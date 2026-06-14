Лимиты на бензин в Татарстане, самый выгодный вклад в июне и «дискомбобулятор» от Трампа. Главное к утру 14 июня

Российские военные за сутки освободили 172 здания в населенном пункте Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 по местам дислокации ВСУ под Краматорском. Они уничтожили все цели.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос говорил, что после потери Константиновки на повестке дня встанет вопрос Краматорска. Он может перейти под контроль РФ без боя из-за обрезания логистики украинской армии. Другой украинский эксперт говорил, что бои за Константиновку вступают в финальную стадию.