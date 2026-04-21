17:03, 21 апреля 2026Россия

Путину доложили об обстановке в приграничье

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава расположенного в 22 километрах от линии боевого соприкосновения Беловского района Курской области Николай Волобуев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в приграничье, назвав обстановку сложной и напряженной. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, приграничный район каждый день подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В населенных пунктах есть как полностью, так и частично разрушенные здания.

«Обстановка остается очень сложной и напряженной», — обозначил Волобуев. При этом он подчеркнул, что все коммунальные службы в районе работают в полном объеме.

Ранее Путин заявил, что помощь пострадавшим жителям Курской области является долгом властей. Он обратил внимание на то, что ситуация в приграничных регионах остается непростой.

