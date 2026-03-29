Наводнение в Чечне, скандал с латинским патриархом в Израиле и слухи о реанимации Telegram. Главное за 29 марта

Военные Ирана нанесли удары по двум заводам на Ближнем Востоке , связанным с военно-промышленным комплексом США. Целью стали алюминиевые заводы EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне. Для иллюстрации — арабский завод выпускает до 1,3 млн т продукции в год.

В Иране заявили, что американские военные «станут хорошим кормом для акул Персидского залива». Так официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари прокомментировал грядущую наземную операцию США.

По словам военного, планы по оккупации Ирана «больше не являются простым желанием» США, поэтому Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответит «позорным пленением и исчезновением агрессоров».

Великобритания может отправить военный корабль в Ормузский пролив. Как пояснили иностранные медиа, судно обеспечат арсеналом беспилотников, которые будут искать мины в регионе. Глава британского Министерства обороны Джон Хили уже дал добро на разработку плана.

В Пакистане стартовала встреча представителей стран Ближнего Востока. На ней главы МИД Египта, Турции, Саудовской Аравии и Пакистана в течение двух дней будут обсуждать происходящее в регионе, в том числе и способы урегулирования конфликта между Ираном и США.

Политики Пакистана взяли на себя роль третьей стороны, которая будет передавать предложения по мирному договору между Тегераном и Вашингтоном.