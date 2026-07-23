Главное за 23 июля. Крупнейшие санкции ЕС против России, обмен валюты в банкоматах и нашествие комаров

Важное о кредитах: россияне стали чаще брать ипотеку и займы на авто Спрос россиян на потребительские кредиты наличными во втором квартале вырос на 60% год к году. Интерес к таким займам также увеличился на 17% по сравнению с началом года на фоне снижения банковских ставок до 27,5% годовых, выяснили аналитики «Банки.ру».

При этом средняя сумма кредита, которую хотели взять россияне, сократилась до 413 тысяч рублей — на 10% по сравнению с первым кварталом.

В России резко вырос спрос на обеспеченные автокредиты и ипотеку (то есть кредиты с залогом машины и ипотеку с залогом жилья). Заявок на автокредиты стало больше более чем в три раза, а средний срок займа достиг 64 месяцев.

Так покупатели стараются снизить ежемесячный платеж.

Спрос на ипотеку вырос вдвое после того, как рынок адаптировался к новым правилам семейной программы с обязательным созаемщичеством супругов, а средняя ставка снизилась до 18,3% годовых.

Спрос российских заемщиков на микрозаймы во втором квартале сократился на 16%. Снижение связано с коррекцией после рекордного спроса в начале года, объяснили аналитики.

Клиенты микрофинансовых организаций стали осторожнее брать деньги в долг: средняя сумма одобренного займа снизилась до 15 тысяч рублей, а средний срок — с 43 до 33 дней.