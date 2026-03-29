Макрон осудил решение полиции Израиля не пускать латинского патриарха в храм в Иерусалиме

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле, которого не пустили в храм Гроба Господня. Об этом он написал в своем X-аккаунте.

Ранее израильская полиция отказала Пиццабалле и настоятелю Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в проходе на мессу в честь Пальмового воскресенья, который отмечается за неделю до Пасхи. Католики в 2026 году празднуют ее 5 апреля.

Макрон осудил решение не пускать патриарха. По его словам, подобные действия полиции Израиля стали очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса святых мест Иерусалима. Он заявил, что свободное исполнение религиозных обрядов в Иерусалиме должно быть гарантировано для представителей всех религий.

На фоне инцидента в МИД Италии вызвали посла Израиля. Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что посол должен объяснить произошедшее.