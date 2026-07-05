Главное за 5 июля. Блэкаут в городах Крыма, увеличение отпуска для россиян с детьми и «огуречные» дожди
Российские военные ударили по военным аэродромам и заправкам техники на Украине. Подробности от Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ ударили по военным аэродромам и другим целям в 149 районах Украины, сообщило Минобороны. В частности, под удар попали:
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Подстанция в населенном пункте Дьяковка Сумской области. В результате несколько объектов, которые использовали украинские военные, остались без электричества.
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Газораспределительная станция в населенном пункте Газопроводное Черниговской области. Она уничтожена полностью после удара беспилотника.
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Железнодорожная инфраструктура в населенном пункте Олешня Черниговской области. Беспилотник поразил железнодорожный состав, который перевозил грузы для украинской армии.
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Автозаправки в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки техники. Российские беспилотники уничтожили три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.
ВСУ применили ракету большой дальности
Как сообщили в российском Минобороны, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД» сбили средства ПВО. Где это произошло, не уточняется. Кроме того, российские комплексы сбили девять управляемых авиационных бомб и 282 беспилотника самолетного типа.
Погодные катаклизмы: «огуречные» дожди в Москве и смерч близ Петербурга
В Москве спрогнозировали «огуречные» дожди. Так называют затяжные прохладные дожди в середине лета, которые приходятся на сезон, когда созревают огурцы. На Руси считалось, что такие осадки полезны для урожая.
В столице они будут идти всю предстоящую неделю с недолгими перерывами, в основном ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура при этом не будет подниматься выше +23 градусов днем.
месячной нормы осадков может выпасть за неделю в столице
Ливни с грозами в начале недели обещают и в Петербурге. Но пока над городом нависла другая природная угроза. На подходе к Северной столице заметили смерч. Очевидец, заснявший его на видео, рассказал, что смерч движется со стороны Петергофа. Городские экстренные службы это не комментировали.
В Сочи объявили штормовое предупреждение. На курорте ожидаются волны высотой до 1,2 м. Местным жителям и туристам посоветовали не находиться на береговых территориях, пирсах и в устьях рек. По прогнозам, шторм не утихнет до утра 6 июля.
В Чернобыльской зоне отчуждения тоже заметили смерч, но огненный. В течение недели в этом районе регулярно возникали пожары. Местные пожарные описали его так: «Ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу».
Что еще важно: Евпатория и Саки без света, блокировки счетов за шутки в комментариях и продление отпуска для родителей
Украина отказалась забирать тела своих военных из Константиновки. Российская сторона накануне предложила провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших украинских солдат, которые находятся в населенном пункте. Контроль над ним ранее взяли ВС РФ. Киев от этого предложения отказался, сообщили в Минобороны.
Два города в Крыму остались без света и воды. Евпатория оказалась обесточена утром 5 июля. Из-за этого в большинстве районов отключили воду и перестали ходить трамваи. Местные власти обещают завтра открыть ситуационный центр, где жители смогут зарядить гаджеты и воспользоваться стационарным телефоном.
Похожая ситуация сложилась в Саках. Местные насосные и канализационные станции хотят подключить к генераторам, чтобы вода пошла хотя бы с минимальным напором.
Россиян предостерегли от шуточных комментариев к банковским переводам. Они могут привлечь внимание систем мониторинга, которые отслеживают в том числе текстовое назначение платежа, заявила аналитик Анастасия Кудрявцева.
Впрочем, из-за одной шутки перевод вряд ли заблокируют — должно сойтись несколько факторов. Например, сразу несколько переводов за короткое время, нетипичные адресаты или операции, которые не свойственны финансовой модели конкретного клиента.
Россиянам с детьми предложили продлить отпуск. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что родители одного-двух детей должны отдыхать не 28, а 35 дней, а многодетные — 42 дня.
Порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск, я это говорю как отец восьмерых детей.
Что еще интересно: сроки поиска работы в России и арест обвиняемого в убийстве школьницы
На поиск работы у россиян уходит в среднем пять месяцев. Такие данные привел Росстат. Почти каждый седьмой пользуется нетворкингом: в поисках задействует родственников, друзей и знакомых. Меньше четверти полагаются на службы занятости. По статистике, мужчины трудоустраиваются быстрее женщин примерно на восемь месяцев.
В Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве школьницы. На суде выяснилось, что мужчина пригрозил 12-летней девочке ножом, пытаясь ее изнасиловать. Но она начала сопротивляться, поэтому он нанес ей 29 ударов в шею и спину, а потом задушил лямкой от рюкзака. После этого он пытался сбежать из города, но его поймали. Свою вину он признал.