Главное за 29 июня. Аномальная жара в России, первые задержания перекупщиков бензина и обновления в ПДД
В Россию приходит европейская жара. 40 человек уже получили тепловой удар
Жаркая погода до +40°C и выше, которая установилась во Франции и других странах Европы, постепенно доходит до России.
Во Франции 72 из 96 департаментов ввели красный, наивысший уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Предупреждение затронуло запад, юго-запад и частично центральную часть страны. Ожидается, что температура в этих регионах достигнет +40°C. В связи с погодными условиями премьер-министр Франции Себастьен Лекорню принял решение создать межведомственный кризисный центр.
На севере Испании был был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за жары, температура воздуха может превышать +40°C.
Температурные рекорды также фиксировали в Италии, Германии, Чехии и других европейских странах
Синоптики объясняют экстремальный зной так называемым омега-блоком — атмосферным явлением, похожим на греческую букву Ω (омега), в середине которого удерживается горячий воздух. Высокие температуры могут сохраняться в регионе до конца недели.
В Калининградской области уже зарегистрировали температурный рекорд. Воздух местами прогрелся до +36°C и выше.
Местный минздрав сообщил, что за прошедшие три дня 40 человек обратились к врачам из-за теплового удара.
В ближайшие дни европейская жара может «краем дотянуться» до Москвы и Подмосковья. На неделе температура поднимется до +30–31°C, но на выходных начнет спадать, сообщили в Гидрометцентре.
Знойная погода установится в Сибири, особенно Западной, — до +30°C. При этом к концу недели температура может резко упасть до +2–7°C, а местами выпадет снег.
В Краснодарском крае и Крыму сохранится жаркая и сухая погода — до +35°C
Новости образования: квота в вузы для вдвов бойцов СВО и новые учебники по естественным наукам
С этого года вдовы и вдовцы погибших участников СВО смогут поступать в университеты по отдельной квоте, сообщили в Минобрнауки.
В соответствии с новым законом, прием этой категории на обучение по отдельной квоте будет проходить по выбору поступающих – или по результатам ЕГЭ, или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом.
Такое же право есть у героев России, награжденных тремя орденами Мужества, самих участников СВО и их детей. Дети врачей и фармацевтов, умерших от ковида при исполнении обязанностей, тоже могут поступать по отдельной квоте. Но только на медицину или фармацевтику.
Отдельная квота — это не менее 10% бюджетных мест по каждой специальности.
Приемная кампания в вузах началась 20 июня.
Новые учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников подготовят к 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Над учебниками работают специалисты Российской академии наук и МФТИ. Также готовятся углубленные версии для тех, кто изучает предметы на более высоком уровне.
Что еще важно: похороны экс-главы Минобороны, обновления в ПДД и проблемы с визами у россиян
Названа дата похорон бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова. Они пройдут 30 июня на Троекуровском кладбище.
Экс-министр умер 26 июня в возрасте 73 лет. В разные годы он был спецпредставителем президента, возглавлял администрацию главы государства, занимал должности вице-премьера и замглавы Минобороны.
В России введут новые правила ограничения скорости на дорогах. Над изменениями уже работают Минтранс и другие ведомства. К 2027-му чиновники разработают рекомендации для установки ограничивающих знаков. Они будут учитывать качество дорог, назначение находящихся рядом зданий (например, школ и ТЦ) и другие факторы.
Срок рассмотрения заявлений россиян на визы в Испанию увеличили до 45 дней. Он отсчитывается с момента доставки документов в консульство. В Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснили увеличение сроков высоким сезонным спросом. Ранее о росте сроков объявила Италия — до 60 дней.
В России начали задерживать перекупщиков бензина — 4 спекулянтов силовики вычислили в Иркутской области. В трех случаях из четырех «предприниматели» пытались продать топливо на онлайн-площадках по 250 рублей за литр. Четвертого дельца задержали рядом с автозаправкой.
У одного из задержанных нашли несколько десятков канистр с бензином. У остальных мужчин также проходят обыски. На перекупщиков составили административные протоколы о незаконной торговле.
Сроки изменения условий семейной ипотеки перенесли минимум на несколько месяцев. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Таким образом, с 1 июля, как было анонсировано ранее, в этой льготной программе ничего не изменится. Нововведений можно ждать не ранее 1 октября 2026 г., сообщили в Минфине. Сейчас профильные ведомства еще разрабатывают детали программы.
Что еще интересно: штраф для Telegram, Трамп на картине с роботом и отключение коллайдера
Telegram оштрафовали на 3,5 миллиона рублей. Причиной снова стал отказ компании мониторить запрещенный в России контент. Тем самым она нарушила часть 2 статьи 13.50 КоАП. Наказание назначил Таганский суд Москвы.
Американский рэпер Lil Pump даст первый в России сольный концерт. Выступление пройдет 22 августа на площадке VK Stadium в Москве. Артист уже приезжал в Россию, работал с местными музыкантами и не раз говорил, что ему нравится российская публика. Но до этого у него не было больших клубных выступлений в стране.
Большой адронный коллайдер отключили для модернизации. Это самый мощный в мире ускоритель частиц. Почти 20 лет он помогал ученым изучать Вселенную. Теперь его остановили до 2030 года. За это время оборудование заменят и обновят, и коллайдер станет в десять раз мощнее.
Вспышка хантавируса идет на спад. Об этом заявил глава ВОЗ. По последним данным, под наблюдением остаются 30 человек. Всего за время вспышки заразились 13 человек, трое из них умерли. В Южной Африке наблюдение за контактными уже сняли, новых случаев нет. Карантин завершили также в Испании и Нидерландах.
Стало известно, сколько россиян страдает от лудомании.
страдает от лудомании в России.
Это почти 13% взрослого населения страны. При этом к врачам обращаются только 5–10% из них. В основной группе риска — мужчины от 25 до 44 лет. Это экономически активные люди, которые в среднем проигрывают около 11 тысяч рублей в месяц.
Дональд Трамп опубликовал картину, на которой изображен он сам, Джордж Вашингтон, статуя Свободы и робот. Президент США написал: «Великолепная картина!». На полотне также можно разглядеть гору Рашмор, запуск ракеты, высадку на Луну и знаменитое фото с флагом над Иводзимой.