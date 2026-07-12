Главное к утру 12 июля. Новый стандарт для скорых, удары США по Ирану и самое многозначное русское слово
США снова ударили по Ирану после закрытия Ормузского пролива
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива. Представители Тегерана подчеркнули, что через него не пропустят ни одно судно. Ограничение будет действовать, пока США не перестанут вмешиваться в ситуацию в регионе, добавили там.
КСИР уже принудительно остановил одно судно. Оно шло под флагом Кипра и, как заявили военные, двигалось по неустановленному маршруту с отключенными системами. Судно загорелось, один из членов экипажа погиб, остальные эвакуировались на спасательной лодке.
В ответ на закрытие Ормузского пролива США начали атаковать объекты Ирана в районе водной артерии. Их цели — иранские системы ПВО, радиолокационные станции и места хранения и запуска беспилотников и ракет. «Иран сделал плохой выбор», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Иран начал отвечать на атаки. Он ударил по военным объектам США в Кувейте и Иордании.
Умер автор «адских» санкций против России Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) умер 11 июля после внезапной болезни. Об этом сообщил офис политика. Точной причины смерти представители сенатора не раскрыли.
Грэму был 71 год. Он избирался на пост сенатора от штата Южная Каролина с 2003 года. В России известен как сторонник жесткой политики, который постоянно призывал ужесточить ограничения против Москвы. Автор законопроекта об «адских» санкциях. Предполагалось, что документ позволит Белому дому ввести 500-процентные пошлины на импорт в США товаров из стран, которые являются торговыми партнерами РФ.
Регулярно ездил на Украину и поддерживал Киев.
ВСУ повредили пустой танкер в Ростовской области. Чем ответило Минобороны
Судно получило повреждения, когда заходило в Азово-Черноморский морской канал, сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь. Судно в этот момент было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.
В Белгородской области 13-летний подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после атаки дрона ВСУ. Мальчик в тот момент ехал на велосипеде.
Минувшей ночью ВСУ также атаковали промышленное предприятие в Самарской области, рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. В результате атаки на регион погиб один мужчина, пострадали трое, включая ребенка. Повреждено несколько частных и многоквартирных домов.
Украинский дрон также попал в многоквартирный дом в Тульской области. Там повредило кровлю и потолок в одной из квартир. Никто не пострадал, сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев.
Минобороны РФ заявило, что минувшей ночью ударило оружием большой дальности и беспилотниками по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске, которой пользуются в своих целях ВСУ, а также морским судам и парому, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты.
Россия уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных пунктов пропуска
Официальный документ Москва передала Хельсинки 9 июля, хотя фактически ограничения действуют с 1-го числа. Они распространились на пять ж/д пунктов финского направления: переходы Вартиус — Люття, Ниирала — Вяртсиля и Иматра — Светогорск, а также пункты контроля в Выборге и на станции Санкт-Петербург-Финляндский. Последние два раньше использовали в основном для оформления пассажиров поездов между Петербургом и Хельсинки, но они перестали курсировать еще в 2022 году. Пассажиров ограничения не затронут.
Теперь единственным действующим ж/д пунктом пропуска между странами остался пункт Бусловская — Вайниккала. Через него по-прежнему пропускают грузовые поезда.
В правительстве РФ ограничения назвали временными, но когда их снимут, не уточняют.
В России запустят маркировку частных клиник
Так пациенты смогут быстро проверить, работает ли клиника легально, сообщил председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Среди критериев оценки клиник — действующая лицензия, регистрация в системе «Честный знак» и операции с лекарствами за последние месяцы. Посмотреть эту информацию можно будет, отсканировав QR-код на входе в медорганизацию.
Пилотный проект хотят запустить в Москве. Аналогичный эксперимент в столице уже проводят в магазинах — в нем участвуют 40 торговых точек.
В России вырастут накопительные пенсии
Социальный фонд проведет перерасчет накопительных пенсий с 1 августа.
на столько увеличат накопительные пенсии
Перерасчет сделают автоматически, никаких документов дополнительно подавать не нужно.
Минпросвещения России выпустило советы по детским компьютерным играм
Если дети играют в компьютерные игры, то нужно выбирать для них развивающие и обучающие либо со «спасательными сюжетами». Такие рекомендации Минпросвещения РФ направило в регионы. То же касается и мобильных игр.
Кроме того, перед тем как разрешить ребенку поиграть, игру нужно проверить на безопасность, подчеркнули в ведомстве.
Врачи скорой помощи осенью перейдут на новый стандарт работы
С 1 сентября сотрудники бригад скорой помощи начнут работать по новому профстандарту и получат новые полномочия.
В чрезвычайных ситуациях медики смогут не только оказывать экстренную помощь и доставлять пациентов в больницу, но и принимать сложные клинические решения на основе рекомендаций. Это позволит превратить врачей скорой в «специалистов самого высокого уровня», отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Актер из сериала «Тайны следствия» умер на Пхукете
Российский актер Дмитрий Брейкин умер в больнице на острове Пхукет в Таиланде, сообщило местное генконсульство РФ. Ему было 27 лет.
По информации родственников, мужчина потерял сознание у торгового центра. Его увезли в стационар, где он скончался. Предполагается, что причиной смерти стало кровотечение в желудке.
Брейкин играл в Новгородском театре драмы имени Достоевского и снимался в кино. Он исполнил различные роли в сериалах «Лихач», «Такси под прикрытием», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и других.
Определились четыре сильнейшие команды ЧМ-2026 по футболу
Сборная Англии по футболу обыграла Норвегию в ¼ финала чемпионата мира со счетом 2:1 и прошла в полуфинал. Ее соперником станет Аргентина, которая победила в матче со Швейцарией (3:1).
Еще одна пара полуфинала — Испания и Франция. Они сыграют уже 14 июля.
Названо слово с самым большим числом значений в русском языке
У глагола «идти» больше всего значений в русском языке — 56. Об этом рассказали в Институте Пушкина.
Специалисты объяснили: слово может описывать движение человека («идет мужчина»), перемещение транспорта («идет поезд»), природные явления («идет дождь»), распространение запахов («из кухни идет запах еды») и т. д.