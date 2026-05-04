Киев грозит ударить по Параду Победы, «Почта России» урезала трекинг, а Трамп проиграл в настолку. Главное за 4 мая

Зеленский допустил атаку на парад на саммите в Ереване . По его словам, украинские дроны «могут также пролететь на этом параде».

Парад на Красной площади в 2026 году пройдет без тяжелой техники ради безопасности. На празднике будут присутствовать президент Владимир Путин и иностранные гости, включая Александра Лукашенко и премьера Словакии Роберта Фицо.