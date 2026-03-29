17:02, 29 марта 2026Мир

Макрон осудил решение полиции Израиля не пускать латинского патриарха в храм в Иерусалиме

Юлия Юткина
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле, которого не пустили в храм Гроба Господня. Об этом он написал в своем X-аккаунте.

Ранее израильская полиция отказала Пиццабалле и настоятелю Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в проходе на мессу в честь Пальмового воскресенья, который отмечается за неделю до Пасхи. Католики в 2026 году празднуют ее 5 апреля.

Макрон осудил решение не пускать патриарха. По его словам, подобные действия полиции Израиля стали очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса святых мест Иерусалима. Он заявил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для представителей всех религий.

На фоне инцидента в МИД Италии вызвали посла Израиля. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что посол должен объяснить произошедшее.

    Последние новости

    Раскрыт приведший к потере важнейшего самолета США просчет

    Россиян призвали не спать под телевизор из-за риска опасных болезней

    Следующий сезон Евролиги снова пройдет без российских клубов

    На Украине заявили о возможном перезахоронении Бандеры

    В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Британии

    На Западе ужаснулись насильственной мобилизации украинцев

    В России появился недорогой кроссовер Lynk & Co

    Макрон осудил решение полиции Израиля не пускать латинского патриарха в храм в Иерусалиме

    Сибига заявил о гарантиях от Вашингтона по поставкам оружия

    Россиян предупредили о лишении свободы на восемь лет за выращивание одного вида травы

    Все новости
