еда и вода (если их упаковка и сам перекус не будут отвлекать других школьников).
- калькулятор без лишних программ (только на экзаменах по биологии, химии и географии);
- линейка (для ЕГЭ по математике);
- орфографический словарь, который можно получить в школе (для экзамена по литературе).
Остальные вещи нужно будет оставить в другом месте.
В систему ОМС могут добавить фитнес-чекап. Это комплексная оценка здоровья, в том числе работы сердца и опорно-двигательного аппарата. Она нужна, чтобы понять, может ли человек заниматься спортом.
Депутаты Госдумы объяснили: сейчас оценить готовность к тренировкам можно только платно. Поэтому многие не консультируются с врачами, прежде чем записываться в зал, и могут навредить своему здоровью.
Парламентарии направили предложение ввести бесплатный чекап в Минздрав.
Следственный комитет проверит книги Григория Остера на «сомнительные педагогические установки». Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин на совещании, одной из тем которого была подростковая преступность. Отмечается, что на заседании говорили о содержании книг детских писателей, когда речь зашла об Остере.
Наиболее известен по книге «Вредные советы». Это цикл стихотворений с советами и поучениями, которые в веселой форме объясняют детям, как не надо себя вести.
Помимо того, Остер писал и другие произведения. Многие из них стали основой для мультфильмов: «Котенок по имени Гав», «Осторожно, обезьянки!», «38 попугаев» и т. д.
Что еще интересно: штраф за «Котольфа Китлера» и следы жизни на Марсе
Жителя Сочи оштрафовали за мем с котом «Котольфом Китлером».
Суд в Адлере решил: мужчина своим мемом показывал нацистскую символику.
Окрас кота на картинке напоминает усы и челку Адольфа Гитлера. Сочинец признал вину, в итоге ему назначили штраф в одну тысячу рублей.
Марсоход Curiosity нашел на Марсе молекулы, из которых могла зародиться жизнь. Ученые считают находку самым сильным доказательством того, что Красная планета была обитаема.
По словам профессора Эми Уильямс, сложные органические соединения пролежали в грунте около 3,5 миллиарда лет. Чтобы знать достоверно, была ли жизнь на Марсе, образцы марсианских камней нужно привезти на Землю.
При этом власти США планируют урезать бюджет NASA на 23% — это ставит под вопрос будущие экспедиции.
Московский пенсионер купил для мошенников золото почти на 300 миллионов рублей и отдал его курьерам. Аферисты убедили 76-летнего мужчину, что его кабинет на «Госуслугах» взломали и сбережения нужно перевести на «безопасный счет».
Целый месяц москвич по инструкции кураторов скупал слитки и монеты. Он передавал их незнакомцам по кодовым словам, а взамен получал фальшивые банковские чеки о приеме ценностей.