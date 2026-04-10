Безлимитный интернет от государства, нейросеть-суперзлодей и опасные клоны Telegram. Главное о технологиях будущего за неделю

Anthropic представила модель Claude Mythos Preview — и сразу отказалась выпускать ее в открытый доступ. По словам компании, это самая мощная система, которую они делали, и в тестах она уже действует на уровне топовых хакеров. При этом Anthropic не пыталась сделать кибероружие — оно получилось случайно.

Mythos нашла тысячи уязвимостей в операционных системах, браузерах и популярном софте — включая баг в OpenBSD, который не замечали 27 лет, и дыры в Linux и FFmpeg.

В одном из тестов модель сама собрала полноценный эксплойт, объединив несколько уязвимостей, — раньше такие атаки считались задачей для очень опытных специалистов.

Взлому ее никто не учил — навыки появились «сами» как побочный эффект развития логики и программирования. И это уже тревожный сигнал: похожие сценарии описывались в прогнозе AI 2027, где именно кибербезопасность называлась первой зоной риска.