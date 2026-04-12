21:58, 12 апреля 2026

«Величайший» союзник США отказался участвовать в блокаде Ормузского пролива

Марина Совина (ночной редактор)

Великобритания не станет принимать участие в блокаде Ормузского пролива, о которой заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя правительства королевства.

«Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране», — указал он.

Представитель правительства Великобритании добавил, что Лондон работает с Парижем и другими партнерами над созданием коалиции для защиты свободного судоходства.

Ранее Трамп высмеял «некогда великого и, возможно, величайшего» союзника Штатов — Великобританию — за позднюю отправку авианосцев.

