МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм Гроба Господня

Посла Израиля вызвали в МИД Италии из-за отказа патриарху войти в храм

Посла Израиля вызвали в итальянский МИД, чтобы разъяснить произошедшее у храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом в X сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Ранее израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

Пиццабалла и Йелпо шли на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи. В России он празднуется как Вербное воскресенье. Священнослужители хотели посетить храм как частные лица, однако им запретели войти.

«В результате впервые за столетия главам церкви было запрещено совершать мессу Пальмового воскресенья в храме Гроба Господня. Этот инцидент является серьезным прецедентом и игнорирует чувства миллиардов людей по всему миру, которые на этой неделе обращают свой взор на Иерусалим», — говорится в коммюнике.