Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Долги регионов по кредитам перенесут за 2030 год. Что это значит
Президент России Владимир Путин поручил перенести сроки погашения региональных долгов по бюджетным кредитам за пределы 2030 года. Речь идет о займах, которые должны были выплатить в 2027–2029 годах. Необходимые документы подготовят к осенней сессии Госдумы, сказал министр финансов Антон Силуанов.
Почему это важно: перенос даст регионам средства на текущие задачи, развитие технологий и долгосрочный экономический рост, отметил президент.
Столько в совокупности должны были вернуть в федеральный бюджет регионы в 2027–2029 годах
Самый закредитованный регион России
В начале года самым закредитованным регионом оставалась Тува: средний долг одного жителя перед банками превысил миллион рублей. Не сильно отстала от нее Калмыкия. Самая низкая закредитованность — на Северном Кавказе.
Каким регионам списали долги в июле 2026 года
Ранее двум третям задолженности девяти регионов по бюджетным кредитам списали 8,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Послабления получили Алтай, Башкирия, Чечня, а также Ивановская, Ленинградская, Орловская, Саратовская, Тамбовская и Тверская области Всего в 2026 году государство списало долги 71 региону на сумму свыше 285 млрд рублей.
Лавров встретится с госсекретарем США для переговоров по Украине. Что от них ждут
Сергей Лавров и Марко Рубио проведут переговоры 23 июля в столице Филиппин — Маниле. Встреча состоится в первой половине дня на полях министерского совещания Россия — АСЕАН.
Лавров намерен напрямую спросить Рубио о позиции Вашингтона по Украине. Возможность участия США в урегулировании конфликта станет одной из тем переговоров, подтвердил госсекретарь.
Ранее Лавров и Рубио заочно поспорили об итогах саммита в Анкоридже, где Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали мирный план. Стороны обменялись предложениями, но ни о чем не договорились, заявил Рубио. Москва полностью приняла инициативы, озвученные на Аляске, но до сих пор не получила ответа, возразил Лавров, назвав слова коллеги «не очень изящными».
Так называют атмосферу доверия и предварительные договоренности по Украине, которые возникли на саммите России и США в городе Анкоридж на Аляске в августе 2025 года.
Само выражение придумали журналисты, отметил академик Александр Дынкин, однако его использовал в том числе и Сергей Лавров.
Оно подразумевает лишь взаимное понимание сторон, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Эксперты не ждут от встречи заметного прорыва.
Считать, что наш главный геополитический противник, который заварил эту кашу на Украине, будет помогать РФ ее расхлебывать, — это сомнительная идея. Дональд Трамп уже год как президент США, но пока это ни к чему не привело.
Ограничения для релокантов и упрощенная регистрация авто. Какие законопроекты приняла Госдума
Избегающим наказания релокантам ограничат права на недвижимость и не только. Изменения затронут россиян, которые были осуждены и скрываются от правосудия за рубежом. Речь идет, в частности, о статьях за дискредитацию армии, нарушение законодательства об иноагентах, призывы к нарушению территориальной целостности. Им грозит:
- приостановка регистрации прав на недвижимость;
- замораживание и блокирование денежных средств и другого имущества;
- ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами;
- запрет на регистрацию ИП;
- отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме и другое.
При этом МВД должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами страны.
Госдума расширила круг лиц с судимостью, которые могут идти служить по контракту. Нововведения снимают ряд ограничений для заключения контракта о военной службе в период мобилизации, военного положения или военное время. Заключить контракт с ВС РФ теперь смогут судимые за контрабанду наркотиков, а также стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, краснокнижных животных и растений.
Регистрацию автомобилей в новых регионах упростили. Это касается машин, которые зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или на Украине до 31 декабря 2025 года. Их владельцам не придется платить таможенные сборы, утильсбор, госпошлину, а также оформлять диагностическую карту и таможенные документы, а также проходить процедуру оценки соответствия техническим требованиям.
Что еще важно: атака дронов на Ялту, запрет на вейпы в регионах и три профессии будущего
Путин назвал временными трудности на топливном рынке. По словам президента, они не повлияют на общую экономическую динамику. Главная задача сейчас — стимулировать структурные изменения и запустить новый инвестиционный цикл, сказал он на совещании с правительством.
Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей — устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
В Ялте 17 человек пострадали после попадания дрона в многоэтажку. БПЛА атаковали юг России минувшей ночью. В доме частично обрушился фасад и сгорели семь квартир. Спасатели эвакуировали 350 человек. Семеро пострадавших остаются в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии.
Также увеличилось число жертв ночной атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре. Там начался пожар. По последним данным, погибли двое, еще три человека госпитализированы.
В еще одном российском регионе запретили вейпы. C 1 марта 2027 года «электронки» и жидкости для них перестанут продавать в Саратовской области. Ограничения ввели на пять лет. Одновременно местные власти запретили продавать табачную и никотинсодержащую продукцию в детских лагерях, на пляжах, в местах проведения спортивных соревнований и еще ряде мест.
Госдума разрешила регионам вводить запреты на вейпы в начале июня. Некоторые уже сделали это. Например, Пензенская область и Пермский край.
В АТОР оценили ситуацию с вирусом Коксаки у отдыхающих в Турции россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян сказал, что речь не идет о масштабной вспышке. Вирус Коксаки — это сезонное заболевание. Такие случаи каждый год фиксируют на курортах в теплое время. По его словам, из 3–4 млн отдыхающих этим вирусом заражается меньше 1%.
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов. Название он получил по имени города Коксаки в штате Нью‑Йорк, где его впервые обнаружили. Источник инфекции — человек (больной или носитель). Вирус попадает в организм с инфицированной водой и едой; через бытовые предметы; воздушно‑капельным путем. Примерно у половины заразившихся инфекция протекает бессимптомно. У остальных могут появиться лихорадка, головная и мышечная боль, боль в горле, тошнота, боли в животе и др. Иногда единственный симптом — лихорадка. Вирусы Коксаки делят на две группы:
- группа А чаще вызывает высыпания, поражения дыхательных путей, стоматит, герпангину, конъюнктивит, диарею, иногда менингит;
- группа B чаще поражает внутренние органы (сердце, печень и др.), вызывает болевой синдром в груди и животе, сыпь.
Чаще всего вирусом заражаются отдыхающие на курортах, где случаются вспышки заболевания, и дети в садах, школах и т.д.
В России не будут ограничивать доступ к DeepSeek после утечки данных. В Роскомнадзоре заявили, что не получали от уполномоченных органов таких решений. О том, что некоторые переписки пользователей с китайской нейросетью попали в поисковую выдачу Google, СМИ сообщили накануне. В открытый доступ попали диалоги с чат-ботом, которыми пользователи делились через функцию Shared Conversations. Предположительно, это могло произойти из-за ошибки в настройках прав доступа разработчиков.
Глава Минтруда назвал три востребованные профессии в России. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. Они будут актуальны на рынке труда как минимум до 2032 года, заявил Антон Котяков. В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям.
Что еще интересно: Орнелла Мути просит российский паспорт, депутатов зовут на военные сборы, а «Волге» ставят броню
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Телефонные мошенники начали атаковать российских священников под видом церковных иерархов. Злоумышленники пишут клирикам в мессенджерах с фальшивых бизнес-аккаунтов митрополитов, рассказал настоятель Свято-Георгиевского монастыря в Германии игумен Даниил. Священникам сообщают, что их срочно ждет патриарх Кирилл, а затем выманивают деньги на «организацию поездки» или СМС-коды для взлома Госуслуг.