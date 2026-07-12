Главное к утру 12 июля. Новый стандарт для скорых, удары США по Ирану и самое многозначное русское слово

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива. Представители Тегерана подчеркнули, что через него не пропустят ни одно судно. Ограничение будет действовать, пока США не перестанут вмешиваться в ситуацию в регионе, добавили там.

КСИР уже принудительно остановил одно судно. Оно шло под флагом Кипра и, как заявили военные, двигалось по неустановленному маршруту с отключенными системами. Судно загорелось, один из членов экипажа погиб, остальные эвакуировались на спасательной лодке.

В ответ на закрытие Ормузского пролива США начали атаковать объекты Ирана в районе водной артерии. Их цели — иранские системы ПВО, радиолокационные станции и места хранения и запуска беспилотников и ракет. «Иран сделал плохой выбор», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Иран начал отвечать на атаки. Он ударил по военным объектам США в Кувейте и Иордании.