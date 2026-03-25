Мирный план США по Ирану, пожар в российском порту и многоразовая поджелудочная. Что нового к утру 25 марта

Израильский телеканал N12 сообщил о 15 пунктах мирного плана США по урегулированию конфликта с Ираном.

Чего хотят США

Документ предполагает снятие санкций и помощь в развитии гражданской ядерной энергетики в обмен на отказ Тегерана от ядерного оружия и демонтаж части ядерной инфраструктуры. США, в свою очередь, обязуются помочь с развитием гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии.

Также Вашингтон настаивает на разблокировании Ормузского пролива и сохранении его статуса свободной морской зоны. Еще Иран должен отказаться от финансирования прокси-группировок в регионе.

По данным The New York Times, посредником в передаче предложений выступил Пакистан, а переговоры могут пройти во время месячного перемирия. План также предусматривает международный контроль над ураном и обсуждение ограничений ракетной программы на более позднем этапе.