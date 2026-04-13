Оппозиция пришла к власти в Венгрии, у российских льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии. Что это значит для России
Результаты выборов
На парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После обработки более 90% бюллетеней она получила 138 из 199 мест в парламенте.
Партия «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана набрала 54 мандата, еще семь мест получила партия «Наша родина».
Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Нового премьер-министра должны избрать в течение 30 дней, заявил президент страны Тамаш Шуйок.
Отношения с Россией
Мадьяр уже признал необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Делать это страна будет вне зависимости от того, кто возглавит правительство.
Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится.
Он также добавил, что при необходимости Венгрия будет вести переговоры, но друзьями с РФ они не станут.
США не исключают новые удары по Ирану. Что происходит на Ближнем Востоке
Вашингтон рассматривает новые меры давления на Тегеран после безрезультатных переговоров в Исламабаде, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждаются точечные удары и усиление контроля над Ормузским проливом.
Кроме того, Центральное командование США заявило о введении морской блокады всех судов, входящих и выходящих из портов Иран.
Ограничения начнут действовать с понедельника, 13 апреля, с 17:00 по московскому времени. Мера коснется судов всех стран. Исключение сделают только для кораблей, следующих транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты.
Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарств
Минздрав включил еще три препарата в перечень предметно-количественного учета, следует из приказа ведомства.
В список вошли:
- габапентин — противоэпилептическое средство;
- баклофен — применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях;
- комбинация дицикловерин + парацетамол — обезболивающее.
В России создадут национальный центр судостроения
Правительство России утвердило создание Национального исследовательского центра судостроения имени Алексея Крылова. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В центре будут проводить фундаментальные и прикладные исследования, а также разрабатывать морскую технику. Он объединит ученых, конструкторов и инженеров ведущих научных организаций.
русский и советский ученый, один из основоположников теории кораблестроения и прикладной механики. Он разработал ключевые принципы расчета остойчивости, прочности и плавучести судов, заложив основу современной морской инженерии. Его работы до сих пор используют при проектировании кораблей и морской техники.
Льготникам увеличили норматив расходов на лекарства
Правительство увеличило норматив финансовых затрат на лекарства для льготников до 1 400,7 рубля в месяц на человека. Соответствующее постановление приняло правительство России.
Ранее норматив составлял 1 326,4 рубля. Индексация составила 5,6%, а новый показатель применят задним числом с 1 февраля 2026 года.
В России выполнили «космический» рейс в честь Дня космонавтики
«Космический» рейс SU1710 Москва — Хабаровск выполнили на самолете Boeing 777, названном в честь конструктора Сергей Королев, сообщили в «Роскосмосе».
Пассажиров в аэропорту встретил хор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского под руководством Александра Соловьева.
Хабаровск выбрали местом прибытия неслучайно: по легенде, пролетая над регионом 12 апреля 1961 года, космонавт Юрий Гагарин услышал в радиоэфире музыку.
Названы самые частые фразы мошенников
Есть несколько фраз, которые чаще всего используют мошенники. Их назвал эксперт по информационной безопасности Артем Жадеев.
Основные фразы:
- «Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан, продиктуйте код»;
- «Зафиксирована попытка оформления кредита, переведите деньги на безопасный счет»;
- «Успейте открыть инвестиционный счет сегодня, доход гарантирован»;
- «С вашего счета финансируются запрещенные организации, соединяю с ФСБ»;
- сообщение «Это ты на фото?» со ссылкой.
По словам эксперта, при таких сообщениях нужно сразу прекращать разговор и не переходить по ссылкам.
К Земле приближаются около 40 тысяч астероидов
Ученые обнаружили уже около 40 тыс. астероидов, сближающихся с Землей, сообщил сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
По его словам, всего в Солнечной системе открыто более миллиона астероидов. Среди объектов, сближающихся с Землей, 154 считаются потенциально опасными — их диаметр превышает один километр.