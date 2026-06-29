Главное за 29 июня. Аномальная жара в России, первые задержания перекупщиков бензина и обновления в ПДД

Что известно о европейской аномальной жаре?

Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.

На севере Испании был был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.

Температурные рекорды также фиксировали в Италии, Германии, Чехии и других европейских странах

Синоптики объясняют экстремальный зной так называемым омега-блоком — атмосферным явлением, похожим на греческую букву Ω (омега), в середине которого удерживается горячий воздух. Высокие температуры могут сохраняться в регионе до конца недели.