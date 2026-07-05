Главное за 5 июля. Блэкаут в городах Крыма, увеличение отпуска для россиян с детьми и «огуречные» дожди

Украина отказалась забирать тела своих военных из Константиновки . Российская сторона накануне предложила провести гуманитарную акцию по выдаче тел погибших украинских солдат, которые находятся в населенном пункте. Контроль над ним ранее взяли ВС РФ. Киев от этого предложения отказался, сообщили в Минобороны.

Два города в Крыму остались без света и воды . Евпатория оказалась обесточена утром 5 июля. Из-за этого в большинстве районов отключили воду и перестали ходить трамваи. Местные власти обещают завтра открыть ситуационный центр, где жители смогут зарядить гаджеты и воспользоваться стационарным телефоном.

Похожая ситуация сложилась в Саках. Местные насосные и канализационные станции хотят подключить к генераторам, чтобы вода пошла хотя бы с минимальным напором.

Россиян предостерегли от шуточных комментариев к банковским переводам . Они могут привлечь внимание систем мониторинга, которые отслеживают в том числе текстовое назначение платежа, заявила аналитик Анастасия Кудрявцева.

Впрочем, из-за одной шутки перевод вряд ли заблокируют — должно сойтись несколько факторов. Например, сразу несколько переводов за короткое время, нетипичные адресаты или операции, которые не свойственны финансовой модели конкретного клиента.