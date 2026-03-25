25 марта 2026, 05:00

Мирный план США по Ирану, пожар в российском порту и многоразовая поджелудочная. Что нового к утру 25 марта

СМИ раскрыли детали мирного плана США для Ирана. Он включает в себя полный отказ от ядерного оружия и демонтаж ядерной инфраструктуры в обмен на снятие санкций. Тем временем Россию снова атаковали дронами и ракетами. В результате загорелся порт в Ленинградкой области, а в Белгороде начались проблемы со светом и водой. Также в утреннем дайджесте расскажем о подорожании турпоездок, новых уловках мошенников, создании ИИ для подготовки спортсменов, и не только.

СМИ: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов. Что он в себя включает

Израильский телеканал N12 сообщил о 15 пунктах мирного плана США по урегулированию конфликта с Ираном.

Чего хотят США

Документ предполагает снятие санкций и помощь в развитии гражданской ядерной энергетики в обмен на отказ Тегерана от ядерного оружия и демонтаж части ядерной инфраструктуры. США, в свою очередь, обязуются помочь с развитием гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии.

Также Вашингтон настаивает на разблокировании Ормузского пролива и сохранении его статуса свободной морской зоны. Еще Иран должен отказаться от финансирования прокси-группировок в регионе.

По данным The New York Times, посредником в передаче предложений выступил Пакистан, а переговоры могут пройти во время месячного перемирия. План также предусматривает международный контроль над ураном и обсуждение ограничений ракетной программы на более позднем этапе.

Атаки на регионы: пожар в порту и проблемы со светом в Белгороде

В Ленинградской области из-за атаки дрона загорелся порт Усть-Луга. Это крупнейший нефтеналивной порт Балтийского моря. Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он добавил, что за ночь над областью ликвидировано 33 беспилотника и боевая работа продолжается.

В Белгороде перебои со светом и из-за ночного обстрела. Белгородский округ и региональный центр подвергся ракетной атаке. В результате серьезно пострадала энергетическая инфраструктура, отметил губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В российском регионе стабилизировалась ситуация с пастереллезом

Все очаги заболевания пастереллезом в Новосибирской области локализованы, а ситуация стабилизируется, рассказал глава федеральной рабочей группы в регионе, руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.

Замминистра сельского хозяйства России Роман Некрасов добавил, что хозяйствам и жителям Новосибирской области, которые понесли потери из-за вспышки пастереллеза, окажут поддержку для восстановления поголовья скота.

По его словам, помощь будет направлена прежде всего личным подсобным хозяйствам, а также сельхозпредприятиям региона. Для восстановления производства в хозяйства могут передать более 4 тысяч голов вакцинированного скота.

Россиянам пообещали подорожание турпоездок

Цены на зарубежные поездки для россиян в 2026 году могут вырасти как минимум на 50%, рассказал основатель турагентства Александр Перепелкин.

По его словам, основными причинами станут дефицит авиаперевозок и перераспределение туристического потока на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Наиболее заметно подорожание может затронуть популярные направления — Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд.

Мошенники не дремлют: шпионское ПО на телефон и «просрочка по ипотеке»

Мошенники начали устанавливать на смартфоны, планшеты и компьютеры шпионские программы, которые могут работать незаметно для владельцев устройств, объяснила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее словам, такие программы загружаются в фоновом режиме, почти не занимают память и могут быть обнаружены только антивирусами или специальными защитными приложениями. Эксперт советует внимательно следить за работой устройств, регулярно обновлять программы и менять пароли при подозрении на взлом.

Телефонные мошенники начали обманывать россиян под предлогом якобы возникшей задолженности по ипотеке. Как рассказала юрист Галина Земскова, злоумышленники представляются сотрудниками банка и пугают клиентов проблемами с кредитной историей.

Под предлогом «проверки данных» они просят назвать номер СНИЛС и код из СМС, после чего получают доступ к аккаунту на Госуслуги и онлайн-банкам. Это позволяет мошенникам оформлять новые кредиты на имя жертвы.

В России может появиться ИИ-сервис для подготовки спортсменов

В России планируют внедрить сервис на основе искусственного интеллекта для оценки потенциала и планирования подготовки спортсменов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы правительства.

Новый ИИ-инструмент будет анализировать данные и учитывать индивидуальные особенности спортсменов. По планам властей, разработка и внедрение системы должны завершиться к 2028 году.

Как следует из правительственных документов, внедрение системы связано с необходимостью раньше выявлять спортивный потенциал и возможные высокие результаты у детей — еще до их поступления в организации спортивной подготовки. 🏅

Российские ученые создают многоразовую «искусственную поджелудочную»

Ученые Сеченовского университета совместно с концерном «Радиоэлектронные технологии» начали разработку первой в России портативной искусственной поджелудочной железы для людей с сахарным диабетом 1 типа. Устройство будет автоматически контролировать уровень глюкозы в крови и подбирать дозу инсулина без участия пациента.

По словам директора Института бионических технологий Дмитрия Телышева, система будет многоразовой: менять нужно будет только пластырь и иглу, а корпус сможет работать до года. Первые опытные образцы планируют представить к августу 2027 года.

