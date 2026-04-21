Путин высказался о попытках расколоть российское общество

Путин: Попытки расколоть российское общество во время выборов будут пресечены

Все попытки дестабилизировать и расколоть российское общество во время выборов будут пресечены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения победителей всероссийской муниципальной премии «Служение» на площадке «Live Арена», пишет РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в грядущих выборах в Госдуму впервые примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России. Условия, в которых пройдет голосование, он назвал непростыми.

«Противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества. Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», — считает Путин.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что были выявлены попытки эмигрантских организаций, подконтрольных спецслужбам стран НАТО, повлиять на сентябрьские выборы в нижнюю палату парламента. По его словам, эмигранты также требовали ввести санкции в отношении ряда российских организаций.