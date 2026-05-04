Киев грозит ударить по Параду Победы, «Почта России» урезала трекинг, а Трамп проиграл в настолку. Главное за 4 мая
Зеленский пригрозил сорвать Парад Победы дронами. Что ответили в Москве.
В Госдуме ответили на угрозы Владимира Зеленского сорвать Парад Победы в Москве. Депутат Андрей Колесник заявил, что украинский президент «заигрался» и должен в первую очередь думать о том, каким может быть ответный удар по Киеву. По словам депутата, военного смысла в такой атаке нет, а ее главная цель — напугать мирных жителей.
Мы ни в коем случае не должны поддаваться панике в связи с угрозами Зеленского нанести удар по Параду Победы в Москве.
Зеленский допустил атаку на парад на саммите в Ереване. По его словам, украинские дроны «могут также пролететь на этом параде».
Парад на Красной площади в 2026 году пройдет без тяжелой техники ради безопасности. На празднике будут присутствовать президент Владимир Путин и иностранные гости, включая Александра Лукашенко и премьера Словакии Роберта Фицо.
В пешем строю по площади пройдут военнослужащие различных родов войск и студенты военных вузов. Авиационную часть парада сохранили: штурмовики Су-25 традиционно раскрасят небо в цвета российского флага.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников уверен, что многоуровневая противовоздушная защита Москвы делает реальный удар по параду практически невозможным.
Такими громкими заявлениями Зеленский делает ставку на западного потребителя информации. В России, как и на самой Украине, знают цену его заявлениям — это ничем не подкрепленные пустые слова.
Однако в ночь на 4 мая украинский беспилотник влетел в жилой дом на Мосфильмовской улице в Москве. По данным мэрии, люди не пострадали, но здание повреждено.
Российская ПВО за последние двое суток уничтожила более 1200 украинских дронов: 507 БПЛА сбили 4 мая и 740 — накануне.
Россия объявила перемирие 8–9 мая в честь Дня Победы. Москва надеется, что Киев последует ее примеру, сообщило Минобороны РФ. При этом если Украина решится сорвать празднование 9 Мая, то российская армия нанесет ракетный удар по центру украинской столицы, заявили в оборонном ведомстве.
«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в сообщении.
Операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе началась. Иран на нее ответил
Американские военные 4 мая начали операцию «Проект Свобода» в Ормузском проливе, о которой заявили ранее.
Американские военные намереваются вывести из Ормузского пролива заблокированные в нем торговые суда. Президент США Дональд Трамп назвал операцию гуманитарной и пригрозил Ирану силовым ответом в случае вмешательства.
В операции участвуют:
- эсминцы, оснащенные ракетами;
- самолеты и беспилотники;
- около 15 тысяч военнослужащих.
Подчеркивалось, что военные корабли, скорее всего, не будут сопровождать торговые суда, но их разместят неподалеку на случай ударов.
А еще ВМС США будет сообщать морякам о самых безопасных маршрутах прохода через пролив.
Первые два торговых судна под флагом Штатов уже удалось провести через воды, заявило утром Центральное командование ВС США (CENTCOM). Но в Иране факт прохода кораблей отрицают.
«Никакие торговые суда и танкеры в течение последних нескольких часов не проходили через Ормузский пролив. Утверждения американских официальных лиц безосновательны и являются чистой неправдой», — сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
При этом корабли как минимум попытались пройти через воды — армия Ирана даже сделала несколько предупредительных выстрелов в их сторону.
По данным иранского агентства Fars, две ракеты попали в военный корабль США. Но CENTCOM назвало это сообщение фейком.
Помимо того, иранские беспилотники ударили по нефтяному танкеру ОАЭ, который 4 мая попробовал пересечь пролив. Экипаж не пострадал, но власти Эмиратов уже выразили возмущение и назвали атаку террористической.
Что еще важно: отмена трекинга посылок, Москва без интернета и новый глава Дагестана
Россияне больше не могут отслеживать посылки, отправленные «Почтой России». Теперь через соответствующий сервис можно узнать, когда и откуда ее отправили и прибыла ли она в почтовое отделение. Остальные статусы убрали «на основании обратной связи от клиентов». Теперь путь посылки стал «понятнее», утверждает пресс-служба «Почты».
Работу мобильного интернета в Москве ограничат на пять дней.
Операторы предупредили о возможных перебоях 5–9 мая.
Это связано с обеспечением безопасности в преддверии 9 Мая. Информацию об ограничениях подтвердили «Билайн» и МТС.
В Тыве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С начала сезона пожарным пришлось потушить 35 возгораний. Причем в 29 случаях виновником пожара оказывался человек. В условиях режима ЧС местным жителям запрещено посещать леса.
На круизном лайнере в Атлантике три человека умерли из-за вируса. Корабль MV Hondius шел из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Всего на борту было 88 пассажиров и 61 член экипажа, из них один россиянин. Как минимум у одного из людей подтвердилось заражение хантавирусом. Расследование продолжается.
Путин назначил экс-судью Федора Щукина врио главы Дагестана. Преемнику уже вызвался помогать бывший руководитель региона Сергей Меликов. Сам он 4 мая ушел в отставку.
После назначения Щукин назвал главной задачей властей ликвидацию последствий наводнения в Дагестане, которое произошло в марте-апреле 2026 года.
В 2000 году был избран депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. В 2004-м стал мировым судьей. В 2013 году возглавил Семеновский районный суд, а к 2020-му дослужился до заместителя председателя Нижегородского областного суда.
В 2024 году указом Путина Щукин был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В том же году вошел в Совет судей России и занялся дисциплинарной работой в системе.
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой у молодежи. Его симптомы начали все чаще находить у россиян в возрасте 15–25 лет. Это связано с тем, что молодые люди проводят много времени с гаджетами. Из-за этого реже моргают, а зрение перегружается. На фоне происходящего вырос и спрос на глазные капли, особенно в Петербурге и Москве.
Что еще интересно: Трамп «проиграл» Ирану в UNO, а россияне подсели на кроссворды
Дональд Трамп и власти Ирана устроили заочную дуэль в соцсетях с помощью карт для игры UNO. Правда, заранее об игре они не договаривались.
Президент США решил обыграть свою излюбленную фразочку про то, что у его оппонентов нет карт на руке, а у него они, естественно, есть. Он опубликовал в своей соцсети Truth Social фото с полной колодой в руках, подписав, что у него «есть все карты» в переговорах с Тегераном. Причем это были карты из игры UNO.
Пользователи быстро напомнили политику, что в UNO побеждает тот, кто первым избавляется от карт, а их избыток означает проигрыш. Иранские дипломаты не растерялись и ответили снимком своего генерала с парой карт и подписью: «Да, у нас меньше карт».
В России на 30% вырос спрос на кроссворды и судоку на фоне проблем с мобильным интернетом. Россияне начали также активно скупать настольные игры, раскраски и наборы для каллиграфии.
Аналитики связывают это не только со сбоями в работе интернета, но и в целом с тем, что людям хочется цифрового детокса.
В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер актер сериала «Бандитский Петербург» Валерий Филонов. Актер скончался во время хирургической операции от внезапной остановки сердца. За свою карьеру он исполнил более 60 ролей.
Самые запоминающиеся — в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Филонов также активно ставил спектакли в театре «Приют комедианта» и снимался у культовых режиссеров — Балабанова, Сокурова и Германа.
Жители Эстонии массово скупают туры на российскую границу, чтобы посмотреть на празднование 9 Мая. Фирмы организуют поездки в Нарву стоимостью от 80 евро.
В программу входит посещение советских памятников и просмотр российского концерта в Ивангороде прямо с набережной. Спрос на «ностальгические туры» есть и в Латвии: люди просят запустить специальные автобусы к границе, чтобы отметить День Победы.