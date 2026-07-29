Главное за 29 июля. Возможный экстремистский статус Telegram, интернет-разрыв с Финляндией и трек Монеточки* в «Человеке-пауке»
Telegram могут признать экстремистским из-за обвинений Дурова в терроризме. Что нужно знать
В Госдуме не исключили, что, после того как основателя мессенджера Павла Дурова обвинили в содействии терроризму, Telegram в России могут признать экстремистским. Депутат Андрей Колесник сказал, что такое вполне возможно, но решать это будут спецслужбы.
На этом фоне заговорили о том, что пользователи, которые платят за Premium-версию, попадают в зону риска.
Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев сказал, что покупку платной подписки теоретически могут интерпретировать как финансирование террористической организации.
Зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов не рекомендовал россиянам «как-то финансово участвовать в развитии компании Telegram». Это, по его словам, неправильно даже с моральной точки зрения.
В то же время в Госдуме напомнили, что пока обвинения предъявлены только самому Дурову, а не Telegram.
Сейчас важно разделять уголовное дело в отношении конкретного человека и работу самого Telegram. Обвинение предъявлено Павлу Дурову, а не мессенджеру, поэтому делать выводы о каких-либо последствиях для миллионов пользователей преждевременно.
В чем обвинили Дурова
Дело против основателя Telegram возбудили из-за того, что администрация мессенджера не блокирует каналы и боты, через которые спецслужбы Украины вербуют россиян для совершения диверсий и терактов.
В частности, речь идет про популярный у молодежи чат-бот для знакомств «Дайвинчик» (запрещен в России). С июля 2025 года в разных регионах страны задержали 46 пользователей этого чат-бота, которые по заданию украинских кураторов нападали на силовиков, совершали поджоги и участвовали в мошеннических схемах как курьеры, рассказали в пресс-службе ФСБ. Самому младшему задержанному 12 лет, самому старшему — 22 года.
При самом худшем сценарии Дурову может грозить за это пожизненный срок в России, заявил адвокат Андрей Некрасов.
Можно предположить, что в связи с ужесточением законодательной базы за последние четыре года в худшем случае и пожизненное лишение свободы может грозить человеку, который способствует террористической деятельности.
Могут ли Дурова экстрадировать в Россию
У основателя Telegram помимо российского паспорт Франции. Французское законодательство запрещает экстрадицию своих граждан, заявил французский адвокат Филипп де Вель. По его словам, даже если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, решение об экстрадиции будет принимать местная прокуратура.
В том числе она будет учитывать, считается ли такое деяние преступлением во Франции и не является ли само преследование человека политически мотивированным. При этом у Дурова есть гражданства еще двух стран — ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Однако, если бизнесмена объявят в международный розыск, последствия для него будут, где бы он ни находился, говорят эксперты. Директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк сказал, что в этом случае любой банк должен будет заморозить его активы.
Само по себе включение в красный список Интерпола доставляет очень много неприятностей: и этому человеку, и тем, кто с ним связан.
Интернет: Финляндия отключит линии связи, выросло число фейковых App Store, засбоили мессенджеры KakaoTalk и BiP
Финляндия прекратит обслуживать часть интернет-линий с Россией. Финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов, что с 2027 года планирует демонтировать опоры ЛЭП с волоконно-оптическими кабелями. После прекращения поставок электричества из России в 2022 году обслуживать инфраструктуру стало невыгодно, объяснили в компании.
На финское направление приходится до 30% линий связи России с соседними странами. Серьезных сбоев эксперты не ожидают, так как операторы уже перенаправляют трафик через Белоруссию и подводные кабели в Балтийском море.
Ситуация, в общем-то, ожидаемая и не особо серьезная: изоляцией России от глобального интернета вырубка наземного оптоволокна на границе с Финляндией точно не грозит. Российские пользователи никаких изменений не почувствуют — как бы финны ни старались.
В России стало больше поддельных магазинов приложений. В первом полугодии число мошеннических копий App Store и AltStore выросло почти на треть (32%).
Аферисты выдают их за сервисы для установки удаленных банковских приложений, распространяют вредоносные программы и крадут Apple ID.
Для убедительности они создают фальшивые инструкции и чаты поддержки в мессенджерах.
В России начали сбоить KakaoTalk и BiP. Южнокорейский и турецкий мессенджеры перестали стабильно отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Ранее приложения активно продвигали в социальных сетях как альтернативу Telegram.
KakaoTalk разработала южнокорейская компания Kakao Corp. Приложением пользуются более 90% владельцев смартфонов в Южной Корее, а его общая аудитория превышает 140 млн человек. BiP создала турецкая телекоммуникационная компания Turkcell. Российские пользователи критиковали оба сервиса за плохую синхронизацию между устройствами и низкое качество звука во время звонков.
Что еще важно: покушение на конструктора дронов, закрытие склада Wildberries и смягчение срока экс-генералу
Экс-замминистра обороны Павлу Попову сократили срок в колонии с 19 до 10 лет. Приговор бывшему генералу армии, осужденному за хищения при строительстве парка «Патриот», смягчил 2-й Западный окружной военный суд. Попов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Защита намерена добиваться его освобождения по состоянию здоровья.
В апреле 2026 года суд признал Попова виновным в мошенничестве, превышении полномочий, получении взяток и незаконном обороте оружия. Генерал похитил 25,8 млн рублей при строительстве парка «Патриот» и потратил деньги на свой загородный дом, установило следствие. Суд лишил Попова звания генерала армии и семи государственных наград, взыскал с него 33 млн рублей и конфисковал имущество еще на 45 млн рублей.
В Туле стреляли в разработчика FPV-дронов «Овод» Андрея Черезова. Неизвестный трижды выстрелил в предпринимателя в подъезде его дома и скрылся. Черезова увезли в больницу.
Полиция объявила план «Перехват», а Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. В июле 2026 года Евросоюз внес компанию Черезова в санкционный список за поставки беспилотников в зону СВО.
Wildberries временно закрыл логистический центр в Рязани. Сотрудников склада экстренно эвакуировали после сообщения об атаке беспилотников на регион. Центр временно не принимает новые грузы, а товары на хранении сняли с продажи. Партнерам предложили отправлять продукцию на склад во Владимире.
Что еще интересно: Монеточка* и Человек-паук, студент и пояс верности
В новой части «Человека-паука» звучит песня певицы-иноагента Монеточки. В саундтрек супергеройскому блокбастеру с Томом Холландом в главной роли вошел трек Елизаветы Гырдымовой* (настоящее имя артистки) «Монополия». «Надеюсь, ей за эти три секунды славы заплатили много денег», — написала в соцсетях кинокритик Тамара Ходова.
Мировая премьера фильма «Человек-паук. Новый день» запланирована на 31 июля. Монеточка не живет в России. Басманный суд Москвы 7 июля заочно приговорил ее к году лишения свободы за неисполнение обязанностей иноагента.
Московский студент застрял в поясе верности. «Оберег целомудрия» сковал его настолько прочно, что он не смог выйти из своей комнаты общежития в Люблине. Когда юноша понял, что самостоятельно избавиться от пояса не получится, он позвонил спасателям. Те приехали и распилили оковы специальным инструментом. Зачем молодой человек решил примерить пояс верности, он не рассказал.
*Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иноагентом