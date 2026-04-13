Оппозиция пришла к власти в Венгрии, у российских льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля

Результаты выборов

На парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После обработки более 90% бюллетеней она получила 138 из 199 мест в парламенте.

Партия «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана набрала 54 мандата, еще семь мест получила партия «Наша родина».

Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение. Нового премьер-министра должны избрать в течение 30 дней, заявил президент страны Тамаш Шуйок.

Отношения с Россией

Мадьяр уже признал необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Делать это страна будет вне зависимости от того, кто возглавит правительство.