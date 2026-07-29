Главное за 29 июля. Возможный экстремистский статус Telegram, интернет-разрыв с Финляндией и трек Монеточки* в «Человеке-пауке»

В Госдуме не исключили, что, после того как основателя мессенджера Павла Дурова обвинили в содействии терроризму, Telegram в России могут признать экстремистским. Депутат Андрей Колесник сказал, что такое вполне возможно, но решать это будут спецслужбы.

На этом фоне заговорили о том, что пользователи, которые платят за Premium-версию, попадают в зону риска.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев сказал, что покупку платной подписки теоретически могут интерпретировать как финансирование террористической организации.

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не рекомендовал россиянам «как-то финансово участвовать в развитии компании Telegram». Это, по его словам, неправильно даже с моральной точки зрения.

В то же время в Госдуме напомнили, что пока обвинения предъявлены только самому Дурову, а не Telegram.