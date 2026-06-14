Лимиты на бензин в Татарстане, самый выгодный вклад в июне и «дискомбобулятор» от Трампа. Главное к утру 14 июня
Российские регионы атаковали почти 250 дронов ВСУ: под ударом оказались объекты с топливом, пострадала женщина
Обломки украинских БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Никто не пострадал. Однако началось возгорание, которое сейчас ликвидируют.
Фрагменты сбитых беспилотников упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, заявил глава региона Дмитрий Миляев. Экстренные службы уточняют характер повреждений.
В Вязьме Смоленской области обломки дрона упали на частный жилой дом, рассказал губернатор Василий Анохин. Пострадала пожилая женщина. Она в больнице в стабильном состоянии.
СМИ со ссылкой на очевидцев написали, что украинский БПЛА попал в ЖК «Зеленый остров» в Орле. Там начался пожар на нескольких этажах, часть жильцов эвакуировали.
уничтожили российские ПВО с 20:00 мск 13 июня до 7:00 мск 14 июня
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Курская область;
- Воронежская область;
- Орловская область;
- Тульская область;
- Калужская область;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Владимирская область;
- Астраханская область;
- Тверская область;
- Ярославская область;
- Костромская область;
- Республика Крым;
- акватория Азовского моря.
В Минобороны рассказали о ходе СВО
Российские военные за сутки освободили 172 здания в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 по местам дислокации ВСУ под Краматорском. Они уничтожили все цели.
Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос говорил, что после потери Константиновки на повестке дня встанет вопрос Краматорска. Он может перейти под контроль РФ без боя из-за обрезания логистики украинской армии. Другой украинский эксперт говорил, что бои за Константиновку вступают в финальную стадию.
Константиновка — важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе, через который обеспечивается практически вся группировка украинской армии в Краматорско-Славянской агломерации. Там расположены важные автомобильные дороги и железнодорожная магистраль.
Трамп пригрозил секретным «дискомбобулятором», но не уточнил кому
Президент США Дональд Трамп в соцсетях пообещал применить секретное устройство — «дискомбобулятор» в отношении противников. Пост он сопроводил картинкой, на которой он стоит на авианосце и наблюдает в бинокль за американскими кораблями и истребителями.
«Вас дискомбобулируют», — подписал Трамп картинку, но не уточнил, кому она адресована.
В Татарстане ввели лимиты на бензин на некоторых заправках
На отдельных АЗС в республике зафиксировали очереди на покупку топлива, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова. Чтобы не было искусственного ажиотажа и ситуация оставалась стабильной, на части заправок временно ввели лимиты.
Власти Татарстана приняли такое решение, после того как утром 12 июня ВСУ атаковали Закамский регион республики. Дроны повредили жилой дом и нефтехимический комплекс. Пострадали четыре человека.
В России задумались о маркировке контента с лихачеством на дорогах
Правительство поручило МВД, Минтрансу и другим профильным ведомствам подумать, стоит ли маркировать контент с демонстрацией нарушений правил дорожного движения.
Цель — защитить граждан от информации, которая может провоцировать рискованное поведение на дорогах.
Прорабатывать этот вопрос ведомствам поручили до 2027 года. Потом они должны будут предоставить свое видение правительству.
Россиянам назвали самый выгодный срок вклада в июне
Банки сейчас продолжают предлагать высокие проценты по депозитам в ожидании, что 19 июня Центробанк может снизить ключевую ставку, рассказал гендиректор Auditorium CG Юрий Окишев.
Он считает, что в таких условиях рационально открывать вклад на 1–3 года: так можно зафиксировать высокую ставку надолго, даже если потом она снизится. Краткосрочные вклады (3–6 месяцев), на его взгляд, рискованнее: после их окончания проценты могут стать ниже.
Однако у долгосрочных депозитов есть минусы: ставки по ним чуть ниже, чем по краткосрочным, и доступ к деньгам ограничен, напомнил эксперт.
В Роскачестве рассказали, как не попасть на мошенников при покупке тура
Чтобы обезопасить себя от обмана, эксперты советуют покупать билеты только на официальных сайтах проверенных турагентств. Перед покупкой проверьте домен и дату его создания — например, с помощью сервиса whois.
Не соглашайтесь на оплату тура переводом частному лицу. Будьте настороже, если вас торопят с решением, предлагая скидку в обмен на полную предоплату за тур. И обязательно убедитесь, что туроператор числится в федеральном реестре туроператоров.
Овощной набор для борща в России подешевел на треть
Чтобы приготовить 3 л борща в этом году, россиянам придется потратить на овощи 59 рублей, а не 88, как было в прошлом году.
Для блюда такого объема нужно по 300 г картофеля и капусты, по 200 г моркови и свеклы и 100 г репчатого лука.
Цены на все эти овощи снизились. Сильнее всего подешевела картошка — 57 рублей за килограмм вместо 95 рублей год назад. Капуста за год подешевела с 79 до 51 рубля, а свекла — до 49,5 рубля. Репчатый лук теперь продается по 50 рублей за килограмм (на треть дешевле). Морковь подешевела скромнее всего — на 8%, до 61 рубля за килограмм.