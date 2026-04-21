Военный эксперт высказался о необходимом размере безопасной зоны с Украиной

Военный эксперт Кошкин: Безопасная зона в рамках СВО нужна минимум 80 километров

Безопасная зона в рамках СВО должна надежно прикрывать российские территории от огневого воздействия, объяснил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему эта зона постоянно увеличивается.

«Раньше речь шла об артиллерии — ее нужно было отодвинуть на расстояние, не позволяющее бить по нашим объектам. Но возможности артиллерии и ракет растут, поэтому территория безопасности тоже увеличивается. Речь идет о полосе как минимум 80–100 километров», — указал Кошкин.

За этой линией, по его словам, на удалении 100 километров, могут находиться только вооруженные силы Украины (ВСУ), но не ближе.

«Сейчас эта территория увеличивается, обратил внимание специалист, Россия делает все для надежного обеспечения безопасности. Как видим, очень сложно с таким соседом о чем-то договариваться. По сути, мы ВСУ отбрасываем назад», — резюмировал Кошкин.

Ранее глава расположенного в 22 километрах от линии боевого соприкосновения Беловского района Курской области Николай Волобуев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в приграничье, назвав обстановку сложной и напряженной. По словам чиновника, приграничный район каждый день подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В населенных пунктах есть как полностью, так и частично разрушенные здания.

