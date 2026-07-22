Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов

Президент России Владимир Путин поручил перенести сроки погашения региональных долгов по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Речь идет о займах, которые должны были выплатить в 2027–2029 годах. Необходимые документы подготовят к осенней сессии Госдумы, сказал министр финансов Антон Силуанов.

Почему это важно: перенос даст регионам средства на текущие задачи, развитие технологий и долгосрочный экономический рост, отметил президент.