Главное за 23 июля. Крупнейшие санкции ЕС против России, обмен валюты в банкоматах и нашествие комаров
ЕС согласовал крупнейшие за четыре года санкции против России. Что туда вошло
Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России — самый большой за последние четыре года. Новые меры затронут энергетику, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта. Под ограничения попали 218 объектов, включая 50 предприятий военно-промышленного комплекса, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Что вошло в новый пакет санкций
- ограничения против 94 финансовых организаций, включая Московскую биржу;
- заморозка транзакций для 32 российских банков и криптокомпаний;
- запрет на въезд в страны Евросоюза для российских участников СВО;
- меры против российского теневого флота и платформ для торговли нефтью;
- заморозка корректировки потолка цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель на один год.
Какие ограничения исключили из итогового документа
- полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа — эту меру заблокировала Греция, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas;
- запрет на закупку российской рыбы — против выступили Португалия и Германия;
- жесткие визовые ограничения для всех российских военных и связанных с ними лиц — на послаблениях настояли Франция и Италия;
- блокировку австрийских активов, связанных с банком Raiffeisen.
Какой эффект ожидают от новых санкций
Новые санкции — циничный и недружественный шаг, который не повлияет на решимость России, заявил сенатор Григорий Карасин.
Ничего нового в политическом курсе Евросоюза мы, к сожалению, не узнали. 21-й пакет санкций является 21-м пакетом. <...> Я уверен, что Россия выстоит и переживет все сложности, которые искусственно создаются европейцами для того, чтобы спасти своих воспитанников в Киеве.
Громкие заявления Брюсселя не соответствуют реальной эффективности нового пакета, считает экономист Алексей Зубец. По его мнению, из-за уступок Греции санкции получились размытыми. Он также полагает, что возможный топливный кризис в Персидском заливе заставит Европу свернуть поддержку Киева уже в 2027 году.
Новые санкции вызывают серьезные разногласия внутри ЕС, поскольку напрямую затрагивают интересы европейских стран, отметил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран — участниц Европейского союза. И, конечно, это уже гораздо больнее, отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем.
Итоги встречи глав МИД России и США по Украине. К чему пришли Лавров и Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры на саммите АСЕАН в Маниле. Встреча, состоявшаяся по инициативе американской стороны, продолжалась около 35 минут.
Москва готова к мирному урегулированию на основе предложений, которые США ранее представили на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (на Аляске), сообщил Лавров.
Обсуждали и сферы сотрудничества. Стороны положительно высказались о возобновлении полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА.
Госсекретарь США Марко Рубио призвал искать новые идеи для прекращения конфликта. Разговор с Лавровым был откровенным, но быстрых результатов ждать не стоит, заявил Рубио.
Прежние варианты урегулирования неприемлемы для Киева, поэтому Вашингтон ищет «золотую середину», добавил дипломат. При этом поставки ВСУ американского оружия, оплаченного европейскими странами, продолжатся.
Вы думаете, мы урегулировали конфликт на Украине за 30 минут нашего разговора в Азии? Это не так работает. Нам придется искать новые предложения и новые идеи.
В Кремле пока не видят новой динамики или ускорения переговоров по Украине. Рабочие контакты между сторонами продолжаются, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится.
Россия продолжает СВО, поскольку Евросоюз подталкивает Киев к дальнейшей эскалации, добавил он.
У Белого дома появилось «несколько планов» завершения боевых действий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, Москва и Киев могут перейти к переговорам зимой, иначе начнется новый виток эскалации.
Статус саперов, бесплатное ЭКО и жилье. Новые законы для участников СВО и их семей
Саперы МЧС, которые участвовали в разминировании в зоне СВО, получат статус ветеранов и инвалидов боевых действий. Статус дается за работу на территории Украины, ДНР, ЛНР — с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.
Вдовы ветеранов смогут сделать ЭКО бесплатно. Воспользоваться процедурой можно, если муж при жизни дал нотариальное согласие на использование своего биоматериала после смерти. Беременность должна наступить в течение пяти лет после его гибели. Само ЭКО будет бесплатным, но забор и хранение биоматериала — за свой счет. Имя и фамилию ребенку дадут по согласию отца или по выбору матери.
Семьи погибших участников СВО запретили исключать из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий из-за изменения состава семьи. Также при расчете площади жилья по соцнайму ее не уменьшат из-за гибели бойца, если семья уже стояла в очереди на улучшение условий.
Важное о кредитах: россияне стали чаще брать ипотеку и займы на авто
Важное о кредитах: россияне стали чаще брать ипотеку и займы на авто Спрос россиян на потребительские кредиты наличными во втором квартале вырос на 60% год к году. Интерес к таким займам также увеличился на 17% по сравнению с началом года на фоне снижения банковских ставок до 27,5% годовых, выяснили аналитики «Банки.ру».
При этом средняя сумма кредита, которую хотели взять россияне, сократилась до 413 тысяч рублей — на 10% по сравнению с первым кварталом.
В России резко вырос спрос на обеспеченные автокредиты и ипотеку (то есть кредиты с залогом машины и ипотеку с залогом жилья). Заявок на автокредиты стало больше более чем в три раза, а средний срок займа достиг 64 месяцев.
Так покупатели стараются снизить ежемесячный платеж.
Спрос на ипотеку вырос вдвое после того, как рынок адаптировался к новым правилам семейной программы с обязательным созаемщичеством супругов, а средняя ставка снизилась до 18,3% годовых.
Спрос российских заемщиков на микрозаймы во втором квартале сократился на 16%. Снижение связано с коррекцией после рекордного спроса в начале года, объяснили аналитики.
Клиенты микрофинансовых организаций стали осторожнее брать деньги в долг: средняя сумма одобренного займа снизилась до 15 тысяч рублей, а средний срок — с 43 до 33 дней.
Что еще важно: опасные зарядки, обмен валюты в банкоматах и устный ЕГЭ
ЕГЭ по гуманитарным предметам могут сделать устным.Предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева поддержала советник президента Елена Ямпольская. Она считает, что выпускник должен уметь связно говорить, аргументировать и быстро отвечать на вопросы.
Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильная.
Иностранные браузеры могут перестать корректно открывать российские сайты, предупредили в Минцифры. Все из-за отзыва зарубежных сертификатов безопасности. Банки, маркетплейсы, онлайн-магазины могут отображаться как «небезопасное соединение», особенно в Google Chrome, Safari и Edge.
Поэтому ведомство рекомендовало россиянам установить отечественный сертификат безопасности. Или же использовать «Яндекс-браузер» — в него он уже встроен.
«Сбер» запустил обмен валюты в банкоматах. Карта для этого не нужна. Менять можно наличные доллары, евро, дирхамы и юани. Лимит установлен в 40 тысяч рублей за одну операцию. Если нужно обменять больше, то это можно сделать в офисе банка.
Первые такие банкоматы появились в 30 городах, среди которых Москва, Петербург, Владивосток, Воронеж и другие.
Роскачество проверило 20 брендов зарядок, и 13 из них оказались опасными. 65% устройств могут ударить током или загореться. В черный список попали: B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx.
Чем дешевле зарядка, тем выше риск того, что с ней что-то случится. В сегменте до 800 рублей 6 из 8 устройств оказались с критическими нарушениями. Оптимальными назвали зарядки за 900-1100 рублей, в премиум-сегменте — от 1200 рублей. А вот у Apple нашли проблемы с электромагнитной совместимостью, у Samsung — с маркировкой.
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