Мирный план США по Ирану, пожар в российском порту и многоразовая поджелудочная. Что нового к утру 25 марта
СМИ: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов. Что он в себя включает
Израильский телеканал N12 сообщил о 15 пунктах мирного плана США по урегулированию конфликта с Ираном.
Чего хотят США
Документ предполагает снятие санкций и помощь в развитии гражданской ядерной энергетики в обмен на отказ Тегерана от ядерного оружия и демонтаж части ядерной инфраструктуры. США, в свою очередь, обязуются помочь с развитием гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии.
Также Вашингтон настаивает на разблокировании Ормузского пролива и сохранении его статуса свободной морской зоны. Еще Иран должен отказаться от финансирования прокси-группировок в регионе.
По данным The New York Times, посредником в передаче предложений выступил Пакистан, а переговоры могут пройти во время месячного перемирия. План также предусматривает международный контроль над ураном и обсуждение ограничений ракетной программы на более позднем этапе.
Атаки на регионы: пожар в порту и проблемы со светом в Белгороде
В Ленинградской области из-за атаки дрона загорелся порт Усть-Луга. Это крупнейший нефтеналивной порт Балтийского моря. Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он добавил, что за ночь над областью ликвидировано 33 беспилотника и боевая работа продолжается.
В Белгороде перебои со светом и из-за ночного обстрела. Белгородский округ и региональный центр подвергся ракетной атаке. В результате серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, отметил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В российском регионе стабилизировалась ситуация с пастереллезом
Все очаги заболевания пастереллезом в Новосибирской области локализованы, а ситуация стабилизируется, рассказал глава федеральной рабочей группы в регионе, руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.
Замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов добавил, что хозяйствам и жителям Новосибирской области, которые понесли потери из-за вспышки пастереллеза, окажут поддержку для восстановления поголовья скота.
По его словам, помощь будет направлена прежде всего личным подсобным хозяйствам, а также сельхозпредприятиям региона. Для восстановления производства в хозяйства могут передать более 4 тысяч голов вакцинированного скота.
Россиянам пообещали подорожание турпоездок
Цены на зарубежные поездки для россиян в 2026 году могут вырасти как минимум на 50%, рассказал основатель турагентства Александр Перепелкин.
По его словам, основными причинами станут дефицит авиаперевозок и перераспределение туристического потока на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее заметно подорожание может затронуть популярные направления — Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.
Мошенники не дремлют: шпионское ПО на телефон и «просрочка по ипотеке»
Мошенники начали устанавливать на смартфоны, планшеты и компьютеры шпионские программы, которые могут работать незаметно для владельцев устройств, объяснила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
По ее словам, такие программы загружаются в фоновом режиме, почти не занимают память и могут быть обнаружены только антивирусами или специальными защитными приложениями. Эксперт советует внимательно следить за работой устройств, регулярно обновлять программы и менять пароли при подозрении на взлом.
Телефонные мошенники начали обманывать россиян под предлогом якобы возникшей задолженности по ипотеке. Как рассказала юрист Галина Земскова, злоумышленники представляются сотрудниками банка и пугают клиентов проблемами с кредитной историей.
Под предлогом «проверки данных» они просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, после чего получают доступ к аккаунту на Госуслуги и онлайн-банкам. Это позволяет мошенникам оформлять новые кредиты на имя жертвы.
В России может появиться ИИ-сервис для подготовки спортсменов
В России планируют внедрить сервис на основе искусственного интеллекта для оценки потенциала и планирования подготовки спортсменов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.
Новый ИИ-инструмент будет анализировать данные и учитывать индивидуальные особенности спортсменов. По планам властей, разработка и внедрение системы должны завершиться к 2028 году.
Как следует из правительственных документов, внедрение системы связано с необходимостью раньше выявлять спортивный потенциал и возможные высокие результаты у детей — еще до их поступления в организации спортивной подготовки. 🏅
Российские ученые создают многоразовую «искусственную поджелудочную»
Ученые Сеченовского университета совместно с концерном «Радиоэлектронные технологии» начали разработку первой в России портативной искусственной поджелудочной железы для людей с сахарным диабетом 1 типа. Устройство будет автоматически контролировать уровень глюкозы в крови и подбирать дозу инсулина без участия пациента.
По словам директора Института бионических технологий Дмитрия Телышева, система будет многоразовой: менять нужно будет только пластырь и иглу, а корпус сможет работать до года. Первые опытные образцы планируют представить к августу 2027 года.