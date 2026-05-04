15:48, 4 мая 2026

«Почта России» по просьбе граждан урезала возможность следить за посылками

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сервис отслеживания посылок от «Почты России» радикально изменил свой функционал, лишив клиентов возможности следить за перемещением посылок. Об этом со ссылкой на собственные наблюдения и ответ пресс-службы госкомпании сообщает Cnews.

Если до нововведений человек мог в каждый момент узнать, где находится посылка и каков ее вес (информация необходима на случай подозрения в подмене), то теперь сервис отображает только начальный и конечный статус доставки.

В «Почте России» объяснили, что изменения утверждены по просьбам граждан. «На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы», — говорится в ответе.

Преимущества новой системы компания видит в том, что клиенты не перегружаются информацией. По мнению пресс-службы, речь идет не об ограничениях информации, а о «переходе к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой».

Ранее «Почта России» сообщила о падении выручки по итогам 2025 года на 1,8 процента, до 215 миллиардов рублей, а также валовой прибыли на 12 процентов, до 8,1 миллиарда. Убыток от продаж увеличился на 16,7 процента, до 14,7 миллиарда рублей.

Однако чистый убыток снизился с 20,6 миллиарда до 18,7 миллиарда рублей. Кроме того, компания отчиталась о повышении производительности труда на 47 процентов за счет цифровизации и снижения затрат на сотрудников.

