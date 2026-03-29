Наводнение в Чечне, скандал с латинским патриархом в Израиле и слухи о реанимации Telegram. Главное за 29 марта
В Чечне из-за проливных дождей затопило более 1,8 тыс. домов
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наводнения, вызванного проливными дождями.
За двое суток вода добралась до 18 населенных пунктов республики и затопила 1817 домов, размыла 28 дорог, повредила пять газопроводов, шесть трансформаторов и 17 мостов.
Наводнение разрушило, в частности, переправу Аргун и мост в городе Гудермесе. Власти попросили водителей объезжать места затопления.
Для эвакуации россиян из поселков и городов МЧС привлекло более 2 тыс. спасателей. Они уже вывезли людей из села Брагуны и поселка Кундухово.
Сильнее всего от наводнения на Кавказе пострадал Дагестан. В регионе до сих пор действует режим повышенной готовности, а в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе — режим ЧС.
абонентов остаются без электричества на фоне происходящего
Кроме того, более 3,3 тыс. человек эвакуировали из подтопленных районов республики.
В Минсельхозе рассказали, что из-за ливней пострадали посевы, овощные и ягодные плантации Дагестана.
При этом в селе Карабудахкент удалось предотвратить обрушение дамбы. Глава республики Сергей Меликов выразил надежду, что непогода в регионе скоро пойдет на спад.
В Израиле не пустили патриарха в храм Гроба Господня «впервые за столетия»
Во время празднования Пальмового воскресенья латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла и настоятель Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо отправились в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Они планировали посетить храм в частном порядке, без службы или других церемоний, однако израильская полиция их не пропустила.
Впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что скандал, случившийся в праздник, — это «оскорбление не только верующих, но и любой общины, которая признает свободу вероисповедания».
Итальянский МИД вызвал посла Израиля, чтобы тот разъяснил инцидент у храма Гроба Господня в Иерусалиме. В понедельник, 30 марта, он должен будет прибыть в ведомство.
Решение полиции Израиля осудил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он поддержал латинского патриарха Пьербаттисту Пиццабаллу, которого в светлый праздник не пустили в храм. По словам французского лидера, в Иерусалиме все больше святых мест теряют свой статус.
Иран бьет по заводам и планирует накормить акул американскими военными. Что происходит
Военные Ирана нанесли удары по двум заводам на Ближнем Востоке, связанным с военно-промышленным комплексом США. Целью стали алюминиевые заводы EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне. Для иллюстрации — арабский завод выпускает до 1,3 млн т продукции в год.
В Иране заявили, что американские военные «станут хорошим кормом для акул Персидского залива». Так официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари прокомментировал грядущую наземную операцию США.
По словам военного, планы по оккупации Ирана «больше не являются простым желанием» США, поэтому Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответит «позорным пленением и исчезновением агрессоров».
Великобритания может отправить военный корабль в Ормузский пролив. Как пояснили иностранные медиа, судно обеспечат арсеналом беспилотников, которые будут искать мины в регионе. Глава британского Министерства обороны Джон Хили уже дал добро на разработку плана.
В Пакистане стартовала встреча представителей стран Ближнего Востока. На ней главы МИД Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в течение двух дней будут обсуждать происходящее в регионе, в том числе и способы урегулирования конфликта между Ираном и США.
Политики Пакистана взяли на себя роль третьей стороны, которая будет передавать предложения по мирному договору между Тегераном и Вашингтоном.
В СПЧ заговорили о возможной разблокировке Telegram и нарвались на критику Госдумы. Что будет с мессенджером
Telegram в России могут разблокировать, заявил председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны.
Коллега Ионова по СПЧ Ева Меркачева высказала то же мнение. «Хорошо, когда есть разные мессенджеры и есть выбор», — заявила она и напомнила, что на все исправления у Telegram есть два дня — с 1 апреля мессенджер в стране окончательно заблокируют.
Однако в Госдуме считают, что все разговоры о Telegram сейчас — это «цифровой шум».
«Человек, который что-то такое говорит, вот он точно ничего не знает», — заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
По его словам, команда мессенджера действительно может выполнить все условия и Telegram могут на самом деле разблокировать, но когда это произойдет — никто не знает.
Никто не может знать, потому что центр принятия решений нам неизвестен.
При этом глава «Ростелекома» Михаил Осеевский не увидел проблемы в блокировках.
Все хорошо: WhatsApp* умер. Telegram умрет в ближайшие дни. Max растет.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Что еще важно: украинские дроны в Финляндии и фейковые приложения для оплаты коммуналки
На территории Финляндии упали два украинских беспилотника, сообщил премьер-министр республики Петтери Орпо. Один из дронов модели AN196 рухнул в районе Коуволы. Модель второго финские специалисты пока выясняют.
Это нарушение территориальной целостности — очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже.
Он подчеркнул, что финские системы ПВО не сбивали БПЛА, они рухнули сами.
Мошенники начали рассылать вирусы через фейковые приложения для оплаты услуг ЖКХ. По данным МВД, преступники также маскируют вредоносное программное обеспечение под банковские сервисы и приложения для отслеживания радаров полицейских патрулей. Ведомство предупредило, что установка подозрительных программ из неофициальных источников может привести к краже персональных данных пользователя и списанию денег со счетов.
В России расширили список автомобилей, за которые нужно платить налог на роскошь. Теперь в перечне 573 модели, а не 555. Отмечается, что 268 из них стоят в среднем более 15 млн рублей, а еще 305 — от 10 млн до 15 млн. В список попали некоторые модели Aurus, Tesla, McLaren, BMW, Audi и других марок.
С 2022 года платить налог на премиальные машины с повышенным коэффициентом нужно, если автомобиль стоит от 3 млн рублей.
Что еще интересно: Киркоров «в тумане», безлимитное материнство и контент без ИИ
Филипп Киркоров закурил в здании барнаульского аэропорта и попал на видео. Когда ролик с инцидентом попал в Сеть, пользователи ополчились на поп-короля российской эстрады из-за неуважения к окружающим и отсутствия воспитания. Представители артиста поспешили объяснить поведение звезды.
Вышел из самолета как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте.
Женщина может родить «безлимитное» количество детей, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, отказ от детей может негативно сказаться на здоровье женщины, потому что материнство прописано природой в генах.
Сколько рожать — это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее «настроек». Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15–40 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет.
Нужно маркировать контент, созданный без помощи ИИ. Так считает первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, с каждым днем в Сети все сложнее встретить оригинальные фото, видео и тексты, поэтому их стоит как-то отмечать.
Сегодня контента, созданного при помощи нейросетей, уже больше половины на социальных платформах. <...> Я считаю, что нам нужно маркировать контент, который создан без использования нейросетей, потому что такого контента становится все меньше и меньше.
